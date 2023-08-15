Как проработать родительские сценарии и начать жить своей жизнью

Тема личной трансформации неразрывности связана с родителями. Тут куда не ходи, всегда, неизбежно придешь к одному. Ведь все мы родом из детства. Самые крепкие корни, всегда растут отсюда. О том, как проработать родительские сценарии рассказала автор трансформационных практик Ксения Забавина.

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Проработка родительских сценариев – это база с которой все начинается, пока ты не примешь и не простишь родителей, двигаться дальше бессмысленно. Сценарии важно увидеть и разделить себя с ними.

Например, если у мамы был сложный жизненный путь, не обязательно, что у вас будет точно такой же. Все потому, что у вас есть свобода выбора, она есть у каждого, и у вашей мамы тоже была.

Внутри вас есть программа, которая притянулась в этот род для того, чтобы вы смогли осознать, что вам внутри себя нужно прорабатывать.

Если мама была несчастлива в отношениях, то внутри вас есть точно такие же, как у нее, непроработанные чувства, которые будут вести к повторению сценария... Но через осознанность, распаковку травмы и смену поведения от любого сценария можно избавиться.

Что важно сделать:

Выразить все негативные, сильные эмоции связанные с мамой и папой. Я называю это эмоциональным высвобождением. Принять родителей такими, какие они есть, даже если они продолжают давить на вас. Сделать сепарацию с родителями, это когда у вас есть свое право выбора, свои деньги, свое мнение, своя ЖИЗНЬ! Подарить благодарность маме и папе за жизнь.

Все эти пункты взаимосвязаны между собой. Проходя через каждую практику, освобождаясь внутри себя от этих чувств и выбирая, где-то усилием воли, а где-то через осознанность, новый паттерн взаимодействия с собой и окружающими, вы меняете свое состояние, а значит и программу, которая привела вас в Род.

Постепенно, пазл сложится.

И вас ждет красивая, изобильная жизнь, полная ресурса и вдохновения.

Вот простая техника, которая поможет посмотреть какие установки, убеждения вас связывают с родителями.

Итак:

Включите медитативную музыку, расслабьтесь и напишите, что вас больше всего раздражает в маме и папе? Как правило, это то, что вы не принимаете в себе.

Далее, напишите, что чаще всего вам говорят мама и папа? Это могут быть фразы, выражения, это как раз те, убеждения от которых, нам важно избавится.

И третий шаг практики, вы осознанно зачеркиваете, убеждения которые вы написали, проговаривая внутри себя – я отрекаюсь от «убеждения», мне оно не принадлежит и в свою жизнь я его не беру. Также, можете добавить визуализацию, представить, как все эти слова сгорают.

Такая простая техника поможет очистить сознание от родительских установок и убеждений, тем самым не приведет вас к повторению их сценариев.