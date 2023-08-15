Гороскоп для женщины-Весы на июль 2022 года

Гороскоп на июль 2022 года сулит женщинам-Весам сложный месяц. Звезды не будут благосклонными к дамам, рассчитывать придется лишь на свои силы, умения и способность быстро реагировать на изменения.

Знаковые события у Весов в июле 2022

Хозяин года Водяной Тигр – очень непредсказуемое и хитрое животное. Ему свойственна переменчивость, что непременно отражается на жизни представителей всех знаков зодиака. События в жизни Весов будут происходить стремительно, а при решении проблем придется полагаться исключительно на себя. Астрологи сообщают, что на благосклонность небесных тел рассчитывать не стоит.

В июле 2022 года Весам необходимо сосредоточить внимание на вопросах карьеры и своем участии в общественной жизни. Также стоит задуматься о своем будущем. В зависимости от планов на 10-15 лет, необходимо делать первые шаги в направлении реализации своих долгосрочных целей, вносить изменения в свою жизнь.

Подробно о том, что ждет женщину-Весы в июле 2022 года в основные периоды месяца, расскажет гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 июля) . Период осторожности. Представительницам знака Весы категорически нельзя рисковать, особенно здоровьем или деньгами. Положение звезд сообщает, что удача не будет на вашей стороне. Все опасные действия следует выполнять с удвоенной осторожностью.

. Период осторожности. Представительницам знака Весы категорически нельзя рисковать, особенно здоровьем или деньгами. Положение звезд сообщает, что удача не будет на вашей стороне. Все опасные действия следует выполнять с удвоенной осторожностью. Вторая декада (11-20 июля) . Астрологи рекомендуют заняться домом: провести генеральную уборку, переставить мебель, сделать ремонт. Также это подразумевает и создание комфортной атмосферы. Например, налаживание благоприятных отношений с членами семьи.

. Астрологи рекомендуют заняться домом: провести генеральную уборку, переставить мебель, сделать ремонт. Также это подразумевает и создание комфортной атмосферы. Например, налаживание благоприятных отношений с членами семьи. Третья декада (21-31 июля). Период новинок. Согласно прогнозу от известных астрологов, Весам нужно посвятить время на изучение и освоение чего-то нового – языка, культуры, профессиональных навыков или получение других знаний. Это поможет реализовать потребность в обучении, а в дальнейшем поможет в работе и жизни.

Чтобы достичь успеха в делах, важно правильно выбирать время. Для проведения важных встреч и мероприятий, запуска новых проектов благоприятными днями будут 14, 21, 23, 25 и 28 июля. Транзит небесных тел будет максимально способствовать реализации задуманных идей, посещения лечащего врача и спортзала, начала диеты. Соблюдайте осторожность в неблагоприятные дни: 15, 18 и 20 июля. Крайне нежелательно начинать новые проекты, принимать важные решения. Лучше заняться домашними делами, а свободное время посвятить пассивному отдыху.

Гороскоп на июль 2022 года дает точный прогноз для женщин-Весов. Узнайте, какие перемены ожидаются в любовной сфере, трудовых отношениях, и как положение небесных тел повлияет на общее самочувствие дам.

Любовный гороскоп

В третьей декаде месяца Венера приоткроет дверь для построения гармоничных и крепких отношений. Свободные Весы встретят своего избранника, но он будет ненавязчив, и заметить его будет сложно. Это не слишком хорошая новость для девушек, которые не привыкли делать первый шаг. Им придется проявить инициативу, после чего удастся построить гармоничные отношения. Хорошими партнерами будут представители знаков Рыбы, Рак, Телец и Овен.

Любовный гороскоп на июль 2022 года прогнозирует изменения в жизни замужних женщин-Весов. Представительниц этого знака будут всё меньше заботить старые отношения. На этом фоне они будут отдаляться от своих партнеров, вплоть до расставания. Решить проблему смогут лишь общие интересы и взаимная психологическая зависимость друг от друга.

Календарь здоровья

В июле 2022 года уязвимой будет нервная система дам. Постоянные стрессы, накаленная рабочая атмосфера и конфликты в семье негативно скажутся на эмоциональном здоровье Весов. Чтобы восстановить баланс, потребуется дополнительная релаксация и помощь специалистов. Хорошим решением станет длительный отпуск за пределами привычного места обитания, а также медитация и другие духовные практики.

Беспокойное состояние негативно отразится на работе ЖКТ. Неврозы могут стать причиной гастрита. При первых признаках неполадок в работе организма стоит обратиться к лечащему врачу, исключить из рациона острые, жирные и кислые блюда.

Финансовый прогноз

Согласно прогнозу от известных астрологов, в июле у представительниц знака Весы будет множество возможностей для реализации своих трудовых амбиций. Главное, правильно ими воспользоваться. Большим преимуществом будет умение находить и пользоваться информацией, финансовая грамотность и юридическая подкованность. Карьерные успехи ожидают преподавателей, журналистов, консультантов и владельцев бизнеса.

Финансовый гороскоп на июль 2022 года сообщает, что для женщин-Весов месяц будет стабильным, но тратить крупные суммы нужно с осторожностью и только при наличии дополнительных средств. Доходы будут слегка превалировать над расходами, но всегда есть вероятность непредвиденных ситуаций.

Гороскоп от астрологов

Топовые отечественные астрологи уже подготовили самый точный прогноз на месяц. Предлагаем узнать, с чем столкнутся представительницы знака Весы в июле.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы сулит дамам большие успехи в рабочей сфере. Они смогут добиться всех поставленных целей: устроиться на высокооплачиваемую работу, получить повышение, открыть свой бизнес. Все это приведет к решению проблем с финансами.

В личной жизни ситуация будет менее радужной. Занявшись карьерой, дамы будут меньше времени уделять семье и близким. В таких условиях скандалы и претензии со стороны второй половинки будут возникать всё чаще. Конфликты будут серьезными, но вряд ли перейдут в разряд неразрешимых.

Тамара Глоба

Жаркий летний месяц подарит женщинам-Весам массу возможностей, но им придется выбирать, куда направить энергию. Решить все проблемы разом не получится, необходимо сосредоточиться только на самом важном. Но даже в самых сложных ситуациях не забывайте об отдыхе, иначе рискуете остаться без сил в самый ответственный момент.

Гороскоп от Тамары Глобы напоминает о том, что нужно бережно относиться к своему здоровью. При появлении неприятных симптомов не нужно откладывать поход к лечащему врачу. Возможно, организм сигнализирует о больших проблемах, которые нужно срочно решать.

Василиса Володина

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Согласно астрологическому прогнозу от Василисы Володиной, середина лета станет настоящим испытанием на прочность. Судьба будет наносить удары со всех сторон. Астролог уверяет, что это лишь временное явление, и вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Главное, пережить самый сложный месяц.

При общении с семьей и близкими дамам нужно сохранять спокойствие и не давать волю отрицательным эмоциям. Особенно важным будет умение находить компромисс.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года для женщин-Весов позволяет узнать, какие сюрпризы приготовили звезды. Он поможет правильно подготовиться к любым испытаниям, чтобы выйти из них с минимальными потерями.