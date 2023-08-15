Гороскоп для женщины-Девы на декабрь 2022 года

Гороскоп на декабрь 2022 года обещает женщинам-Девам спокойный предпраздничный месяц. Представительницы земного знака смогут спокойно разобраться с домашними и рабочими проблемами.

Основные события для Дев в декабре

Конец года Солнце проведет в 4-м доме гороскопа. Это поле отвечает за отношение человека к своим корням – семье, роду, нации, стране. В этом месяце дамы сфокусируются на событиях, происходящих с близкими и в доме. Это могут быть какие-то практические способы улучшить жизнь – приобрести дом, сделать ремонт, обставить жилье мебелью или заняться благоустройством прилегающей территории.

Либо же Девы сосредоточатся на выстраивании прочных отношений с семьей, близкими и дальними родственниками, начнут посещать дружеские вечерники и проводить время в приятной компании. Последний месяц 2022 года предлагает множество возможностей для реализации своих амбиций.

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Гороскоп по декадам расскажет более подробно о том, что ждет женщину-Деву в декабре 2022 года:

Первая декада (1-10 декабря) . Начало месяца окажется не самым удачным периодом в жизни представительниц земного знака. Девы столкнутся с катастрофическим невезением. Любые дела, требующие определенного риска, окажутся под угрозой срыва. Зато там, где нужно полагаться только на свои умения, а не на сторонние силы, женщинам не будет равных.

. Начало месяца окажется не самым удачным периодом в жизни представительниц земного знака. Девы столкнутся с катастрофическим невезением. Любые дела, требующие определенного риска, окажутся под угрозой срыва. Зато там, где нужно полагаться только на свои умения, а не на сторонние силы, женщинам не будет равных. Вторая декада (11-20 декабря) . Середина месяца продолжит период высокой трудовой активности. С каждым успехом женщины-Девы станут более уверенными в собственных силах. Это оставит заметный отпечаток на карьере. Руководство, видя успехи своих сотрудников, начнет предлагать перспективные проекты и более ответственные направления деятельности.

. Середина месяца продолжит период высокой трудовой активности. С каждым успехом женщины-Девы станут более уверенными в собственных силах. Это оставит заметный отпечаток на карьере. Руководство, видя успехи своих сотрудников, начнет предлагать перспективные проекты и более ответственные направления деятельности. Третья декада (21-31 декабря). В конце месяца проявятся лидерские качества некоторых представительниц земного знака. Благоприятными в этот период окажутся любые начинания. Нельзя упускать отличную возможность сильно изменить свою жизнь. Владельцам бизнеса, которые планируют расширить свое дело, необходимо искать деловых партнеров.

Наиболее благоприятными днями месяца станут 18, 23, 25, 28 и 31 декабря. Астрологи считают эти даты энергетически сильными. Космическая подпитка перейдет и на женщин-Дев, позволяя использовать ресурсы своего организма на полную. Эффективность труда возрастет в разы, при этом дамы не будут чувствовать себя сильно уставшими.

Неблагоприятные дни являются полной противоположностью. Энергетически слабыми датами астрологи называют 2, 8 и 16 декабря. Помимо общей слабости, апатии и раздражения, также ухудшаются и защитные свойства организма. В результате женщины склонны чаще болеть, тяжелее переносят стрессовые ситуации.

Любовный гороскоп

В конце 2022 года женщины-Девы будут больше времени уделять уже имеющимся отношениям и налаживать контакты с родственниками. Даже свободным девушкам захочется больше времени проводить в кругу семьи, нежели ходить на свидания. Любовный гороскоп на декабрь 2022 года утверждает, что одиноким женщинам-Девам вряд ли удастся завести долгосрочный роман.

Обратная ситуация ожидает замужних представительниц земного знака. Дамы всё свое свободное время будут отдавать семье и близким людям. Отправляйтесь на праздничные мероприятия вместе с супругом и детьми. Совместное времяпровождение укрепит семейные узы.

Календарь здоровья

Самочувствие женщин-Дев в декабре 2022 года будет на достаточно высоком уровне. Положение Марса не предвещает серьезных отклонений, хотя нельзя исключать сезонные недуги. Также о себе могут напомнить хронические заболевания. Для борьбы с неприятными симптомами используйте проверенные средства и препараты, назначенные лечащим врачом. Лучше в этом месяце не экспериментировать со своим здоровьем.

Для поддержания формы и хорошего самочувствия, астрологи рекомендуют заняться простыми физическими упражнениями и фитнесом, проводить гимнастику по утрам. Правильный рацион питания также поможет устранить проблемы с лишним весом. Для поддержания психологического баланса старайтесь меньше нервничать, избегайте конфликтов и не становитесь их участницами.

Финансовый прогноз

Согласно гороскопам от известных астрологов, в конце года Девы могут достичь больших успехов в своей работе, но для этого нужно усерднее стараться и не останавливаться на первых достигнутых результатах. Цели должны быть амбициозными, но реальными и достижимыми. Покоряя трудовые горизонты, женщинам-Девам нельзя забывать об отдыхе. В противном случае они рискуют быстро остаться без сил и потерять набранный рабочий темп.

Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года предупреждает женщин-Дев об опасности потерять крупную сумму денег. В первой декаде месяца ожидается неблагоприятный период для любых денежных операций. Старайтесь избегать дорогостоящих покупок, крупных транзакций и не меняйте валюту. Разумная экономия поможет сохранить финансы.

Гороскоп от известных астрологов

Многим хочется узнать, какие же события ожидают в будущем и что приготовили звезды в этот раз. Точные прогнозы, тщательно составленные известными астрологами, позволяют осуществить мечту и узнать о грядущих событиях.

Павел Глоба

Последний месяц 2022 года окажется непростым периодом для Дев. Гороскоп от Павла Глобы предупреждает об ухудшении отношений с коллегами, единомышленниками и даже с семьей. Разногласия по пустяковым вопросам приведут к серьезным ссорам. Впоследствии дамам придется проявить настойчивость и изрядную дипломатичность, чтобы вернуть взаимопонимание.

Астролог советует в любых делах полагаться исключительно на себя и свои силы. Посторонние люди могут подвести в самый ответственный момент. В одиночку будет больше шансов добиться высоких результатов.

Тамара Глоба

Для женщин-Дев наступает период, когда нужно оглянуться назад и оценить сделанную работу. Дамам следует подумать, какой путь уже пройден и что осталось для достижения целей. Согласно гороскопу от Тамары Глобы, представительницы земного знака упускают какие-то мелочи, и это мешает добиваться счастья и жизни.

Если после тяжелых раздумий накатила тоска, астролог советует заняться любимым делом или отправиться на прогулку с семьей. Времяпровождение с близкими людьми взбодрит и подарит массу приятных эмоций.

Василиса Володина

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Гороскоп от Василисы Володиной уверяет, что в конце 2022 года Дев ждет большой сюрприз. В этом месяце произойдет несколько глобальных изменений, но находчивые женщины будут готовы к любым результатам. Они окажутся в нужный момент в подходящем месте, чтобы направить события в правильном направлении.

В личной жизни некоторые перемены могут на время выбить из колеи. Даже крепкие семейные отношения могут дать трещину. Если же проблемы были и до этого, то ситуация может принять печальный оборот. Астролог советует трезво оценить, нужны ли такие отношения, которые приносят только негатив.

Подведем итог

Гороскоп на декабрь 2022 года информирует о главных событиях в жизни женщин-Дев. Некоторые события окажутся неподвластными представительницам земного знака, но большую их часть дамы смогут контролировать и использовать в своих интересах.