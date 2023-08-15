Благоприятные дни для финансовых операций в ноябре 2022

Каждому хочется управлять своими накоплениями грамотно. Но иногда только умений оказывается недостаточно. В финансовых делах требуется еще и удача. Лунный денежный календарь на ноябрь 2022 года подскажет, какие дни месяца будут наиболее удачными.

Лунный денежный календарь на ноябрь 2022: таблица

Движение Луны отражается на многих процессах, исключением не стала и денежная сфера. В зависимости от положения ночного светила, операции с финансами окажутся прибыльными или начнут приносить убытки. Таблица ниже предупреждает, какие дни месяца будут наиболее благоприятными, неблагоприятными или нейтральными.

Период для проведения финансовых операций Дни месяца Благоприятный 3, 6, 7, 10, 13, 18, 21, 22, 25, 28 Неблагоприятный 2, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 26, 27 Нейтральный 1, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 30

С помощью данной таблицы можно эффективно распланировать траты на месяц. На благоприятные дни следует назначать наиболее значимые операции:

банковские переводы крупных сумм;

получение кредитов или одалживание под процент;

приобретение дорогих вещей;

проведение операций с недвижимостью;

инвестирование в перспективные проекты.

Благоприятные дни

Транзит Луны затрагивает многие аспекты финансовой сферы. Астрологи советуют придерживаться рекомендаций, чтобы не лишиться удачи в делах и сохранить поддержку ночного светила. Таблица благоприятных дней для денежных операций поможет с максимальной эффективностью использовать удачное время в ноябре 2022 года.

Дни месяца Рекомендации 3 Хороший день, чтобы вложить свободные деньги для получения пассивного дохода. Инвестировать можно только в проверенные проекты. Излишняя надежда на удачу станет причиной потери денег. 6, 25 Можно совершать отложенные денежные переводы, закрывать долги, оплачивать коммунальные услуги. Допускаются крупные покупки для дома. В личных целях траты лучше ограничить. 7, 13 Самые благоприятные дни месяца для проведения финансовых операций. Разрешены любые траты. В такие моменты следует совершать наиболее важные покупки. 10 Можно решать денежные вопросы и оплачивать задолженности без риска потерять средства. День будет удачным для оформления кредита. 18 Удачное время для совершения крупных транзакций. Если вы собираетесь отправить финансы за границу или получать банковские переводы, то это время станет лучшим для таких целей. 21, 22 Наиболее подходящее время для покупок. Приобретенные вещи послужат дольше положенного срока, а вероятность получить бракованные товары минимальна. Удачное время, чтобы порадовать близких подарками. 28 Отличный день для мелких трат, а вот дорогостоящие покупки лучше не совершать. Также нежелательно брать кредиты, давать средства в долг и инвестировать.

Таблица показывает, как лучше распорядиться свободными средствами и получить максимальную выгоду. Также в ноябре 2022 года можно провести ритуал на деньги, чтобы привлечь удачу на свою сторону. Тогда эффект благоприятных дней значительно возрастет.

Неблагоприятные дни

Транзит ночного светила влияет на денежные потоки не только положительно, но и отрицательно. Негативная энергетика Луны может стать причиной потери денег. Таблица неблагоприятных дней показывает, когда стоит избегать финансовых операций в ноябре 2022 года.

Дни месяца Предупреждение 2 Нежелательный день для расходов. Покупки, включая небольшие, лучше отложить на более благоприятное время. Постарайтесь не открывать кошелек лишний раз, чтобы не растратить остатки денежной энергетики. 4 Плохое время для совершения сделок и заключения деловых соглашений. Представители всех знаков зодиака уязвимы для внушения, делают необдуманные поступки. Большая вероятность убытков из-за принятия неправильных решений под действием внешних сил. 5, 26, 27 Любые операции в этот день окажутся убыточными. Даже мелкие траты обернутся дополнительными расходами. Шансы приобрести бракованную вещь чрезвычайно высоки. 8 Полнолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования. 11 Опасный день для трат, связанных с риском. Не рассчитывайте на выигрыш в лотерею, биржевые торги также окажутся убыточными. Инвестиции даже в проверенные проекты противопоказаны. 23 В этот день нежелательно принимать важные решения и браться за ответственные проекты, даже если за них сулят солидное вознаграждение. Личные траты желательно ограничить только необходимым набором предметов. 24 Новолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования.

Дни, которые не попали в перечни благоприятных и неблагоприятных, астрологи называют нейтральными. Они не несут существенных рисков потерять деньги, но и большой выгоды от них ждать не нужно. В такие моменты планируйте свои расходы и дела по обстоятельствам.

Когда заниматься финансами в ноябре 2022 года?

Влияние Луны может кардинально меняться по мере перехода ее от одного созвездия к другому. Таблица денежных операций на ноябрь 2022 года показывает, какие дни будут удачными для определенных действий. Она поможет запланировать подходящую дату для конкретных событий.

Действия Дни месяца Одалживать средства 7 Не одалживать деньги под процент 26, 30 Получать кредит 30 Не оформлять займ 2, 26 Возвращать кредит 7 Не погашать задолженность 19, 26 Проводить учет денег 22 Приобретать кошелек 27 Покупать подарки 6, 21, 22 Инвестирование 3, 4, 20 Дорогостоящие покупки 10 Покупать и продавать недвижимость, проводить валютные операции 10

Влияние фазы луны в ноябре 2022 года

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Считается, что Луна оказывает сильное влияние на все сферы жизни людей, включая денежную. И хотя научного подтверждения этому нет, списывать со счетов лунную энергетику не стоит, особенно при планировании семейного бюджета. Исследования астрологов показывают связь между циклами лунного транзита и финансовым благополучием людей.

Детальная информация о том, как фазы Луны отражаются на денежной энергетике, поможет сохранить деньги и правильно распланировать траты. В ноябре 2022 года будут такие этапы лунного цикла:

Растущий (1-7, 25-30 ноября) . В данной фазе происходит ускорение жизненных процессов. На растущую Луну будут успешными операции, связанные с получением дохода: одалживание денег, инвестирование. Брать взаймы противопоказано, так как размер задолженности будет расти быстрее. Это приведет к дополнительным расходам.

. В данной фазе происходит ускорение жизненных процессов. На растущую Луну будут успешными операции, связанные с получением дохода: одалживание денег, инвестирование. Брать взаймы противопоказано, так как размер задолженности будет расти быстрее. Это приведет к дополнительным расходам. Убывающий (9-23 ноября) . Фаза, противоположная растущей Луне. В этот период сокращаются доходы и расходы. Астрологи рекомендуют брать кредиты только на убывающую Луну, но не давать взаймы. Погасить задолженность окажется проще, а вернуть одолженные деньги – тяжелее.

. Фаза, противоположная растущей Луне. В этот период сокращаются доходы и расходы. Астрологи рекомендуют брать кредиты только на убывающую Луну, но не давать взаймы. Погасить задолженность окажется проще, а вернуть одолженные деньги – тяжелее. Полнолуние и новолуние (8 и 24 ноября). Наиболее неблагоприятные дни для любых финансовых операций. Рекомендуется избегать крупных и мелких трат, не делать транзакций. Инвестировать свободные средства категорически противопоказано.

Подведем итог

Лунный денежный календарь на ноябрь 2022 года указывает на самые подходящие дни для совершения операций с деньгами. Советы астрологов помогут избежать денежных потерь и получить дополнительную выгоду от совершения сделок.