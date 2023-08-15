Середина лета – период отпусков, спокойствия и отдыха. Однако не всем удастся насладиться летними днями. Гороскоп на июль 2022 года от Тамары Глобы предлагает узнать о главных жизненных событиях месяца.

Общие рекомендации

Год Водяного Тигра – это период перемен и больших потрясений. Не все изменения в жизни окажутся благополучными. Хозяин года – очень агрессивное и хитрое животное. Тем, кто хочет добиться успехов в своих делах, необходимо приспосабливаться к новым условиям, действовать быстро и уверено. Только так можно заручиться поддержкой хозяина года.

В середине лета накал страстей немного утихнет, возникнет относительное спокойствие, появится возможность разобраться с давними проблемами. Но расслабляться не стоит. Звезды готовят сюрпризы для всех знаков зодиака, и не всегда они будут приятными. Астролог рекомендует всегда быть начеку, надеяться на лучшее, но всегда готовиться к худшему.

Проведение важных встреч и решение серьезных проблем стоит оставить на благоприятные дни: 4, 6, 9, 11 и 12 июля. Положение небесных тел будет наиболее удачным для любых начинаний. Также эти дни подходят для посещения врача и приобретения дорогостоящих вещей. Повышенная осторожность необходима в неблагоприятные дни: 13, 17, 24 и 28 июля. Сложных задач стоит избегать, ограничьтесь рутинными делами.

Гороскоп на июль 2022 года от Тамары Глобы дает самый точный прогноз на месяц и рассказывает об изменениях в личной жизни и финансовой сфере, о здоровье.

Любовный гороскоп

Свободным представителям знаков зодиака, которые только находятся в поиске любви, ожидать подарков судьбы не стоит. Гороскоп на июль для женщин и мужчин сообщает, что за свое счастье придется побороться. Тем, кто не готов к подобным испытаниям, лучше сосредоточиться на других сферах жизни. Это принесет намного больше пользы.

Любовный гороскоп в июле 2022 года обещает семейным парам череду конфликтов. Близкие люди будут ссориться даже по пустякам. Некоторые семьи, не выдержав такой атмосферы, решат расстаться. Астролог советует не принимать поспешных решений: разорвать отношения будет очень легко, но вернуть их окажется задачей непосильной.

Финансовый гороскоп

Трудовая сфера, согласно гороскопу на июль для мужчин и женщин, будет на высоте. Но и тут нельзя расслабляться. Чтобы достичь успеха, сделать карьеру и получить достойные условия труда придется постараться. В коллективе могут появиться недоброжелатели, которые своими слухами попытаются навредить репутации.

Финансовый гороскоп в июле 2022 года сулит улучшение материального положения. Следует ожидать новых источников дохода, повышения зарплаты или премии за хорошо сделанную работу. Владельцы бизнеса укрепят свое положение и, возможно, даже смогут расшить сферу деятельности. Это также хорошо отразиться на финансах и семейном бюджете.

Здоровье

Марс, ответственный за самочувствие, будет в неблагоприятной фазе. Подробный гороскоп от известного астролога предупреждает, что в июль ожидается снижение иммунитета. Тамара Глоба рекомендует не игнорировать сигналы организма и посетить врача при первых признаках заболевания. Будет не лишним пройти полное обследование, чтобы выявить недуги на ранних стадиях развития.

Отдельного внимания заслуживает эмоциональное здоровье. На фоне конфликтов и постоянных стрессов могут развиться неврозы. Астролог рекомендует избегать конфликтных ситуаций, а также выполнять духовные практики, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Например, медитацию.

Гороскоп на июль по знакам зодиака

Общие астрологические прогнозы дают лишь частичное понимание и нередко ошибаются в деталях, в отличие от индивидуальных. Гороскоп по знакам зодиака от Тамары Глобы сообщает, с какими ситуациями предстоит столкнуться в июле 2022 года.

Овен . Любовь и отношения станут главными приоритетами месяца. Представители знака, желающие наладить личную жизнь, смогут осуществить задуманное. Астролог советует сохранять осторожность, чтобы не завязать отношения с неблагонадежными личностями.

. Любовь и отношения станут главными приоритетами месяца. Представители знака, желающие наладить личную жизнь, смогут осуществить задуманное. Астролог советует сохранять осторожность, чтобы не завязать отношения с неблагонадежными личностями. Телец . Месяц будет тяжелым для семейных пар. Гороскоп от настоящего астролога предупреждает о конфликтах между супругами. Старайтесь не накалять обстановку и находить компромиссные решения.

. Месяц будет тяжелым для семейных пар. Гороскоп от настоящего астролога предупреждает о конфликтах между супругами. Старайтесь не накалять обстановку и находить компромиссные решения. Близнецы . У представителей этого знака ссоры в июле будут явлением обычным. Причем конфликты будут как внутри семьи, так и с коллегами. На фоне постоянных переживаний ослабнет иммунитет и возрастет риск заболеть.

. У представителей этого знака ссоры в июле будут явлением обычным. Причем конфликты будут как внутри семьи, так и с коллегами. На фоне постоянных переживаний ослабнет иммунитет и возрастет риск заболеть. Рак. Основной проблемой для Раков в этом месяце станут финансы. Не стоит тратить больше, чем имеется в наличии. Брать кредиты, по мнению Тамары Глобы, нежелательно. Отдавать потом сумму будет значительно сложнее. Лучше отложить дорогостоящую покупку на более подходящее время.

Лев . Представители данного созвездия ощутят творческий подъем, желание действовать и делиться радостью с окружающими. Такая активность не лучшим образом отразиться на энергетике. Уже к середине месяца Львы ощутят сильную усталость и следующую за ней апатию.

. Представители данного созвездия ощутят творческий подъем, желание действовать и делиться радостью с окружающими. Такая активность не лучшим образом отразиться на энергетике. Уже к середине месяца Львы ощутят сильную усталость и следующую за ней апатию. Дева . Самый точный прогноз от Тамары Глобы расскажет, что ждет земляной знак зодиака в июле 2022 года. Для Дев наступит подходящее время, чтобы заняться своей личной жизнью. Те, кто давно в поисках любви, осуществят свою мечту. Семейным парам астролог сулит период гармонии и полного взаимопонимания. В трудовой сфере возможны небольшие трудности, но это не отразиться на материальном положении.

. Самый точный прогноз от Тамары Глобы расскажет, что ждет земляной знак зодиака в июле 2022 года. Для Дев наступит подходящее время, чтобы заняться своей личной жизнью. Те, кто давно в поисках любви, осуществят свою мечту. Семейным парам астролог сулит период гармонии и полного взаимопонимания. В трудовой сфере возможны небольшие трудности, но это не отразиться на материальном положении. Весы . Представителям данного знака нужно сосредоточиться на своих рабочих обязанностях. Именно эта сфера потребует максимального внимания и ответственности. Все усилия окупятся с лихвой: как финансово, так и репутационно.

. Представителям данного знака нужно сосредоточиться на своих рабочих обязанностях. Именно эта сфера потребует максимального внимания и ответственности. Все усилия окупятся с лихвой: как финансово, так и репутационно. Скорпион. В жизни этого водного знака наступят действительно удачные дни. Можно без опаски браться за дела любой сложности. Звезды помогут решить любые задачи, оберегут от проблем и ссор.

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Стрелец . Месяц будет неоднозначным. У Стрельцов будут видимые успехи в рабочей сфере, но в личной жизни назревают проблемы. Тамара Глоба советует уделять больше времени партнеру и семье.

. Месяц будет неоднозначным. У Стрельцов будут видимые успехи в рабочей сфере, но в личной жизни назревают проблемы. Тамара Глоба советует уделять больше времени партнеру и семье. Козерог . Представители этого знака будут очень зависимыми от мнения окружающих. Стараясь угодить всем, Козероги могут совершать нелогичные поступки. Астролог считает такой путь совершенно ошибочным. Впоследствии результаты поступков дадут исключительно негативный эффект.

. Представители этого знака будут очень зависимыми от мнения окружающих. Стараясь угодить всем, Козероги могут совершать нелогичные поступки. Астролог считает такой путь совершенно ошибочным. Впоследствии результаты поступков дадут исключительно негативный эффект. Водолей . В июле будет удачное время для знакомств: как романтических, так и дружеских. Новые личности помогут в достижении жизненных целей и советом, и действием. К середине месяца Водолеи почувствуют недомогание. Рекомендуется посетить врача и не затягивать с решением проблемы.

. В июле будет удачное время для знакомств: как романтических, так и дружеских. Новые личности помогут в достижении жизненных целей и советом, и действием. К середине месяца Водолеи почувствуют недомогание. Рекомендуется посетить врача и не затягивать с решением проблемы. Рыбы. Июль будет спокойным месяцем для тех, кто уже нашел свою любовь. Семейные пары сосредоточатся на налаживании благоприятной атмосферы. Тем, кто находится в поисках счастья, астролог советует повременить с отношениями. Они не дадут желаемого результата.

Каким будет июнь, расскажет гороскоп от Тамары Глобы в этом видео:

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года от Тамары Глобы – прекрасный способ узнать, что произойдет в будущем. Астрологический прогноз поможет избежать многих ошибок и подготовиться к грядущим испытаниям.