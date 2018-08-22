Как нужно себя вести с мужчиной

Любовь – это то чувство, на которое очень сложно, а в большинстве случаев даже невозможно повлиять. Но если знать, как себя вести с мужчиной, чтобы его тянуло ко мне, то можно завоевать симпатии своего возлюбленного, даже если он раньше не обращал на вас никакого внимания.

Ведите себя естественно

Не нужно пытаться строить из себя того, кем вы не являетесь, только чтобы понравиться кому-либо. Неестественность в поведении всегда чувствуется, и из-за этого часто возникает неловкость. К тому же большинство мужчин не оценят такую игру на публику. Но даже если у вас получится построить отношения, есть риск, что после того, как вы снова будете вести себя естественно, мужчина захочет расстаться с вами.

Ведь понравились вы ему в роли абсолютно другого человека. Поэтому будьте сами собой и не пытайтесь начинать отношения с наигранности.

Не бойтесь делать первые шаги

Конечно, в большинстве случаев первые шаги должен делать мужчина. Но не нужно забывать об очень стеснительных мужчинах и тех парнях, которые боятся, что, оказав вам знаки внимания, вы не ответите взаимностью. Ничего страшного не случится, если вы первая напишете своему возлюбленному или пригласите его выпить кофе.

Но не нужно навязываться, если вы видите, что к вашим первым шагам мужчина относится абсолютно холодно. Лучше оставьте его, ведь никакие советы о том, как вести себя с мужчиной, чтобы его тянуло ко мне, не помогут, если он вас не любит.

Следите за своим внешним видом

Несмотря на то что сейчас везде активно пропагандируется позиция «Внешность не главное», за своим внешним видом все равно нужно следить. Ведь гораздо приятнее находиться рядом с ухоженным, опрятным человеком, от которого пахнет приятным парфюмом, а не с девушкой, с грязными волосами и в помятой одежде.

Никто не требует от вас каждую неделю ходить в салоны на дорогие процедуры, достаточно просто:

удалять лишнюю растительность на своем теле;

следить за чистотой своих волос;

регулярно стирать и гладить свою одежду, чтобы она выглядела опрятно;

подобрать парфюм с приятным ароматом и ежедневно пользоваться им;

следить за состоянием своего здоровья (это, в первую очередь, нужно вам самим).

Уважайте личное пространство мужчины

Изучая вопрос о том, как вести себя с мужчиной, чтобы его тянуло ко мне, не нужно забывать, что у него тоже есть своя жизнь, свои интересы, работа, друзья. Не нужно каждую секунду находиться рядом с ним, ведь всем необходимо время, чтобы побыть одному или встретиться с друзьями.

Чрезмерное внимание с вашей стороны в скором времени надоест мужчине, и это может плохо закончиться. Поэтому не пытайтесь контролировать каждый его шаг, и относитесь с пониманием к его интересам.

Старайтесь не устраивать скандалов на пустом месте

Многие девушки и женщины страдают чрезмерной эмоциональностью, из-за чего устраивают скандалы практически на пустом месте. Старайтесь избегать такой бессмысленной ругани, ведь так вы не только надоедаете своему мужчине и заставляете его срываться, но и портите нервы себе. Но что же делать, если возникла более серьезная проблема? Даже в самых сложных и стрессовых ситуациях старайтесь сохранять спокойствие и решать все мирным путем, пытаясь прийти к компромиссу.

И помните, что спокойные женщины нравятся мужчинам значительно больше, чем те, кто устраивают ссоры по любому случаю.

Прислушивайтесь к своему возлюбленному

Отношения, а в будущем и семейная жизнь должна выстраиваться благодаря обоим партнерам. Поэтому решения мужчина и женщина должны тоже принимать вместе. Если у вас есть склонность к тому, что все должно быть по-вашему, старайтесь от нее избавляться, так как она может постепенно разрушать ваши отношения.

Мужчина тоже хочет чувствовать свою значимость и понимать, что он хозяин в доме. Но он не сможет этого сделать, если вы постоянно будете принимать решения самостоятельно и сопутствовать это фразой «Я так решила, значит, так и будет!».

Проявляйте заботу

Одним из главных советов о том, как себя вести с мужчиной, чтобы его тянуло ко мне, считается пункт о проявлении заботы. Абсолютно всем приятно, когда о них заботятся, оказывают знаки внимания, тем самым доказывая свою любовь.

Особенно важна забота, когда человеку плохо или грустно, а также если он оказался в трудной ситуации. Забота может проявляться в обычном пожелании хорошего дня, ухаживании во время болезни или маленьких сюрпризах. Все остальное зависит от ситуации.

Но, опять же, не стоит путать заботу с навязчивостью.

Но главное в привлечении внимания мужчины – это искренняя любовь. Если вы и ваш молодой человек будете по-настоящему любить друг друга, то соблюдение описанных ваше правил станет далеко не самым важным аспектом в ваших отношениях.