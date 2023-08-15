Канапе на Новый год-2023 — рецепты с фото

Канапе на Новый год 2023 — рецепты с сыром, рыбой, солеными и свежими огурцами и с красной икрой. Фруктовые канапе, рецепты с фото простых и вкусных закусок с пошаговым описанием каждого действия.
С праздничного стола в первую очередь сметаются закуски. Из ветчины, буженины, карбоната и других продуктов предлагаем приготовить канапе на Новый год 2023. Процесс очень простой, смотрим рецепты с фото и приступаем.
С ветчиной, сыром и другими продуктами
Канапе — это мини-бутерброды на шпажках буквально на 1–2 укуса. Они простые и вкусные и готовятся за считанные минуты.
С добавлением ананасов
Ингредиенты:
- ветчина — 200 г;
- ананасы консервированные — 200 г;
- сыр твердый — 200 г.
Приготовление:
- Все продукты кладем на рабочую поверхность, чтобы ничего не упустить из виду, и приступаем к сборке. Кубиками одинакового размера нарезаем ветчину и сыр.
- Кусочками режем ананас. Подойдет любой, как в свежем, так и консервированном виде.
- Все поочередно насаживаем на разноцветные пластиковые шпажки.
Вот, собственно, и все. Закуска готова, самое время положить ее на красивое праздничное блюдо и подать к столу.
С солеными огурцами
Закуска в таком исполнении одинаково хорошо подходит для корпоративных вечеринок, тогда, когда неожиданно нагрянули гости, или на Новый год 2023. Приготовить их очень просто, особенно, если перед глазами есть рецепт канапе с фото.
Ингредиенты:
- ветчина — 150 г;
- сыр — 150 г;
- огурцы соленые — 3 шт.
Приготовление:
- Довольно крупными кубиками нарезаем основные составляющие — ветчину и сыр.
- Кружочками (при условии, что они маленькие) режем соленые огурчики. Крупные плоды — кубиками.
- Нанизываем на каждую шпажку (деревянную или пластиковую) продукты в такой последовательности: сыр, соленый огурец, ветчина.
После сборки мини-бутерброды сразу подаем к столу.
С творожным сыром и колбасой салями
Сыр с колбасой и оливками очень хорошо сочетаются между собой. Маленькие бутерброды получаются очень нежными и вкусными. На новогоднем столе такая закуска точно не будет лишней.
Ингредиенты:
- салями (любая копченая или сырокопченая колбаса) — 150 г;
- сыр творожный — 150 г;
- багет — 1/2 шт.;
- оливки без косточек — в количестве мини-бутербродиков;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем нетолстыми кусочками багет, стаканчиком небольшого диаметра вырезаем мякиш. Слегка подсушиваем его в духовке или микроволновке.
- Измельчаем зелень, соединяем с сыром, по вкусу и желанию добавляем приправы.
- Намазываем на хлебные кусочки, с одной стороны накалываем колбасную нарезку, затем оливку и закрепляем салями с другой стороны. В итоге, оливка оказывается между колбасы. Хлеб должен быть последним слоем.
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Улитки со свежими огурцами
Ингредиенты:
- фета — 100 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- помидоры черри — 9–10 шт.;
- перец болгарский сладкий — 1/2 шт.;
- оливки зеленые — 10 шт.;
- сок лимонный — 1 ч. л.;
- соль и свежемолотый перец — по вкусу;
- зелень — пучок (для подачи и украшения блюда).
Приготовление:
- Измельчаем 5 помидорин, столько же оливок и половину перца. Сбрызгиваем лимонным соком, приправляем перцем.
- В течение 5 минут подсушиваем на сухой сковороде без масла.
- После полного остывания соединяем с размятым вилкой сыром, перемешиваем.
- Длинной полоской нарезаем огурец с помощью овощечистки.
- Выкладываем на край сырно-овощную начинку, и аккуратно сворачиваем закуску рулетом.
- Сверху кладем помидорку черри, оливку и накалываем закуску на шпажки.
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Канапе с рыбой
Мини-бутербродики с добавлением морепродуктов не менее вкусные и идеально подходят к новогоднему столу. Предлагаем взять на заметку парочку интересных рецептов.
Канапе Мимоза
Этот салат готовят по-разному. Предлагаем отойти от общепринятых правил и подать закуску не в салатнице, а порционно, в виде канапе, заменив консервы запеченной рыбой.
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- хлеб — 3 ломтика;
- майонез — по вкусу;
- креветки и маслины — по 3 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок.
Приготовление:
- Посыпаем специями рыбу, слегка сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в фольге в разогретой до 200° духовке. На это уходит примерно 25–30 минут.
- Тем временем очищаем, промываем морковь, измельчаем на терке, обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Отвариваем в мундире картофель, очищаем, натираем на терке.
- Мелко нарезаем зеленый лук и кубиками запеченную рыбу.
- Основу для канапе из черного хлеба вырезаем с помощью формочек, их так в них и оставляем, чтобы легче было собрать мимозу.
- Первым идет слой отварного картофеля, слегка промазываем майонезом.
- Затем зеленый лук, снова майонез, рыбка и морковь.
- Предварительно отварное вкрутую яйцо остужаем, очищаем, нарезаем кольцами. И по одному выкладываем поверх импровизированного салата.
- Отварные креветки очищаем, вставляем на шпажку, в качестве украшения насаживаем оливку или маслину без косточки.
- Закуску освобождаем от кулинарного кольца, сверху ставим шпажку с морепродуктами.
Канапе в виде елочки из свежего огурца
Невозможно представить главный зимний праздник без вечнозеленой красавицы. В данном случае речь о съедобной елочке в виде канапе.
Ингредиенты:
- огурцы свежие длинные — 4 шт.;
- тарталетки — 9 шт.;
- сыр творожный — 100 г;
- рыба красная соленая/копченая — 50 г;
- укроп — 4 веточки;
- чеснок — 4 зубчика.
Приготовление:
- Овощечисткой нарезаем тонкими слайсами огурец.
- Формируем его гармошкой, тем самым создавая подобие елочки, и насаживаем на шпажку.
- Мелко нарезаем соленую рыбу, измельчаем укроп, все это соединяем с творожным сыром.
- Получившейся массой наполняем тарталетки, вставляем шпажку с огурцом.
С селедкой и яйцами
Эта закуска очень быстро съедается гостями. Ее довольно легко приготовить, да и перечень продуктов проще некуда.
Ингредиенты:
- картофель — 2–3 шт.;
- сельдь соленая — 1 шт.;
- яйца перепелиные — 10 шт.;
- соленый огурец — 3–4 шт.
Приготовление:
- До готовности отвариваем картофель (лучше в мундире), остужаем, очищаем.
- Буквально 2–3 минуты с момента закипания отвариваем перепелиные яйца — этого времени вполне достаточно, чтобы они были вкрутую. Охлаждаем в холодной воде, очищаем.
- Из селедки извлекаем косточки.
- Поперечными кольцами нарезаем картофель, аналогичным образом соленый огурец. Каждое яйцо делим на две половинки.
- Кусочками режем филе селедки, прокалываем с одной стороны зубочисткой, затем нанизываем огурец и прокалываем нижнюю часть селедки.
- Нанизываем яичную половинку, насаживаем картофелину.
С красной икрой
Канапе с красной икрой на Новый 2023 год, может, и не совсем дешевое удовольствие, но в честь такого праздника можно и раскошелиться. Рецепт с фото перед нами, приступаем к готовке.
Ингредиенты:
- икра красная — 30 г;
- хлеб (белый) — 300 г;
- сливочное масло — 30 г;
- огурец — 1 шт.
Приготовление:
- Нарезаем маленькими квадратиками хлеб, намазываем размягченным сливочным маслом.
- Выкладываем на каждый бутерброд по кружочку свежего огурца.
- Сверху покрываем небольшим количеством красной икры.
Чтобы закуску было удобнее брать, можно нанизать ее на шпажки.
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С красной икрой и авокадо
Еще один вариант вкусной закуски. Авокадо идеально гармонирует с морепродуктами, а за насыщенность вкуса отвечает зелень и чеснок.
Ингредиенты:
- рыба красная слабосоленая (семга, форель, лосось) — 80 г;
- хлеб тостовый — 6 ломтиков;
- сыр творожный — 150 г;
- авокадо — 100 г;
- икра красная — 30 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- чеснок (по желанию) — 1 зубчик;
- укроп свежий — 5 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Соединяем сыр с измельченной зеленью, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Слегка приправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
- Тоненькими пластинами нарезаем очищенное авокадо.
- Хлеб нарезаем кусочками, корочки срезаем.
- Тонкими полосками режем красную рыбу.
- Намазываем хлеб сыром, кусочек авокадо кладем сверху.
- Укрываем все еще одним кусочком хлеба и снова смазываем сыром.
- Красную рыбу выкладываем сверху и укрываем съедобную пирамиду кусочком хлеба.
- На бутерброды устанавливаем груз (для этих целей подойдет разделочная доска) и оставляем так на полчаса.
- Хорошо утрамбованную закуску нарезаем небольшими квадратиками, сверху каждого выкладываем немного красной икры.
Сладкие канапе на Новый год
Изящные канапе — украшение любого праздничного стола. Предлагаем по случаю Нового года приготовить закуску из экзотических фруктов.
Канапе из манго, киви и цитрусовых
Для разнообразия добавим так называемый драконий фрукт, он же — питахайя.
Ингредиенты:
- манго и апельсин — по 1 шт.;
- питахайя — 1 шт.;
- киви — 2 шт.
Приготовление:
- С питахайи снимаем кожуру. Чтобы это было легче сделать, разрезаем фрукт пополам. Нарезаем полукольцами, а затем квадратиками. Нанизываем на шпажки.
- Следом кусочки манго, предварительно фрукт очищаем. Срезаем кожицу и с киви, нарезаем кусочками и нанизываем.
- Разрезаем апельсин кольцами, срезаем кожуру, фрукт режем квадратиками и нанизываем поверх киви.
- Завершающим этапом нанизываем питахайю.
С киви, бананом, мандаринами и виноградом
Нарядная, а главное аппетитная и вкусная закуска придется очень даже кстати на новогоднем столе.
Ингредиенты:
- мандарины — 3 шт.;
- киви — 1–2 шт.;
- банан — 1 шт.;
- черный виноград.
Приготовление:
- Все фрукты очищаем, банан нарезаем кружочками, киви — полукольцами, цитрус разбираем на дольки.
- Нанизываем сначала мандариновые дольки.
- Потом киви, следом банан и в самую последнюю очередь виноград. Сладкая закуска готова.
С сыром, грецкими орехами и виноградом
В новогоднюю ночь принято загадывать желание под бой курантов с бокалом шампанского в руках. Фруктовое канапе идеально сочетается с искрящимся напитком с пузырьками.
Ингредиенты:
- крупный виноград;
- очищенные грецкие орехи;
- мягкий сыр (с голубой плесенью).
Приготовление:
- Кубиками одинакового размера нарезаем сыр.
- Промываем очищенные грецкие орехи и слегка подсушиваем в духовке.
- Промытые, просушенные на бумажном полотенце ягоды винограда аккуратно разрезаем. Если есть косточки, вынимаем их.
- Поочередно нанизываем на шпажку половинки виноградин, грецких орехов, кубики сыра и снова виноград.
Еще одна вариация закуски из разряда простых и вкусных готова к подаче на стол.
До главного зимнего праздника еще есть время попробовать все варианты закусок и выбрать самые лучшие с учетом вкусовых предпочтений.