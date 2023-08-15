Гороскоп на июль 2022 года для женщины-Льва

Гороскоп на июль 2022 года сообщает, какие главные события произойдут в жизни женщин-Львов. Данная информация поможет избежать множества неприятных ситуаций и не пропустить важные.

Основные события июля для Львов в 2022 году

Водяной Тигр отличается свой непредсказуемостью, агрессивностью и энергичностью. Под покровительством хозяина 2022 года окажутся те представители знака, кто покажут стремление двигаться к поставленным целям, невзирая на мнение окружающих, и готовые переступить через свои принципы.

Гороскоп от известных астрологов сообщает, что в июле 2022 года Львов ожидает непростой период. Их энергетический потенциал находится на минимуме, из-за чего представительницы данного знака ощутят недостаток сил и некоторую апатию. Не забывайте отдыхать и проводить время с семьей и друзьями, чтобы быстрее восстановиться.

Детальную информацию о том, что ждет женщину-Льва в июле 2022 года, дает гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 июля) . Период отдыха и восстановления. Можно потакать своим привычкам и слабостям. Любое развлечение принесет намного больше пользы, чем вреда. Не стоит заниматься какими-либо командными заданиями, а лучше сосредоточиться на одиночных проектах.

. Период отдыха и восстановления. Можно потакать своим привычкам и слабостям. Любое развлечение принесет намного больше пользы, чем вреда. Не стоит заниматься какими-либо командными заданиями, а лучше сосредоточиться на одиночных проектах. Вторая декада (11-20 июля) . Период трудовых свершений. В это время Львам нужно проявить максимальную ответственность, завершить как можно больше задач. Повышенная работоспособность сильно повлияет на карьеру, отразится на развитии бизнеса.

. Период трудовых свершений. В это время Львам нужно проявить максимальную ответственность, завершить как можно больше задач. Повышенная работоспособность сильно повлияет на карьеру, отразится на развитии бизнеса. Третья декада (21-31 июля). Период крупных трат. Астрологи рекомендуют присмотреться к тому, куда уходят деньги. Возможно, именно эти расходы стоят на пути к финансовой стабильности. Делать крупные и легкомысленные покупки в этот период нежелательно.

Для достижения максимальной результативности все самые важные дела стоит отложить на благоприятные дни: 13, 23, 25, 27 и 28 июля. Звезды помогут достичь желаемых результатов, получить дополнительную прибыль в сделках, а также зарядят необходимой энергией. Повышенное внимание необходимо в неблагоприятные дни: 7, 14 и 20 июля. В этот период стоит избегать проведения плановых операций и сложных решений.

Желаете узнать, как под влиянием звезд изменится личная жизнь и трудовая сфера? Гороскоп на июль 2022 года для женщин-Львов дает точный прогноз на основные события.

Любовный гороскоп

Эгоизм, который будут проявлять представительницы данного знака, сильно отразится на личной жизни. Астрологи рекомендуют снизить градус самолюбования, в противном случае отношения с партнером могут пострадать. Это касается как замужних дам, так и тех, кто еще не оформил союз официально.

Любовный гороскоп на июль 2022 года советует свободным женщинам-Львам смотреть на жизнь оптимистично. Внутренний свет и тепло будут очень важны при новых знакомствах. Меланхолия и мрачное мировоззрение лишь отпугнут потенциальных спутников жизни. Судьбоносная встреча, по расчетам астрологов, состоится во второй половине месяца. Подходящими знаками для Львов станут Близнецы, Раки, Скорпионы и Рыбы.

Календарь здоровья

Бездействие, лень, пассивный образ жизни будут самыми главными врагами. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и духовными практиками. Физическая активность должна быть умеренной, чтобы не лишиться сил для других важных дел.

Особого внимания потребуют зубы, ноги и опорно-двигательный аппарат. Рекомендуется посетить лечащего врача, чтобы выявить проблемы в работе организма на ранних стадиях. Повышенную осторожность нужно проявлять при занятиях бегом и спортивной ходьбой, особенно людям пожилого возраста. Из-за высокой нагрузки возможны прямые и сопутствующие травмы: растяжения, переломы, воспаления.

Финансовый прогноз

Положение Солнца и Меркурия относительно других планет подарит Львам вдохновение и желание заняться чем-то новым. Представители творческих профессий будут особенно успешными. Однако такой транзит небесных тел имеет и отрицательные моменты. При работе в коллективе между сотрудниками будут возникать разногласия. Это может привести к серьезной задержке трудового процесса. В бизнесе важно избегать крупных инвестиций, особенно в спорные проекты.

Финансовый гороскоп на июль 2022 года предупреждает женщин-Львов о крупных тратах, особенно в последней декаде месяца. Астрологи рекомендуют избегать дорогостоящих покупок, а также пересмотреть свои расходы. Дополнительной прибыли в этом месяце звезды не обещают.

Прогноз от настоящих астрологов

Предлагаем ознакомиться с самым точным прогнозом от известных астрологов. Эта информация поможет подготовиться к тем событиям, которые произойдут в течение месяца.

Павел Глоба

Этот месяц, согласно астрологическому прогнозу от Павла Глобы, Львам стоит уделить себе: своему здоровью, внешности, эмоциональному состоянию. Многие представительницы данного знака захотят наполнить жизнь яркими эмоциями и событиями. Не стоит противиться этому порыву. Проводите больше времени с семьей и друзьями.

В трудовой сфере существенных изменений не произойдет. На работе сосредоточьтесь на решении уже имеющихся задач, но не забывайте об отдыхе. Если есть возможность, то лучше вовсе отойти от рабочих дел, отправившись в отпуск в новые для себя места.

Тамара Глоба

Середина года – подходящее время немного оглянуться на прошлые месяцы и оценить пройденный путь. Возможно, пора пересмотреть свое отношение к жизни и работе, внести давно назревшие коррективы.

Гороскоп от Тамары Глобы напоминает, что необходимы не только внутренние перемены, но и внешние. Пора привести в форму свою фигуру, отказаться от вредных привычек, наладить распорядок дня и питания. Также полезным будет посетить салон красоты.

Василиса Володина

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В июле 2022 года Львы будут часто конфликтовать с близкими людьми: как по серьезным вопросам, так и по пустякам. В некоторых случаях ссоры будут настолько серьезными, что приведут к расставаниям. Астролог напоминает, что в любой конфликтной ситуации важно находить компромиссные решения.

Согласно прогнозу от Василисы Володиной, Львам в этом месяце лучше не совершать легкомысленных покупок. Удовольствия от этого будет немного, а финансы потребуются на более важные вещи. Также стоит обратить внимание на свое здоровье – в середине месяца обострятся заболевания, связанные с ЖКТ.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года для женщин-Львов – отличный способ подготовиться к событиям, которые произойдут во втором месяце лета. С его помощь можно избежать сложных ситуаций, а в некоторых случаях еще и оказаться в выигрышном положении.