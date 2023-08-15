Гороскоп для женщины-Девы на июль 2022 года

Гороскоп на июль 2022 года предупреждает женщин-Дев, что в этом месяце произойдут события, которые потребуют корректировки планов и оперативного реагирования. Готовность к этому поможет быстро определить новый и более удачный вектор развития.

Главные события июля для Дев в 2022 году

Этот год проходит под покровительством одного из самых непредсказуемых животных – Водяного Тигра. Некоторые события будут развиваться настолько стремительно, что многих представителей знака зодиака будут выбивать из колеи. В выигрыше останутся те дамы, которые будут быстро принимать решения, молниеносно реагировать на происходящее.

В июле 2022 года представительницы знака Дева ощутят потребность в общении. Они будут стараться находиться в компании людей, браться за командные задания на работе, начнут демонстрировать общительность. Согласно астрологическому прогнозу, из-за своего стремления к близости с другими людьми Девы будут сложно переносить периоды одиночества.

Гороскоп по декадам подробно сообщает, что ждет женщину-Деву в июне 2022 года:

Первая декада (1-10 июля) . Период изучения и постижения нового. Это самый благоприятный период, чтобы отправиться в отпуск за пределы своей страны. Если трудовые обязанности не позволяют отлучаться надолго, можно заняться изучением чего-то нового, осваивать другую профессию.

. Период изучения и постижения нового. Это самый благоприятный период, чтобы отправиться в отпуск за пределы своей страны. Если трудовые обязанности не позволяют отлучаться надолго, можно заняться изучением чего-то нового, осваивать другую профессию. Вторая декада (11-20 июля) . Период любви и налаживания романтических отношений. Парам, имеющим недопонимание, пора решить свои проблемы. Астрологи сообщают, что заключенные в эту декаду браки будут крепкими. Стоит также задуматься и о планировании беременности.

. Период любви и налаживания романтических отношений. Парам, имеющим недопонимание, пора решить свои проблемы. Астрологи сообщают, что заключенные в эту декаду браки будут крепкими. Стоит также задуматься и о планировании беременности. Третья декада (21-31 июля). Период перемен к лучшему. Это время будет подходящим для кардинальных изменений в своей жизни. Откажитесь от вредных привычек, займитесь спортом, нормализуйте распорядок дня. Того, что будет идти во вред здоровью и карьере, необходимо всячески избегать.

При планировании дел на месяц необходимо правильно подбирать время для самых важных задач. 12, 15, 19, 23 и 28 июля будут благоприятными днями для любых начинаний, посещения врача, покупки предметов для дома и проведения крупных финансовых операций. Этих же действий нужно избегать в неблагоприятные дни: 20, 22 и 25 июля. В такие моменты любые важные дела будут обречены на провал, повышается риск потерять деньги на сделках.

Гороскоп на июль 2022 года для женщин-Дев дает точный прогноз событий на месяц. Узнайте, с чем столкнутся дамы в любовных делах и трудовой деятельности, а также об опасностях для здоровья.

Любовный гороскоп

Транзит Венеры в июле 2022 года вызовет у представительницы данного знака потребность в общении. Они будут больше времени проводить в компаниях, начнут чаще знакомиться с новыми и интересными людьми. Возможно, некоторые Девы даже встретят потенциального избранника, но астрологи советуют не терять голову. Даже в любовных делах свободным девушкам нужно сохранять рациональность. Подходящими знаками для дам будут Овны, Львы и Стрельцы.

Замужним женщинам-Девам любовный гороскоп на июль 2022 года обещает множество приятных сюрпризов от второй половинки. Старайтесь не приносить в дом рабочие проблемы, чтобы не нарушить благоприятную атмосферу.

Календарь здоровья

В июле 2022 года представительницы данного знака зодиака будут находиться под защитой Марса. Его покровительство защитит от инфекционных болезней, поддержит энергетический баланс, поможет избежать серьезных травм. Но полагаться исключительно на покровительство Марса будет опрометчивым решением. Будет не лишним пройти медицинское обследование, чтобы выявить сложные заболевания на ранней стадии.

Уязвимым органом Дев в июле 2022 года будет голова. Согласно прогнозу от известных астрологов, нужно избегать пластических и сложных косметических процедур на лице и ушах, операций на глазах. Также противопоказана обработка волос химическими веществами, их кардинальное укорачивание.

Финансовый прогноз

Женщины-Девы в июле 2022 года будут наиболее продуктивными в командных задачах, смогут проявить себя в качестве умелого лидера. В дальнейшем это поможет занять более престижную должность. Это качество будет полезным и для бизнеса. Дамы смогут существенно расширить клиентскую базу, завести новых партнеров, заполучить инвестиции для развития. Помешать успеху могут только пассивность, застенчивость и страх ответственности.

Финансовый гороскоп на июль 2022 года сообщает, что материальное положение женщин-Дев будет полностью зависеть от активности на трудовой сфере. Чем больше сил и энергии будет вложено в работу, тем выше прибыль. Инициативные сотрудники могут ожидать премию за отлично сделанную работу, а в дальнейшем и перевод на более оплачиваемую должность. Положение звезд сообщает о том, что семейный бюджет укрепится.

Прогноз от астрологов

Согласно опросам, отечественные астрологи дают самые точные прогнозы. Эксперты предлагают узнать, о чем предупреждают звезды.

Павел Глоба

По информации гороскопа от Павла Глобы, дамы смогут добиться успеха в любых делах, за которые они возьмутся. Серьезных преград на пути к желаемому женщины-Девы не встретят. Ключ к успеху – активное участие, так как само по себе ничего не произойдет.

В личной жизни представительниц знака всё так же будет складываться хорошо. Возможно, Девы захотят перевести отношения с партнером на новый уровень, оформить их официально, задумаются об увеличении семьи. Замужним дамам астролог прогнозирует нормализацию семейной атмосферы.

Тамара Глоба

Парам, которые состоят в браке, Тамара Глоба рекомендует отправиться в совместный отпуск, проводить больше времени вместе. Это вернет угасшую романтику в отношения, сделает союз более прочным.

В трудовой сфере прогноз от Тамары Глобы рекомендует сосредоточиться на текущих задачах. Менять место работы можно только в самых крайних случаях. Такие кардинальные перемены вряд ли скажутся положительно.

Василиса Володина

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Согласно гороскопу от Василисы Володиной, этот месяц принесет много знакомств, в том числе и романтических. У Дев появятся возможности для построения новых отношений или налаживания уже имеющихся. Заводить роман нужно с осторожностью, изучив потенциального спутника жизни. Погрузившись в романтику, не забывайте о родных и близких.

К третьей декаде звезды сулят хороший доход. Источником дополнительных финансов станут премия, повышение зарплаты или материальная поддержка от родственников. Тратить деньги впустую нежелательно, так как вскоре они могут понадобиться.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года – прекрасный способ для женщин-Дев узнать о событиях этого месяца. Прогнозы экспертов астрологии помогут подготовиться к самым сложным ситуациям и избежать неприятных последствий.