Подробный гороскоп для женщины Девы на декабрь 2022 года. Точный гороскоп на любовь, семью и финансы.
Гороскоп на декабрь 2022 года обещает женщинам-Девам спокойный предпраздничный месяц. Представительницы земного знака смогут спокойно разобраться с домашними и рабочими проблемами.
Основные события для Дев в декабре
Конец года Солнце проведет в 4-м доме гороскопа. Это поле отвечает за отношение человека к своим корням – семье, роду, нации, стране. В этом месяце дамы сфокусируются на событиях, происходящих с близкими и в доме. Это могут быть какие-то практические способы улучшить жизнь – приобрести дом, сделать ремонт, обставить жилье мебелью или заняться благоустройством прилегающей территории.
Либо же Девы сосредоточатся на выстраивании прочных отношений с семьей, близкими и дальними родственниками, начнут посещать дружеские вечерники и проводить время в приятной компании. Последний месяц 2022 года предлагает множество возможностей для реализации своих амбиций.
Гороскоп по декадам расскажет более подробно о том, что ждет женщину-Деву в декабре 2022 года:
- Первая декада (1-10 декабря). Начало месяца окажется не самым удачным периодом в жизни представительниц земного знака. Девы столкнутся с катастрофическим невезением. Любые дела, требующие определенного риска, окажутся под угрозой срыва. Зато там, где нужно полагаться только на свои умения, а не на сторонние силы, женщинам не будет равных.
- Вторая декада (11-20 декабря). Середина месяца продолжит период высокой трудовой активности. С каждым успехом женщины-Девы станут более уверенными в собственных силах. Это оставит заметный отпечаток на карьере. Руководство, видя успехи своих сотрудников, начнет предлагать перспективные проекты и более ответственные направления деятельности.
- Третья декада (21-31 декабря). В конце месяца проявятся лидерские качества некоторых представительниц земного знака. Благоприятными в этот период окажутся любые начинания. Нельзя упускать отличную возможность сильно изменить свою жизнь. Владельцам бизнеса, которые планируют расширить свое дело, необходимо искать деловых партнеров.
Любовный гороскоп
В конце 2022 года женщины-Девы будут больше времени уделять уже имеющимся отношениям и налаживать контакты с родственниками. Даже свободным девушкам захочется больше времени проводить в кругу семьи, нежели ходить на свидания. Любовный гороскоп на декабрь 2022 года утверждает, что одиноким женщинам-Девам вряд ли удастся завести долгосрочный роман.
Обратная ситуация ожидает замужних представительниц земного знака. Дамы всё свое свободное время будут отдавать семье и близким людям. Отправляйтесь на праздничные мероприятия вместе с супругом и детьми. Совместное времяпровождение укрепит семейные узы.
Календарь здоровья
Самочувствие женщин-Дев в декабре 2022 года будет на достаточно высоком уровне. Положение Марса не предвещает серьезных отклонений, хотя нельзя исключать сезонные недуги. Также о себе могут напомнить хронические заболевания. Для борьбы с неприятными симптомами используйте проверенные средства и препараты, назначенные лечащим врачом. Лучше в этом месяце не экспериментировать со своим здоровьем.
Для поддержания формы и хорошего самочувствия, астрологи рекомендуют заняться простыми физическими упражнениями и фитнесом, проводить гимнастику по утрам. Правильный рацион питания также поможет устранить проблемы с лишним весом. Для поддержания психологического баланса старайтесь меньше нервничать, избегайте конфликтов и не становитесь их участницами.
Финансовый прогноз
Согласно гороскопам от известных астрологов, в конце года Девы могут достичь больших успехов в своей работе, но для этого нужно усерднее стараться и не останавливаться на первых достигнутых результатах. Цели должны быть амбициозными, но реальными и достижимыми. Покоряя трудовые горизонты, женщинам-Девам нельзя забывать об отдыхе. В противном случае они рискуют быстро остаться без сил и потерять набранный рабочий темп.
Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года предупреждает женщин-Дев об опасности потерять крупную сумму денег. В первой декаде месяца ожидается неблагоприятный период для любых денежных операций. Старайтесь избегать дорогостоящих покупок, крупных транзакций и не меняйте валюту. Разумная экономия поможет сохранить финансы.
Гороскоп от известных астрологов
Многим хочется узнать, какие же события ожидают в будущем и что приготовили звезды в этот раз. Точные прогнозы, тщательно составленные известными астрологами, позволяют осуществить мечту и узнать о грядущих событиях.
Павел Глоба
Последний месяц 2022 года окажется непростым периодом для Дев. Гороскоп от Павла Глобы предупреждает об ухудшении отношений с коллегами, единомышленниками и даже с семьей. Разногласия по пустяковым вопросам приведут к серьезным ссорам. Впоследствии дамам придется проявить настойчивость и изрядную дипломатичность, чтобы вернуть взаимопонимание.
Астролог советует в любых делах полагаться исключительно на себя и свои силы. Посторонние люди могут подвести в самый ответственный момент. В одиночку будет больше шансов добиться высоких результатов.
Тамара Глоба
Для женщин-Дев наступает период, когда нужно оглянуться назад и оценить сделанную работу. Дамам следует подумать, какой путь уже пройден и что осталось для достижения целей. Согласно гороскопу от Тамары Глобы, представительницы земного знака упускают какие-то мелочи, и это мешает добиваться счастья и жизни.
Если после тяжелых раздумий накатила тоска, астролог советует заняться любимым делом или отправиться на прогулку с семьей. Времяпровождение с близкими людьми взбодрит и подарит массу приятных эмоций.
Василиса Володина
Гороскоп от Василисы Володиной уверяет, что в конце 2022 года Дев ждет большой сюрприз. В этом месяце произойдет несколько глобальных изменений, но находчивые женщины будут готовы к любым результатам. Они окажутся в нужный момент в подходящем месте, чтобы направить события в правильном направлении.
В личной жизни некоторые перемены могут на время выбить из колеи. Даже крепкие семейные отношения могут дать трещину. Если же проблемы были и до этого, то ситуация может принять печальный оборот. Астролог советует трезво оценить, нужны ли такие отношения, которые приносят только негатив.
Подведем итог
Гороскоп на декабрь 2022 года информирует о главных событиях в жизни женщин-Дев. Некоторые события окажутся неподвластными представительницам земного знака, но большую их часть дамы смогут контролировать и использовать в своих интересах.