Вкусные горячие блюда на Новый год 2023 — рецепты с фото

До наступления Нового 2023 года достаточно времени. У хозяек есть возможность заранее приготовить горячие блюда в нескольких вариациях, чтобы к праздничному столу выбрать самые оригинальные и вкусные. Предлагаем вашему вниманию подборку разнообразных рецептов.

Основные новогодние блюда в духовке

Ни один праздничный стол не обходится без горячего. Главный зимний праздник — не исключение. Любая рыба, мясо, птица — все это идеально подходит для приготовления основного угощения.

Сочная гармошка, начиненная грибами, томатами и сыром

Невероятно вкусное сытное горячее блюдо, стоящее в центре праздничного стола, одинаково хорошо подходит для Нового года и Рождества 2023. Выполняя пошагово каждое действие рецепта с фото, даже начинающие хозяйки запросто справятся с приготовлением.

Ингредиенты:

свинина — 800 г;

помидоры — 150 г;

шампиньоны — 120 г;

сыр твердый — 80 г;

масло растительное — 30 г;

горчица — 1 ч. л.;

паприка сладкая (молотая) — 1 ст. л. ;

соль — 1 ч. л.;

розмарин — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика.

Приготовление:

Сыпучие компоненты (соль, паприку) и пропущенный через пресс чеснок соединяем с горчицей и растительным маслом. Посыпаем иголочками розмарина, все перемешиваем.

Делаем надрезы шириной в 1 см (не доходя до конца) в промытой, обсушенной на бумажном полотенце свиной вырезке. Получается некое подобие гармошки.

Тщательно промазываем ее приготовленным маринадом со всех сторон и убираем на пару часов в холодильник.

Тонкими слайсами нарезаем сыр, пластинками — томаты и грибы. Чтобы сильно не мельчить, лучше брать помидоры и шампиньоны некрупного размера.

На дно формы для запекания стелим фольгу, выкладываем хорошо промаринованное мясо и в каждый надрез закладываем пластины грибов и томатов.

Для более эффектной подачи по бокам выкладываем цельные шампиньоны.

Фольгой накрываем блюдо сверху и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на час-полтора (в зависимости от особенностей техники).

Выключаем нагрев плиты, оставляем блюдо настояться еще на полчаса, после чего перекладываем в красивую посуду и подаем к столу.

Во время приготовления продукты выделяют сок. Его можно использовать для гарнира — например, картофеля, гречки или риса.

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Запеченный лосось под медово-горчичным соусом

На Новый год 2023, который предстоит провести под покровительством Кролика, в качестве горячих блюд подойдут разнообразные угощения, будь то утка, мясо, запеченное большим куском, или рыба под соусом. На последнем варианте сейчас и остановимся.

Ингредиенты:

филе лосося — 400 г;

соус соевый — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Путем смешивания жидких и сыпучих компонентов (масла, соуса, горчицы, приправ, соли и перца) готовим маринад. Все перемешиваем.

Нарезаем рыбу порционными кусочками, заливаем маринадом и на 15 минут оставляем пропитаться.

Выкладываем в форму для запекания, отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 190 °С.

По истечении заданного времени вынимаем рыбу под соусом, перекладываем на красивое блюдо и подаем к столу.

Мясные корзиночки с грибами

На Новый год принято готовить множество разных угощений. Помимо мясной нарезки и салатов, на праздничном столе непременно должно быть горячее блюдо. Вариант, который мы предлагаем, вполне может стать коронным.

Ингредиенты:

свинина и говядина — по 500 г;

грибы (шампиньоны или вешенки) — 1 кг;

лук репчатый — 6 шт.;

томаты — 3 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сыр твердый — 200 г;

перец, паприка, соль, кориандр по вкусу.

Приготовление:

Нарезанную небольшими кусочками свинину и говядину пропускаем через мясорубку, превращая в фарш.

Аналогичным образом поступаем с двумя луковицами.

Измельченные продукты приправляем перцем и солью, перемешиваем, отбиваем.

Крупными кубиками режем оставшуюся луковицу и обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом.

Отдельно обжариваем грибы, добавляем кориандр и соль.

Помидоры режем как можно мельче, соединяем с выдавленным чесноком, слегка подсаливаем.

К томатам отправляем мелко нарубленную зелень, сдабриваем подсолнечным маслом.

Пропускаем через терку сыр.

С помощью ложки из фарша формируем аккуратные шарики.

Выкладываем мясные заготовки на противень, застеленный фольгой.

Делаем внутри лепешки небольшое углубление, туда закладываем лук.

Грибы кладем наверх и отправляем корзиночки в духовку на 15 минут, выставив температуру 220 °C.

Достаем блюдо, посыпаем сырной стружкой и опять буквально на 5 минут отправляем в духовку.

По мере расплавления сыра добавляем еще немного этого продукта, выкладываем томаты, чеснок и зелень.

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Еще одно блюдо на Новый год 2023 готово. Его лучше подавать к столу именно в горячем виде.

Целиком запеченная курица с картофелем в духовке

Блюда на основе курицы пользуются большой популярностью, что, впрочем, неудивительно. На приготовление уходит немного времени, да и перечень продуктов самый простой.

Ингредиенты:

курица цельная — 1 кг;

картофель — 6-7 шт.;

лимон — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, черный перец — по вкусу;

масло растительное — 3-4 ст. л.;

приправа к курице и травы — по вкусу;

бульон, вино или вода — 1/2-3/4 стакана.

Приготовление:

Подготавливаем куриную тушку — промываем, просушиваем на бумажном полотенце. Сразу же выкладываем ее в форму, смазываем свежевыжатым лимонным соком, оставшийся цитрус закладываем внутрь. Натираем курицу специями, солью и перцем. Оставляем на некоторое время мариноваться. Очищаем, промываем, нарезаем клубни картофеля крупными кусками. При желании можно слегка припустить их в подсоленной воде, доведя до кипения. Но, поскольку цельная курица готовится не быстро, этот шаг можно и пропустить. В форму выкладываем картофель, окружая им курицу, которая к этому времени успела промариноваться и издает приятный аромат специй. Сверху сбрызгиваем блюдо подсолнечным маслом, вливаем любую жидкость, предложенную в рецепте — вино, воду или бульон. Посыпаем травами и отправляем в разогретую до 200 °С духовку. Готовим 40 минут, периодически посматривая: если птица сильно зажаривается, накрываем фольгой и уменьшаем нагрев.

Легко отстающее от костей мясо и мягкость картофеля — прямое свидетельство готовности основного праздничного блюда.

Блюда на Новый год без духовки

Чаще всего блюда, стоящие в центре стола, имеющие статус основных, готовят в духовом шкафу. Предлагаем отойти от общепринятых правил и обойтись без духовки, тем более что конечный результат угощений, приготовленных на сковороде, ничем не уступает запеченным.

Медальоны из телятины

Чтобы попробовать блюдо итальянской кухни, необязательно отправляться в ресторан. Предлагаем удивить гостей своими кулинарными способностями, подав оригинальное угощение из телятины.

Ингредиенты:

филе телятины — 350 г;

лук красный — 1 шт.;

вино красное — 100 г;

сахар — 60 г;

корица — 1 палочка;

мята — 1 шт.;

соус ворчестер — 3-4 ст. л.;

розмарин сушеный — 0,5-1 ст. л.;

масло оливковое — для жарки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Каждый кусочек заранее промытого и просушенного мяса освобождаем от пленки и нарезаем медальонами.

Соус смешиваем с розмарином, полученным маринадом тщательно смазываем мясные кусочки и отправляем их на полчаса в холодильник.

По истечении отведенного времени перекладываем мясо на обычную сковороду или гриль, смазанную растительным маслом.

Обжариваем с каждой стороны по несколько минут (время зависит от предпочтительной степени прожарки).

Емкость с вином ставим на огонь и прогреваем до момента испарения алкоголя.

Выкладываем в него луковицу, нарезанную кольцами, добавляем частями сахар, провариваем винно-луковый соус до вязкости. Консистенция должна быть близка к варенью.

Мяту с корицей добавляем перед самым выключением нагрева.

Горячее блюдо, приготовленное на Новый год без духовки, выкладываем в красивую посуду, посыпаем луком и поливаем винным соусом.

Жареные ребрышки по-китайски

От этого сытного вкусного блюда мужская часть гостей будет в полном восторге. Предлагаем подать на Новый год свиные ребрышки. Процесс приготовления не быстрый, но ради такого случая можно постараться.

Ингредиенты:

ребра свиные — 1 кг;

имбирь — 100 г;

чеснок — 6 зубчиков;

лук репчатый — 2 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

сельдерей черешковый — 100 г;

перец чили — 1 шт.;

уксус — 50 мл;

сахар — 1 ст. л.;

бренди — 2 ст. л.;

соевый и устричный соус — по 2 ст. л.;

масло кунжутное — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.

Приготовление:

Свиные ребрышки промываем, обсушиваем на бумажном полотенце.

Буквально 30-40 секунд обжариваем на сковороде чеснок целиком, тем самым ароматизируя масло. Вынимаем зубчики, на время отставляем в сторону.

Выкладываем в пропитавшееся чесноком масло ребрышки.

Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон (на это уходит примерно 10 минут) и тоже перекладываем их.

На этом же раскаленном масле обжариваем луковицу, нарезанную кубиками, и имбирь. Буквально через минуту добавляем сельдерей и перец чили. Все перемешиваем и обжариваем полминуты.

Вливаем воду, уксус, бренди, два вида соуса (соевый и устричный) и мед. Все перемешиваем, чтобы все компоненты «подружились» между собой. Всыпаем сахар и снова перемешиваем.

В кисло-остро-сладкую смесь выкладываем ребрышки, убавляем нагрев плиты до минимума и томим в соусе 1,5-2 часа.

Выкладываем на большую тарелку, поливаем сверху предварительно процеженным оставшимся ароматным соусом.

В качестве украшения добавляем немного зеленого горошка и пару веточек свежей зелени.

Жидкие блюда на Новый год

Мнение, что первые блюда не уместны к новогоднему столу, ошибочно. Под рюмочку-другую суп придется очень даже кстати. Мужчины наверняка отведают блюдо и оценят старания хозяйки по достоинству.

Шурпа из говядины

Необычность рецепта в том, что предварительно овощи и мясо обжаривают. Запасаемся необходимыми продуктами и незамедлительно приступаем.

Ингредиенты:

говядина — 400 г;

перец сладкий (болгарский) — 270 г;

перец острый — 1/4-1/2 шт.;

помидоры свежие или в собственном соку — 250 г;

картофель — 400 г;

морковь — 150 г;

лук репчатый — 1 головка;

масло растительное — 50 мл;

сахар — 1 ч. л.;

томатная паста — 2 ч. л.;

петрушка свежая — 15-20 г;

зира — 0,5 ч. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень чеснока — 10 г;

вода — 1,2 л;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Средними кусочками режем говядину, обжариваем до румяного состояния на растительном масле. Очищенные, промытые овощи нарезаем — лук полосками, морковь полукольцами. Соединяем с мясом и томим все вместе около 5 минут. Влив 300 мл воды, тушим на умеренном огне полчаса под закрытой крышкой. При необходимости время готовки увеличиваем. Говядина должна быть очень мягкой. По мере полного испарения жидкости добавляем к мясному миксу с овощами сладкий перец, нарезанный полосками. Туда же отправляем пропущенный через пресс чеснок и кольца жгучего перца. Все перемешиваем, продолжаем обжарку до зарумянивания всего содержимого сковороды. Выкладываем нарезанный брусками картофель, измельченные помидоры и томат-пасту. Всыпаем сахар и перец. Овощную массу с мясом перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и томим на медленном огне полчаса. Перетираем зиру, измельчаем зелень петрушки и чеснока. Все это добавляем в суп, перемешиваем и сразу выключаем нагрев плиты.

Как только первое блюдо настоится и приобретет невероятный аромат — самое время подавать на стол.

Итоги

Горячие блюда можно приготовить на Новый год по-разному — в духовке или на сковороде. Независимо от технологии, получается очень вкусно. Выбирайте наиболее интересные на ваш взгляд рецепты и готовьте.