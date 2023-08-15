Канапе на Новый год-2023 — рецепты с фото

С праздничного стола в первую очередь сметаются закуски. Из ветчины, буженины, карбоната и других продуктов предлагаем приготовить канапе на Новый год 2023. Процесс очень простой, смотрим рецепты с фото и приступаем.

С ветчиной, сыром и другими продуктами

Канапе — это мини-бутерброды на шпажках буквально на 1–2 укуса. Они простые и вкусные и готовятся за считанные минуты.

С добавлением ананасов

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

ананасы консервированные — 200 г;

сыр твердый — 200 г.

Приготовление:

Все продукты кладем на рабочую поверхность, чтобы ничего не упустить из виду, и приступаем к сборке. Кубиками одинакового размера нарезаем ветчину и сыр. Кусочками режем ананас. Подойдет любой, как в свежем, так и консервированном виде. Все поочередно насаживаем на разноцветные пластиковые шпажки.

Вот, собственно, и все. Закуска готова, самое время положить ее на красивое праздничное блюдо и подать к столу.

С солеными огурцами

Закуска в таком исполнении одинаково хорошо подходит для корпоративных вечеринок, тогда, когда неожиданно нагрянули гости, или на Новый год 2023. Приготовить их очень просто, особенно, если перед глазами есть рецепт канапе с фото.

Ингредиенты:

ветчина — 150 г;

сыр — 150 г;

огурцы соленые — 3 шт.

Приготовление:

Довольно крупными кубиками нарезаем основные составляющие — ветчину и сыр. Кружочками (при условии, что они маленькие) режем соленые огурчики. Крупные плоды — кубиками. Нанизываем на каждую шпажку (деревянную или пластиковую) продукты в такой последовательности: сыр, соленый огурец, ветчина.

После сборки мини-бутерброды сразу подаем к столу.

С творожным сыром и колбасой салями

Сыр с колбасой и оливками очень хорошо сочетаются между собой. Маленькие бутерброды получаются очень нежными и вкусными. На новогоднем столе такая закуска точно не будет лишней.

Ингредиенты:

салями (любая копченая или сырокопченая колбаса) — 150 г;

сыр творожный — 150 г;

багет — 1/2 шт.;

оливки без косточек — в количестве мини-бутербродиков;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем нетолстыми кусочками багет, стаканчиком небольшого диаметра вырезаем мякиш. Слегка подсушиваем его в духовке или микроволновке.

Измельчаем зелень, соединяем с сыром, по вкусу и желанию добавляем приправы.

Намазываем на хлебные кусочки, с одной стороны накалываем колбасную нарезку, затем оливку и закрепляем салями с другой стороны. В итоге, оливка оказывается между колбасы. Хлеб должен быть последним слоем.

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Украшаем бутерброды любимой зеленью и подаем к столу.

Улитки со свежими огурцами

Ингредиенты:

фета — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

помидоры черри — 9–10 шт.;

перец болгарский сладкий — 1/2 шт.;

оливки зеленые — 10 шт.;

сок лимонный — 1 ч. л.;

соль и свежемолотый перец — по вкусу;

зелень — пучок (для подачи и украшения блюда).

Приготовление:

Измельчаем 5 помидорин, столько же оливок и половину перца. Сбрызгиваем лимонным соком, приправляем перцем.

В течение 5 минут подсушиваем на сухой сковороде без масла.

После полного остывания соединяем с размятым вилкой сыром, перемешиваем.

Длинной полоской нарезаем огурец с помощью овощечистки.

Выкладываем на край сырно-овощную начинку, и аккуратно сворачиваем закуску рулетом.

Сверху кладем помидорку черри, оливку и накалываем закуску на шпажки.

Вкусные канапе готовы, самое время красиво уложить их на блюдо, соответствующее праздничной обстановке, и подавать к столу.

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Канапе с рыбой

Мини-бутербродики с добавлением морепродуктов не менее вкусные и идеально подходят к новогоднему столу. Предлагаем взять на заметку парочку интересных рецептов.

Канапе Мимоза

Этот салат готовят по-разному. Предлагаем отойти от общепринятых правил и подать закуску не в салатнице, а порционно, в виде канапе, заменив консервы запеченной рыбой.

Ингредиенты:

скумбрия — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

хлеб — 3 ломтика;

майонез — по вкусу;

креветки и маслины — по 3 шт.;

лук зеленый — 1 пучок.

Приготовление:

Посыпаем специями рыбу, слегка сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в фольге в разогретой до 200° духовке. На это уходит примерно 25–30 минут.

Тем временем очищаем, промываем морковь, измельчаем на терке, обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Отвариваем в мундире картофель, очищаем, натираем на терке.

Мелко нарезаем зеленый лук и кубиками запеченную рыбу.

Основу для канапе из черного хлеба вырезаем с помощью формочек, их так в них и оставляем, чтобы легче было собрать мимозу.

Первым идет слой отварного картофеля, слегка промазываем майонезом.

Затем зеленый лук, снова майонез, рыбка и морковь.

Предварительно отварное вкрутую яйцо остужаем, очищаем, нарезаем кольцами. И по одному выкладываем поверх импровизированного салата.

Отварные креветки очищаем, вставляем на шпажку, в качестве украшения насаживаем оливку или маслину без косточки.

Закуску освобождаем от кулинарного кольца, сверху ставим шпажку с морепродуктами.

Простые и вкусные канапе готовы. Остается переложить их на красивую тарелку и подать к столу.

Канапе в виде елочки из свежего огурца

Невозможно представить главный зимний праздник без вечнозеленой красавицы. В данном случае речь о съедобной елочке в виде канапе.

Ингредиенты:

огурцы свежие длинные — 4 шт.;

тарталетки — 9 шт.;

сыр творожный — 100 г;

рыба красная соленая/копченая — 50 г;

укроп — 4 веточки;

чеснок — 4 зубчика.

Приготовление:

Овощечисткой нарезаем тонкими слайсами огурец.

Формируем его гармошкой, тем самым создавая подобие елочки, и насаживаем на шпажку.

Мелко нарезаем соленую рыбу, измельчаем укроп, все это соединяем с творожным сыром.

Получившейся массой наполняем тарталетки, вставляем шпажку с огурцом.

Невероятно красивая закуска с нежным сливочным вкусом готова.

С селедкой и яйцами

Эта закуска очень быстро съедается гостями. Ее довольно легко приготовить, да и перечень продуктов проще некуда.

Ингредиенты:

картофель — 2–3 шт.;

сельдь соленая — 1 шт.;

яйца перепелиные — 10 шт.;

соленый огурец — 3–4 шт.

Приготовление:

До готовности отвариваем картофель (лучше в мундире), остужаем, очищаем. Буквально 2–3 минуты с момента закипания отвариваем перепелиные яйца — этого времени вполне достаточно, чтобы они были вкрутую. Охлаждаем в холодной воде, очищаем. Из селедки извлекаем косточки. Поперечными кольцами нарезаем картофель, аналогичным образом соленый огурец. Каждое яйцо делим на две половинки. Кусочками режем филе селедки, прокалываем с одной стороны зубочисткой, затем нанизываем огурец и прокалываем нижнюю часть селедки. Нанизываем яичную половинку, насаживаем картофелину.

Интересная закуска-канапе готова к подаче на праздничный стол.

С красной икрой

Канапе с красной икрой на Новый 2023 год, может, и не совсем дешевое удовольствие, но в честь такого праздника можно и раскошелиться. Рецепт с фото перед нами, приступаем к готовке.

Ингредиенты:

икра красная — 30 г;

хлеб (белый) — 300 г;

сливочное масло — 30 г;

огурец — 1 шт.

Приготовление:

Нарезаем маленькими квадратиками хлеб, намазываем размягченным сливочным маслом. Выкладываем на каждый бутерброд по кружочку свежего огурца. Сверху покрываем небольшим количеством красной икры.

Чтобы закуску было удобнее брать, можно нанизать ее на шпажки.

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С красной икрой и авокадо

Еще один вариант вкусной закуски. Авокадо идеально гармонирует с морепродуктами, а за насыщенность вкуса отвечает зелень и чеснок.

Ингредиенты:

рыба красная слабосоленая (семга, форель, лосось) — 80 г;

хлеб тостовый — 6 ломтиков;

сыр творожный — 150 г;

авокадо — 100 г;

икра красная — 30 г;

майонез — 1 ст. л.;

чеснок (по желанию) — 1 зубчик;

укроп свежий — 5 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Соединяем сыр с измельченной зеленью, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Слегка приправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Тоненькими пластинами нарезаем очищенное авокадо.

Хлеб нарезаем кусочками, корочки срезаем.

Тонкими полосками режем красную рыбу.

Намазываем хлеб сыром, кусочек авокадо кладем сверху.

Укрываем все еще одним кусочком хлеба и снова смазываем сыром.

Красную рыбу выкладываем сверху и укрываем съедобную пирамиду кусочком хлеба.

На бутерброды устанавливаем груз (для этих целей подойдет разделочная доска) и оставляем так на полчаса.

Хорошо утрамбованную закуску нарезаем небольшими квадратиками, сверху каждого выкладываем немного красной икры.

Скрепляем канапе шпажкой. Все готово, приятного аппетита!

Сладкие канапе на Новый год

Изящные канапе — украшение любого праздничного стола. Предлагаем по случаю Нового года приготовить закуску из экзотических фруктов.

Канапе из манго, киви и цитрусовых

Для разнообразия добавим так называемый драконий фрукт, он же — питахайя.

Ингредиенты:

манго и апельсин — по 1 шт.;

питахайя — 1 шт.;

киви — 2 шт.

Приготовление:

С питахайи снимаем кожуру. Чтобы это было легче сделать, разрезаем фрукт пополам. Нарезаем полукольцами, а затем квадратиками. Нанизываем на шпажки. Следом кусочки манго, предварительно фрукт очищаем. Срезаем кожицу и с киви, нарезаем кусочками и нанизываем. Разрезаем апельсин кольцами, срезаем кожуру, фрукт режем квадратиками и нанизываем поверх киви. Завершающим этапом нанизываем питахайю.

Отправляем заготовку буквально на полчаса в холодильник, после чего подаем в охлажденном виде на стол.

С киви, бананом, мандаринами и виноградом

Нарядная, а главное аппетитная и вкусная закуска придется очень даже кстати на новогоднем столе.

Ингредиенты:

мандарины — 3 шт.;

киви — 1–2 шт.;

банан — 1 шт.;

черный виноград.

Приготовление:

Все фрукты очищаем, банан нарезаем кружочками, киви — полукольцами, цитрус разбираем на дольки. Нанизываем сначала мандариновые дольки. Потом киви, следом банан и в самую последнюю очередь виноград. Сладкая закуска готова.

Сорт винограда и мандаринов должен быть без косточек.

С сыром, грецкими орехами и виноградом

В новогоднюю ночь принято загадывать желание под бой курантов с бокалом шампанского в руках. Фруктовое канапе идеально сочетается с искрящимся напитком с пузырьками.

Ингредиенты:

крупный виноград;

очищенные грецкие орехи;

мягкий сыр (с голубой плесенью).

Приготовление:

Кубиками одинакового размера нарезаем сыр. Промываем очищенные грецкие орехи и слегка подсушиваем в духовке. Промытые, просушенные на бумажном полотенце ягоды винограда аккуратно разрезаем. Если есть косточки, вынимаем их. Поочередно нанизываем на шпажку половинки виноградин, грецких орехов, кубики сыра и снова виноград.

Еще одна вариация закуски из разряда простых и вкусных готова к подаче на стол.

До главного зимнего праздника еще есть время попробовать все варианты закусок и выбрать самые лучшие с учетом вкусовых предпочтений.