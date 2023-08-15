Лунный календарь здоровья на ноябрь 2022 года

Благоприятные для здоровья дни в ноябре 2022 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.
Каждый человек хочет чувствовать себя хорошо и быть в приподнятом настроении. Лунный календарь на ноябрь 2022 года указывает на самые удачные дни для приведения здоровья в порядок.
Влияние фаз Луны
Известно, что многие жизненные процессы связаны с фазами Луны. Астрологи уверяют, что ночное светило влияет также на энергетические потоки, что отражается на физическом и психологическом состоянии человека. И хотя научных подтверждений этому нет, не стоит игнорировать рекомендации экспертов.
Любые процедуры принесут значительно больше пользы, если выбирать для этого правильные дни и подходы. Знание того, какие фазы Луны будут в ноябре 2022 года, помогут выбрать наиболее удачное время для оздоровления. При составлении своих рекомендаций астрологи используют четыре основных этапа лунного цикла:
- Растущая Луна (1-7, 25-30 ноября). На этом этапе организм активно накапливает энергию, поэтому физическая активность покажет хорошие результаты. Можно назначать диеты и бороться с лишним весом. Правильный рацион поможет сохранить форму.
- Убывающая Луна (9-23 ноября). В данной фазе отмечается ослабление энергетических потоков. Это в первую очередь отражается на психоэмоциональном состоянии. Человек становится вялым, апатичным. Могут обостряться хронические недуги. Но есть и хорошее в данной фазе – организм выводит лишнее. Процедуры по очистке окажутся очень эффективными. На убывающую Луну желательно планировать хирургические операции.
- Полнолуние (8 ноября). Находясь в критической точке, Луна активно влияет на психологическое здоровье человека. В этой фазе сложно контролировать эмоции, в результате чего возможны приступы агрессии, высокая раздражительность, склонность совершать неправильные поступки. Рекомендуется ограничить общение, чтобы не испортить отношения с коллегами и посторонними людьми.
- Новолуние (24 ноября). Данная фаза является противоположной, но влияние Луны окажется не менее негативным. Из-за недостатка энергии человеку сложно сконцентрироваться на важных вещах, возникает апатия, обостряются невылеченные заболевания. Дополнительные нагрузки противопоказаны, а из рациона следует убрать любые вредные блюда.
Благоприятные и неблагоприятные дни
Понимание того, как Луна влияет на общее самочувствие, помогает определить самые благоприятные дни для здоровья по лунному календарю в ноябре 2022 года. Таблица ниже поможет выбрать подходящее время для оздоровительных процедур.
|
Влияние
|
Дни месяца
|
Благоприятное
|
11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 28
|
Неблагоприятное
|
3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 24, 27, 29
|
Нейтральное
|
1, 2, 4, 7, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 30
Описание процедур по дням в таблице
Помимо фаз лунного цикла, на общее самочувствие каждого человека влияет множество дополнительных факторов. Основываясь на лунном календаре на ноябрь 2022 года, астрологи подготовили ряд мер, которые помогут сохранить и улучшить здоровье.
|
Дни месяца
|
Знак зодиака
|
Этапы лунного цикла
|
Рекомендации
|
1
|
Водолей
|
Растущая Луна
|
Дыхательная система будет уязвима, необходимо избегать сквозняков. В рационе должна преобладать пища с большим содержанием белка.
|
2
|
Устройте своему организму разгрузочный день и ограничьте физическую нагрузку. Это поможет компенсировать дефицит энергии. Удачный день для чистки печени и желудка.
|
3
|
Рыбы
|
Силовые упражнения сильно укрепят здоровье. Дополнительные занятия спортом не помешают.
|
4
|
Наиболее удачные дни, чтобы записаться в спортзал и активно проводить физические занятия. Водные процедуры окажут благотворное влияние на здоровье.
|
5
|
Овен
|
Удачное время для энергетических чисток. Медитации помогут убрать негативные мысли и вернуть эмоциональный баланс. Опорно-двигательная система активна, можно смело заниматься силовыми упражнениями.
|
6
|
Хорошее время для любых водных процедур. Посетите сауну или примите горячую ванну. Старайтесь пить больше жидкости.
|
7
|
Телец
|
Можно заниматься омолаживающими мероприятиями, использовать маски для кожи лица и тела. Пищеварительная система легко справится с любыми нагрузками.
|
8
|
Полнолуние. Крайне неблагоприятный день.
|
9
|
Убывающая Луна
|
Полезно для здоровья заниматься дыхательными упражнениями, голодать или садиться на диету.
|
10
|
Близнецы
|
Посетите спортзал или устройте занятия дома. В рационе должна преобладать растительная пища.
|
11
|
Благоприятный день для занятий йогой. Рекомендуется пить больше жидкости.
|
12
|
Рак
|
На эту дату следует планировать процедуры по очистке тела и посещение бани. Пищеварительная система уязвима, стоит ограничить размер порций еды.
|
13
|
День минимальной физической и эмоциональной нагрузки. Стоит употреблять только легкую пищу.
|
14
|
Опорно-двигательная система уязвима, лучше не поднимать тяжелые предметы. Благоприятны горячие водные процедуры.
|
15
|
Лев
|
Необходимо нормализовать режим сна для сохранения здоровья. Нельзя нагружать печень жирными, копчеными и сладкими блюдами. Физическую активность желательно ограничить прогулками на свежем воздухе.
|
16
|
Уязвима поясница, избегайте сквозняков. Ограничения в питании принесут больше вреда, чем пользы.
|
17
|
Дева
|
Иммунная система окажется уязвимой перед болезнями. Избегайте переохлаждения. Противопоказаны любые плановые хирургические операции.
|
18
|
Прекрасный день для занятия спортом и йогой. Можно выкладываться на полную, организм быстро восстановит силы.
|
19
|
Необходимо беречь мочевой пузырь и почки. Потребление воды желательно уменьшить, отказаться от соленых продуктов.
|
20
|
Весы
|
Телу необходим полноценный отдых, физические занятия стоит перенести на другую дату. Полезны массажи и посещение бани.
|
21
|
Большую пользу окажут процедуры и занятия по укреплению ног. Алкоголь категорически противопоказан.
|
22
|
Скорпион
|
Органы зрения будут уязвимы. По возможности избегайте длительной работы за компьютером и гаджетами.
|
23
|
Любые процедуры, направленные на чистку организма, окажут дополнительное благоприятное действие.
|
24
|
Стрелец
|
Новолуние. Крайне неблагоприятный день.
|
25
|
Растущая Луна
|
В этот день эффективно бороться с вредными привычками и укреплять зрение.
|
26
|
Козерог
|
Активные физические занятия и водные процедуры отлично скажутся на здоровье. Организм хорошо отреагирует на витаминные комплексы.
|
27
|
Голодание противопоказано. Рекомендуется употреблять больше молока и продуктов с большим содержанием белка.
|
28
|
Водолей
|
Практикуйте дыхательные упражнения и ароматерапию. Можно проводить комплексное омоложение.
|
29
|
Продукты животного происхождения окажут негативное влияние на желудок. Необходимо беречь легкие. Одевайтесь по погоде, чтобы не простудиться.
|
30
|
Рыбы
|
Алкоголь, кофе и табак категорически противопоказаны. Лекарства следует принимать только по назначению врача.
Подведем итог
Лунный календарь на ноябрь 2022 года показывает, какие дни будут благоприятными для здоровья, а когда стоит дополнительно беречь организм. Рекомендации астрологов помогут сохранить хорошее самочувствие и бодрость духа.