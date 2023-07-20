Вкусные горячие блюда на Новый год 2023 — рецепты с фото

Горячие блюда на новый год 2023 — самые простые и вкусные рецепты с фото. Пошаговые рецепты, советы по приготовлению
До наступления Нового 2023 года достаточно времени. У хозяек есть возможность заранее приготовить горячие блюда в нескольких вариациях, чтобы к праздничному столу выбрать самые оригинальные и вкусные. Предлагаем вашему вниманию подборку разнообразных рецептов.
Основные новогодние блюда в духовке
Ни один праздничный стол не обходится без горячего. Главный зимний праздник — не исключение. Любая рыба, мясо, птица — все это идеально подходит для приготовления основного угощения.
Сочная гармошка, начиненная грибами, томатами и сыром
Невероятно вкусное сытное горячее блюдо, стоящее в центре праздничного стола, одинаково хорошо подходит для Нового года и Рождества 2023. Выполняя пошагово каждое действие рецепта с фото, даже начинающие хозяйки запросто справятся с приготовлением.
Ингредиенты:
- свинина — 800 г;
- помидоры — 150 г;
- шампиньоны — 120 г;
- сыр твердый — 80 г;
- масло растительное — 30 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- паприка сладкая (молотая) — 1 ст. л. ;
- соль — 1 ч. л.;
- розмарин — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика.
Приготовление:
- Сыпучие компоненты (соль, паприку) и пропущенный через пресс чеснок соединяем с горчицей и растительным маслом. Посыпаем иголочками розмарина, все перемешиваем.
- Делаем надрезы шириной в 1 см (не доходя до конца) в промытой, обсушенной на бумажном полотенце свиной вырезке. Получается некое подобие гармошки.
- Тщательно промазываем ее приготовленным маринадом со всех сторон и убираем на пару часов в холодильник.
- Тонкими слайсами нарезаем сыр, пластинками — томаты и грибы. Чтобы сильно не мельчить, лучше брать помидоры и шампиньоны некрупного размера.
- На дно формы для запекания стелим фольгу, выкладываем хорошо промаринованное мясо и в каждый надрез закладываем пластины грибов и томатов.
- Для более эффектной подачи по бокам выкладываем цельные шампиньоны.
- Фольгой накрываем блюдо сверху и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на час-полтора (в зависимости от особенностей техники).
- Выключаем нагрев плиты, оставляем блюдо настояться еще на полчаса, после чего перекладываем в красивую посуду и подаем к столу.
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Запеченный лосось под медово-горчичным соусом
На Новый год 2023, который предстоит провести под покровительством Кролика, в качестве горячих блюд подойдут разнообразные угощения, будь то утка, мясо, запеченное большим куском, или рыба под соусом. На последнем варианте сейчас и остановимся.
Ингредиенты:
- филе лосося — 400 г;
- соус соевый — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Путем смешивания жидких и сыпучих компонентов (масла, соуса, горчицы, приправ, соли и перца) готовим маринад. Все перемешиваем.
- Нарезаем рыбу порционными кусочками, заливаем маринадом и на 15 минут оставляем пропитаться.
- Выкладываем в форму для запекания, отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 190 °С.
Мясные корзиночки с грибами
На Новый год принято готовить множество разных угощений. Помимо мясной нарезки и салатов, на праздничном столе непременно должно быть горячее блюдо. Вариант, который мы предлагаем, вполне может стать коронным.
Ингредиенты:
- свинина и говядина — по 500 г;
- грибы (шампиньоны или вешенки) — 1 кг;
- лук репчатый — 6 шт.;
- томаты — 3 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сыр твердый — 200 г;
- перец, паприка, соль, кориандр по вкусу.
Приготовление:
- Нарезанную небольшими кусочками свинину и говядину пропускаем через мясорубку, превращая в фарш.
- Аналогичным образом поступаем с двумя луковицами.
- Измельченные продукты приправляем перцем и солью, перемешиваем, отбиваем.
- Крупными кубиками режем оставшуюся луковицу и обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом.
- Отдельно обжариваем грибы, добавляем кориандр и соль.
- Помидоры режем как можно мельче, соединяем с выдавленным чесноком, слегка подсаливаем.
- К томатам отправляем мелко нарубленную зелень, сдабриваем подсолнечным маслом.
- Пропускаем через терку сыр.
- С помощью ложки из фарша формируем аккуратные шарики.
- Выкладываем мясные заготовки на противень, застеленный фольгой.
- Делаем внутри лепешки небольшое углубление, туда закладываем лук.
- Грибы кладем наверх и отправляем корзиночки в духовку на 15 минут, выставив температуру 220 °C.
- Достаем блюдо, посыпаем сырной стружкой и опять буквально на 5 минут отправляем в духовку.
- По мере расплавления сыра добавляем еще немного этого продукта, выкладываем томаты, чеснок и зелень.
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Целиком запеченная курица с картофелем в духовке
Блюда на основе курицы пользуются большой популярностью, что, впрочем, неудивительно. На приготовление уходит немного времени, да и перечень продуктов самый простой.
Ингредиенты:
- курица цельная — 1 кг;
- картофель — 6-7 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль, черный перец — по вкусу;
- масло растительное — 3-4 ст. л.;
- приправа к курице и травы — по вкусу;
- бульон, вино или вода — 1/2-3/4 стакана.
Приготовление:
- Подготавливаем куриную тушку — промываем, просушиваем на бумажном полотенце.
- Сразу же выкладываем ее в форму, смазываем свежевыжатым лимонным соком, оставшийся цитрус закладываем внутрь.
- Натираем курицу специями, солью и перцем. Оставляем на некоторое время мариноваться.
- Очищаем, промываем, нарезаем клубни картофеля крупными кусками. При желании можно слегка припустить их в подсоленной воде, доведя до кипения. Но, поскольку цельная курица готовится не быстро, этот шаг можно и пропустить.
- В форму выкладываем картофель, окружая им курицу, которая к этому времени успела промариноваться и издает приятный аромат специй.
- Сверху сбрызгиваем блюдо подсолнечным маслом, вливаем любую жидкость, предложенную в рецепте — вино, воду или бульон.
- Посыпаем травами и отправляем в разогретую до 200 °С духовку.
- Готовим 40 минут, периодически посматривая: если птица сильно зажаривается, накрываем фольгой и уменьшаем нагрев.
Блюда на Новый год без духовки
Чаще всего блюда, стоящие в центре стола, имеющие статус основных, готовят в духовом шкафу. Предлагаем отойти от общепринятых правил и обойтись без духовки, тем более что конечный результат угощений, приготовленных на сковороде, ничем не уступает запеченным.
Медальоны из телятины
Чтобы попробовать блюдо итальянской кухни, необязательно отправляться в ресторан. Предлагаем удивить гостей своими кулинарными способностями, подав оригинальное угощение из телятины.
Ингредиенты:
- филе телятины — 350 г;
- лук красный — 1 шт.;
- вино красное — 100 г;
- сахар — 60 г;
- корица — 1 палочка;
- мята — 1 шт.;
- соус ворчестер — 3-4 ст. л.;
- розмарин сушеный — 0,5-1 ст. л.;
- масло оливковое — для жарки;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Каждый кусочек заранее промытого и просушенного мяса освобождаем от пленки и нарезаем медальонами.
- Соус смешиваем с розмарином, полученным маринадом тщательно смазываем мясные кусочки и отправляем их на полчаса в холодильник.
- По истечении отведенного времени перекладываем мясо на обычную сковороду или гриль, смазанную растительным маслом.
- Обжариваем с каждой стороны по несколько минут (время зависит от предпочтительной степени прожарки).
- Емкость с вином ставим на огонь и прогреваем до момента испарения алкоголя.
- Выкладываем в него луковицу, нарезанную кольцами, добавляем частями сахар, провариваем винно-луковый соус до вязкости. Консистенция должна быть близка к варенью.
- Мяту с корицей добавляем перед самым выключением нагрева.
Жареные ребрышки по-китайски
От этого сытного вкусного блюда мужская часть гостей будет в полном восторге. Предлагаем подать на Новый год свиные ребрышки. Процесс приготовления не быстрый, но ради такого случая можно постараться.
Ингредиенты:
- ребра свиные — 1 кг;
- имбирь — 100 г;
- чеснок — 6 зубчиков;
- лук репчатый — 2 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- сельдерей черешковый — 100 г;
- перец чили — 1 шт.;
- уксус — 50 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- бренди — 2 ст. л.;
- соевый и устричный соус — по 2 ст. л.;
- масло кунжутное — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.
Приготовление:
- Свиные ребрышки промываем, обсушиваем на бумажном полотенце.
- Буквально 30-40 секунд обжариваем на сковороде чеснок целиком, тем самым ароматизируя масло. Вынимаем зубчики, на время отставляем в сторону.
- Выкладываем в пропитавшееся чесноком масло ребрышки.
- Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон (на это уходит примерно 10 минут) и тоже перекладываем их.
- На этом же раскаленном масле обжариваем луковицу, нарезанную кубиками, и имбирь. Буквально через минуту добавляем сельдерей и перец чили. Все перемешиваем и обжариваем полминуты.
- Вливаем воду, уксус, бренди, два вида соуса (соевый и устричный) и мед. Все перемешиваем, чтобы все компоненты «подружились» между собой. Всыпаем сахар и снова перемешиваем.
- В кисло-остро-сладкую смесь выкладываем ребрышки, убавляем нагрев плиты до минимума и томим в соусе 1,5-2 часа.
- Выкладываем на большую тарелку, поливаем сверху предварительно процеженным оставшимся ароматным соусом.
Жидкие блюда на Новый год
Мнение, что первые блюда не уместны к новогоднему столу, ошибочно. Под рюмочку-другую суп придется очень даже кстати. Мужчины наверняка отведают блюдо и оценят старания хозяйки по достоинству.
Шурпа из говядины
Необычность рецепта в том, что предварительно овощи и мясо обжаривают. Запасаемся необходимыми продуктами и незамедлительно приступаем.
Ингредиенты:
- говядина — 400 г;
- перец сладкий (болгарский) — 270 г;
- перец острый — 1/4-1/2 шт.;
- помидоры свежие или в собственном соку — 250 г;
- картофель — 400 г;
- морковь — 150 г;
- лук репчатый — 1 головка;
- масло растительное — 50 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- томатная паста — 2 ч. л.;
- петрушка свежая — 15-20 г;
- зира — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- зелень чеснока — 10 г;
- вода — 1,2 л;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Средними кусочками режем говядину, обжариваем до румяного состояния на растительном масле.
- Очищенные, промытые овощи нарезаем — лук полосками, морковь полукольцами. Соединяем с мясом и томим все вместе около 5 минут.
- Влив 300 мл воды, тушим на умеренном огне полчаса под закрытой крышкой. При необходимости время готовки увеличиваем. Говядина должна быть очень мягкой.
- По мере полного испарения жидкости добавляем к мясному миксу с овощами сладкий перец, нарезанный полосками.
- Туда же отправляем пропущенный через пресс чеснок и кольца жгучего перца.
- Все перемешиваем, продолжаем обжарку до зарумянивания всего содержимого сковороды.
- Выкладываем нарезанный брусками картофель, измельченные помидоры и томат-пасту.
- Всыпаем сахар и перец. Овощную массу с мясом перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и томим на медленном огне полчаса.
- Перетираем зиру, измельчаем зелень петрушки и чеснока. Все это добавляем в суп, перемешиваем и сразу выключаем нагрев плиты.
Как только первое блюдо настоится и приобретет невероятный аромат — самое время подавать на стол.
Итоги
Горячие блюда можно приготовить на Новый год по-разному — в духовке или на сковороде. Независимо от технологии, получается очень вкусно. Выбирайте наиболее интересные на ваш взгляд рецепты и готовьте.