Благоприятные дни для финансовых операций в ноябре 2022

Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в ноябре 2022 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.
Каждому хочется управлять своими накоплениями грамотно. Но иногда только умений оказывается недостаточно. В финансовых делах требуется еще и удача. Лунный денежный календарь на ноябрь 2022 года подскажет, какие дни месяца будут наиболее удачными.
Лунный денежный календарь на ноябрь 2022: таблица
Движение Луны отражается на многих процессах, исключением не стала и денежная сфера. В зависимости от положения ночного светила, операции с финансами окажутся прибыльными или начнут приносить убытки. Таблица ниже предупреждает, какие дни месяца будут наиболее благоприятными, неблагоприятными или нейтральными.
|
Период для проведения финансовых операций
|
Дни месяца
|
Благоприятный
|
3, 6, 7, 10, 13, 18, 21, 22, 25, 28
|
Неблагоприятный
|
2, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 26, 27
|
Нейтральный
|
1, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 30
С помощью данной таблицы можно эффективно распланировать траты на месяц. На благоприятные дни следует назначать наиболее значимые операции:
- банковские переводы крупных сумм;
- получение кредитов или одалживание под процент;
- приобретение дорогих вещей;
- проведение операций с недвижимостью;
- инвестирование в перспективные проекты.
Благоприятные дни
Транзит Луны затрагивает многие аспекты финансовой сферы. Астрологи советуют придерживаться рекомендаций, чтобы не лишиться удачи в делах и сохранить поддержку ночного светила. Таблица благоприятных дней для денежных операций поможет с максимальной эффективностью использовать удачное время в ноябре 2022 года.
|
Дни месяца
|
Рекомендации
|
3
|
Хороший день, чтобы вложить свободные деньги для получения пассивного дохода. Инвестировать можно только в проверенные проекты. Излишняя надежда на удачу станет причиной потери денег.
|
6, 25
|
Можно совершать отложенные денежные переводы, закрывать долги, оплачивать коммунальные услуги. Допускаются крупные покупки для дома. В личных целях траты лучше ограничить.
|
7, 13
|
Самые благоприятные дни месяца для проведения финансовых операций. Разрешены любые траты. В такие моменты следует совершать наиболее важные покупки.
|
10
|
Можно решать денежные вопросы и оплачивать задолженности без риска потерять средства. День будет удачным для оформления кредита.
|
18
|
Удачное время для совершения крупных транзакций. Если вы собираетесь отправить финансы за границу или получать банковские переводы, то это время станет лучшим для таких целей.
|
21, 22
|
Наиболее подходящее время для покупок. Приобретенные вещи послужат дольше положенного срока, а вероятность получить бракованные товары минимальна. Удачное время, чтобы порадовать близких подарками.
|
28
|
Отличный день для мелких трат, а вот дорогостоящие покупки лучше не совершать. Также нежелательно брать кредиты, давать средства в долг и инвестировать.
Неблагоприятные дни
Транзит ночного светила влияет на денежные потоки не только положительно, но и отрицательно. Негативная энергетика Луны может стать причиной потери денег. Таблица неблагоприятных дней показывает, когда стоит избегать финансовых операций в ноябре 2022 года.
|
Дни месяца
|
Предупреждение
|
2
|
Нежелательный день для расходов. Покупки, включая небольшие, лучше отложить на более благоприятное время. Постарайтесь не открывать кошелек лишний раз, чтобы не растратить остатки денежной энергетики.
|
4
|
Плохое время для совершения сделок и заключения деловых соглашений. Представители всех знаков зодиака уязвимы для внушения, делают необдуманные поступки. Большая вероятность убытков из-за принятия неправильных решений под действием внешних сил.
|
5, 26, 27
|
Любые операции в этот день окажутся убыточными. Даже мелкие траты обернутся дополнительными расходами. Шансы приобрести бракованную вещь чрезвычайно высоки.
|
8
|
Полнолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования.
|
11
|
Опасный день для трат, связанных с риском. Не рассчитывайте на выигрыш в лотерею, биржевые торги также окажутся убыточными. Инвестиции даже в проверенные проекты противопоказаны.
|
23
|
В этот день нежелательно принимать важные решения и браться за ответственные проекты, даже если за них сулят солидное вознаграждение. Личные траты желательно ограничить только необходимым набором предметов.
|
24
|
Новолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования.
Когда заниматься финансами в ноябре 2022 года?
Влияние Луны может кардинально меняться по мере перехода ее от одного созвездия к другому. Таблица денежных операций на ноябрь 2022 года показывает, какие дни будут удачными для определенных действий. Она поможет запланировать подходящую дату для конкретных событий.
|
Действия
|
Дни месяца
|
Одалживать средства
|
7
|
Не одалживать деньги под процент
|
26, 30
|
Получать кредит
|
30
|
Не оформлять займ
|
2, 26
|
Возвращать кредит
|
7
|
Не погашать задолженность
|
19, 26
|
Проводить учет денег
|
22
|
Приобретать кошелек
|
27
|
Покупать подарки
|
6, 21, 22
|
Инвестирование
|
3, 4, 20
|
Дорогостоящие покупки
|
10
|
Покупать и продавать недвижимость, проводить валютные операции
|
10
Влияние фазы луны в ноябре 2022 года
Считается, что Луна оказывает сильное влияние на все сферы жизни людей, включая денежную. И хотя научного подтверждения этому нет, списывать со счетов лунную энергетику не стоит, особенно при планировании семейного бюджета. Исследования астрологов показывают связь между циклами лунного транзита и финансовым благополучием людей.
Детальная информация о том, как фазы Луны отражаются на денежной энергетике, поможет сохранить деньги и правильно распланировать траты. В ноябре 2022 года будут такие этапы лунного цикла:
- Растущий (1-7, 25-30 ноября). В данной фазе происходит ускорение жизненных процессов. На растущую Луну будут успешными операции, связанные с получением дохода: одалживание денег, инвестирование. Брать взаймы противопоказано, так как размер задолженности будет расти быстрее. Это приведет к дополнительным расходам.
- Убывающий (9-23 ноября). Фаза, противоположная растущей Луне. В этот период сокращаются доходы и расходы. Астрологи рекомендуют брать кредиты только на убывающую Луну, но не давать взаймы. Погасить задолженность окажется проще, а вернуть одолженные деньги – тяжелее.
- Полнолуние и новолуние (8 и 24 ноября). Наиболее неблагоприятные дни для любых финансовых операций. Рекомендуется избегать крупных и мелких трат, не делать транзакций. Инвестировать свободные средства категорически противопоказано.
Подведем итог
Лунный денежный календарь на ноябрь 2022 года указывает на самые подходящие дни для совершения операций с деньгами. Советы астрологов помогут избежать денежных потерь и получить дополнительную выгоду от совершения сделок.