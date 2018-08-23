Как себя вести, если муж изменяет, но не уходит

Если измена происходит в романтический период, то чаще всего решение бывает однозначным — разрыв и поиск нового партнера. Но если браку уже много лет, есть дети, то ситуация многократно усложняется. Особенно если муж изменяет, но не уходит. Однозначного совета от психолога, как себя вести в конкретной ситуации быть не может. Многое зависит от самой женщины.

Почему мужчина изменяет

Если забыть о случайной единичной связи под влиянием эмоций и алкоголя, то адюльтер в первую очередь указывает на серьезную проблему в отношениях. Конечно, есть мужчины, которые пытаются решить свои психологические проблемы через измены. Но гораздо чаще муж начинает навещать любовницу, если в семье наступил кризис:

Потеря связи. За годы супружеской жизни быт "съедает" близость между людьми. Все время посвящается работе, домашним делам, уходу за детьми. Семья просто превращается в набор обязанностей для мужа или жены. В таком случае недостаток эмоций, душевных переживаний, интимной близости муж может восполнять в объятиях другой женщины. Нерешенные проблемы. Пытаясь сохранить брак, люди часто умалчивают о различных моментах, приносящих ежедневный дискомфорт. Постепенно такой эмоциональный груз превращается в стену между супругами. И вместо того, чтобы поговорить и начать решать проблемы, муж просто убегает. А затем раз за разом возвращается к жене, ведь у него есть обязанности мужчины в семье. Скандалы. Постоянная ревность, упреки и ссоры в семье — это другая крайность. Не имея возможности предотвратить негатив, он уходит к той женщине, которая дарит ему спокойствие и ласку. Утихнувшая страсть. Это знаменитый кризис 3 лет. Гормоны, поддерживавшие влюбленность иссякли. И теперь супругам приходится воспринимать друг друга, как есть. Не все это выдерживают.

Согласно статистике менее 10% мужчин покидают семью ради любовницы. Если муж изменяет, но не уходит, значит, жена и дети для него очень важны. Поэтому все советы психологов направлены в первую очередь на то, какую цель преследует женщина. Так и появляется несколько вариантов, как можно себя вести.

Кардинальные шаги

Вначале надо для себя решить, можно простить мужу адюльтер или нет. Эксперт по межличностным отношениям Елена Цедова предостерегает, что нельзя ни в коем случае брать на себя вину и молча смотреть на очередную измену. Это не выход. Такое добровольное мученичество только усилит груз проблем.

Другой неподходящий шаг с точки зрения психолога — месть. Встречаться с любовницей, чтобы с ней поругаться или пожаловаться, не надо. Еще хуже — попытаться отомстить, самой совершив измену. Чаще всего это оставляет у женщины ощущение, что ей пользуется, как вещью, не только муж, но и любовник.

Если простить измену не получается, лучше разорвать брак. Это избавит от обид и ссор. Если есть совместные дети, то любящий отец и так будет помогать в их воспитании. А если мужчина изначально не видит ценности ни в семье, ни в ребенке, то это даст возможность найти того, кто сможет поддержать в тяжелой ситуации.

В противном случае обида за измену отравит будущее семьи, а дети изначально будут видеть в отношениях между мужчиной и женщиной негатив, что увеличит шанс на повторение аналогичной ситуации уже в их жизни.

Как сохранить семью

Психолог и коуч Юлия Косова, давая советы, как себя вести если муж изменяет, но не уходит, обращает внимание на то, что в первую очередь надо принять свои эмоции и боль. А потом надо подготовиться к длинному пути, который начнется с обычного разговора. Очень важно не устраивать скандалы и сцены ревности, ведь это одна из причин измен.

Все, что требуется на первом этапе — узнать:

что мужа не устраивает в отношениях;

почему он ушел к любовнице;

из-за чего он не бросил семью.

Но главный вопрос заключается в том, готов ли мужчина приложить усилия для того, чтобы восстановить потерянное доверие. Если ответ положительный, то дальше, с точки зрения игрового психотерапевта Виктории Наумовой, надо разработать шаги, которые помогут вместе решить проблему.

Ни в коем случае нельзя все прощать мужчине и "начинать все сначала". Тогда муж убедиться только в том, что измена не влечет за собой проблем в семейной жизни. В результате придется столкнуться с постоянными "рецидивами".

Каждый из супругов должен измениться, чтобы восстановить уют и радость, позитивную атмосферу в семье. Ведь человек особенно ценит то, во что он вкладывает свои силы. Поэтому, если муж изменяет, но не уходит, то, это возможность вернуть те яркие позитивные эмоции, которые были на заре отношений.

Но чтобы добиться этого, надо прислушаться к советам психологов и запомнить, как себя вести, а также иметь силы оставить свою боль в прошлом, не припоминая мужу измену при каждом удобном случае.