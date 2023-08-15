Лунный календарь здоровья на ноябрь 2022 года

Каждый человек хочет чувствовать себя хорошо и быть в приподнятом настроении. Лунный календарь на ноябрь 2022 года указывает на самые удачные дни для приведения здоровья в порядок.

Влияние фаз Луны

Известно, что многие жизненные процессы связаны с фазами Луны. Астрологи уверяют, что ночное светило влияет также на энергетические потоки, что отражается на физическом и психологическом состоянии человека. И хотя научных подтверждений этому нет, не стоит игнорировать рекомендации экспертов.

Любые процедуры принесут значительно больше пользы, если выбирать для этого правильные дни и подходы. Знание того, какие фазы Луны будут в ноябре 2022 года, помогут выбрать наиболее удачное время для оздоровления. При составлении своих рекомендаций астрологи используют четыре основных этапа лунного цикла:

Растущая Луна (1-7, 25-30 ноября) . На этом этапе организм активно накапливает энергию, поэтому физическая активность покажет хорошие результаты. Можно назначать диеты и бороться с лишним весом. Правильный рацион поможет сохранить форму.

. На этом этапе организм активно накапливает энергию, поэтому физическая активность покажет хорошие результаты. Можно назначать диеты и бороться с лишним весом. Правильный рацион поможет сохранить форму. Убывающая Луна (9-23 ноября) . В данной фазе отмечается ослабление энергетических потоков. Это в первую очередь отражается на психоэмоциональном состоянии. Человек становится вялым, апатичным. Могут обостряться хронические недуги. Но есть и хорошее в данной фазе – организм выводит лишнее. Процедуры по очистке окажутся очень эффективными. На убывающую Луну желательно планировать хирургические операции.

. В данной фазе отмечается ослабление энергетических потоков. Это в первую очередь отражается на психоэмоциональном состоянии. Человек становится вялым, апатичным. Могут обостряться хронические недуги. Но есть и хорошее в данной фазе – организм выводит лишнее. Процедуры по очистке окажутся очень эффективными. На убывающую Луну желательно планировать хирургические операции. Полнолуние (8 ноября) . Находясь в критической точке, Луна активно влияет на психологическое здоровье человека. В этой фазе сложно контролировать эмоции, в результате чего возможны приступы агрессии, высокая раздражительность, склонность совершать неправильные поступки. Рекомендуется ограничить общение, чтобы не испортить отношения с коллегами и посторонними людьми.

. Находясь в критической точке, Луна активно влияет на психологическое здоровье человека. В этой фазе сложно контролировать эмоции, в результате чего возможны приступы агрессии, высокая раздражительность, склонность совершать неправильные поступки. Рекомендуется ограничить общение, чтобы не испортить отношения с коллегами и посторонними людьми. Новолуние (24 ноября). Данная фаза является противоположной, но влияние Луны окажется не менее негативным. Из-за недостатка энергии человеку сложно сконцентрироваться на важных вещах, возникает апатия, обостряются невылеченные заболевания. Дополнительные нагрузки противопоказаны, а из рациона следует убрать любые вредные блюда.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Понимание того, как Луна влияет на общее самочувствие, помогает определить самые благоприятные дни для здоровья по лунному календарю в ноябре 2022 года. Таблица ниже поможет выбрать подходящее время для оздоровительных процедур.

Влияние Дни месяца Благоприятное 11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 28 Неблагоприятное 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 24, 27, 29 Нейтральное 1, 2, 4, 7, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 30

Описание процедур по дням в таблице

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Помимо фаз лунного цикла, на общее самочувствие каждого человека влияет множество дополнительных факторов. Основываясь на лунном календаре на ноябрь 2022 года, астрологи подготовили ряд мер, которые помогут сохранить и улучшить здоровье.

Дни месяца Знак зодиака Этапы лунного цикла Рекомендации 1 Водолей Растущая Луна Дыхательная система будет уязвима, необходимо избегать сквозняков. В рационе должна преобладать пища с большим содержанием белка. 2 Устройте своему организму разгрузочный день и ограничьте физическую нагрузку. Это поможет компенсировать дефицит энергии. Удачный день для чистки печени и желудка. 3 Рыбы Силовые упражнения сильно укрепят здоровье. Дополнительные занятия спортом не помешают. 4 Наиболее удачные дни, чтобы записаться в спортзал и активно проводить физические занятия. Водные процедуры окажут благотворное влияние на здоровье. 5 Овен Удачное время для энергетических чисток. Медитации помогут убрать негативные мысли и вернуть эмоциональный баланс. Опорно-двигательная система активна, можно смело заниматься силовыми упражнениями. 6 Хорошее время для любых водных процедур. Посетите сауну или примите горячую ванну. Старайтесь пить больше жидкости. 7 Телец Можно заниматься омолаживающими мероприятиями, использовать маски для кожи лица и тела. Пищеварительная система легко справится с любыми нагрузками. 8 Полнолуние. Крайне неблагоприятный день. 9 Убывающая Луна Полезно для здоровья заниматься дыхательными упражнениями, голодать или садиться на диету. 10 Близнецы Посетите спортзал или устройте занятия дома. В рационе должна преобладать растительная пища. 11 Благоприятный день для занятий йогой. Рекомендуется пить больше жидкости. 12 Рак На эту дату следует планировать процедуры по очистке тела и посещение бани. Пищеварительная система уязвима, стоит ограничить размер порций еды. 13 День минимальной физической и эмоциональной нагрузки. Стоит употреблять только легкую пищу. 14 Опорно-двигательная система уязвима, лучше не поднимать тяжелые предметы. Благоприятны горячие водные процедуры. 15 Лев Необходимо нормализовать режим сна для сохранения здоровья. Нельзя нагружать печень жирными, копчеными и сладкими блюдами. Физическую активность желательно ограничить прогулками на свежем воздухе. 16 Уязвима поясница, избегайте сквозняков. Ограничения в питании принесут больше вреда, чем пользы. 17 Дева Иммунная система окажется уязвимой перед болезнями. Избегайте переохлаждения. Противопоказаны любые плановые хирургические операции. 18 Прекрасный день для занятия спортом и йогой. Можно выкладываться на полную, организм быстро восстановит силы. 19 Необходимо беречь мочевой пузырь и почки. Потребление воды желательно уменьшить, отказаться от соленых продуктов. 20 Весы Телу необходим полноценный отдых, физические занятия стоит перенести на другую дату. Полезны массажи и посещение бани. 21 Большую пользу окажут процедуры и занятия по укреплению ног. Алкоголь категорически противопоказан. 22 Скорпион Органы зрения будут уязвимы. По возможности избегайте длительной работы за компьютером и гаджетами. 23 Любые процедуры, направленные на чистку организма, окажут дополнительное благоприятное действие. 24 Стрелец Новолуние. Крайне неблагоприятный день. 25 Растущая Луна В этот день эффективно бороться с вредными привычками и укреплять зрение. 26 Козерог Активные физические занятия и водные процедуры отлично скажутся на здоровье. Организм хорошо отреагирует на витаминные комплексы. 27 Голодание противопоказано. Рекомендуется употреблять больше молока и продуктов с большим содержанием белка. 28 Водолей Практикуйте дыхательные упражнения и ароматерапию. Можно проводить комплексное омоложение. 29 Продукты животного происхождения окажут негативное влияние на желудок. Необходимо беречь легкие. Одевайтесь по погоде, чтобы не простудиться. 30 Рыбы Алкоголь, кофе и табак категорически противопоказаны. Лекарства следует принимать только по назначению врача.

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года показывает, какие дни будут благоприятными для здоровья, а когда стоит дополнительно беречь организм. Рекомендации астрологов помогут сохранить хорошее самочувствие и бодрость духа.