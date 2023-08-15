Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в ноябре 2022 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Планирование беременности – серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознанности совершаемых действий. Лунный календарь на ноябрь 2022 года поможет выбрать самые благоприятные дни для зачатия. С его помощью можно определить пол детей, узнать об испытаниях, которые приготовила им судьба.
Влияние фаз Луны на зачатие в ноябре 2022
Астрологи заметили, что транзит Луны сильно влияет на различные жизненные процессы и состояние здоровья. Положение небесного светила отражается и на процессе зачатия. В ноябре 2022 года ожидаются следующие фазы Луны:
- Растущая (1-7, 25-30 ноября). Этот период считается наиболее благоприятным для зачатия ребенка. Малыш вырастет здоровым и способным человеком.
- Убывающая (9-23 ноября). Менее удачный отрезок времени для зачатия. У детей, зачатых на убывающую Луну, могут быть проблемы со здоровьем. Астрологи также предупреждают, что таких малышей ожидает множество испытаний, выдержать которые дано не каждому.
- Полнолуние (8 ноября). Неоднозначный период. На этом этапе человек находится на пике своих возможностей. Часть энергии может передаться и малышу. В этом случае его не сломят жизненные трудности, а здоровье будет на самом высоком уровне. Однако возможен и противоположный результат – жизненные проблемы у малыша начнутся с самого рождения. В день большой неопределенности лучше не рисковать.
- Новолуние (24 ноября). Нейтральный период. Положение Луны сильно влияет на сам процесс зачатия. Из-за низкого энергетического потенциала вероятность забеременеть существенно уменьшается. На жизни ребенка новолуние практически не отражается.
Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022
По прогнозам астрологов, из запланированных в ноябре детей вырастают чрезвычайно умные и способные люди. Необходимо развивать их всесторонне, не зацикливаясь на чем-то одном.
Неблагоприятные дни для зачатия в ноябре 2022
Полнолуние несет слишком большие риски для будущего человека, поэтому не стоит планировать зачатие на этот день. Новолуние считается нейтральной датой в лунном календаре, но могут возникнуть проблемы с самим процессом зачатия.
Также неблагоприятными днями считаются сатанинские лунные сутки: 3, 9, 17 и 23 ноября. По мнению астрологов, негативная энергетика может отразиться на психологическом состоянии будущих детей. С высокой вероятностью они будут иметь сложный характер.
Влияние знаков зодиака на зачатие в ноябре 2022
Помимо фаз Луны, на планирование беременности и дальнейшую жизнь малыша влияют и знаки зодиака, в которых находится ночное светило. Таблица, учитывающая лунный календарь на ноябрь 2022 год, содержит самые благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия, а также дополнительные рекомендации астрологов.
|
Дни месяца
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Пол
|
Рекомендации
|
1, 2
|
Водолей
|
Растущая
|
Мальчик
|
Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением.
|
3, 4
|
Рыбы
|
Девочка
|
Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение.
|
5, 6
|
Овен
|
Мальчик
|
Малыш вырастет крепким и здоровым, в делах будет руководствоваться только благими намерениями.
|
7
|
Телец
|
Девочка
|
Удача будет благоволить ребенку, но в день перед полнолунием планирование нежелательно.
|
8
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный этап лунного цикла.
|
9
|
Убывающая
|
День, близкий к полнолунию. Результат будет непредсказуемым.
|
10, 11
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Знак зодиака подарит детям хорошее здоровье и целеустремленность.
|
12-14
|
Рак
|
Девочка
|
Зачатые в эти дни дети рождаются талантливыми, обладают лидерскими качествами, но обделены хорошим здоровьем.
|
15, 16
|
Лев
|
Мальчик
|
Ребенку предстоит всю жизнь бороться с трудностями. Судьба преподнесет ему множество неприятных испытаний.
|
17-19
|
Дева
|
Девочка
|
Знак зодиака наградит солидными интеллектуальными способностями.
|
20, 21
|
Весы
|
Мальчик
|
Удачное время с большими шансами на оплодотворение.
|
22, 23
|
Скорпион
|
Девочка
|
Звезды сулят рождение честного и справедливого человека, который посвятит жизнь защите других людей. Однако перед новолунием планировать беременность нежелательно.
|
24
|
Стрелец
|
Новолуние
|
Мальчик
|
Не лучшее время для зачатия.
|
25
|
Растущая
|
Судьба подарит детей с хорошим здоровьем, умеющих достигать своих целей, невзирая на препятствия.
|
26, 27
|
Козерог
|
Девочка
|
Хороший день. Дети будут награждены математическим складом ума, станут хорошо разбираться в технологиях. Из них вырастут первоклассные инноваторы.
|
28, 29
|
Водолей
|
Мальчик
|
Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением.
|
30
|
Рыбы
|
Девочка
|
Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение.
Подведем итог
Лунный календарь на ноябрь 2022 года помогает выбрать лучшее время для зачатия. Следуя рекомендациям экспертов, можно сделать жизнь своего ребенка благополучной и удачливой.