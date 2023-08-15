Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022 года

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Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в ноябре 2022 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.

Планирование беременности – серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознанности совершаемых действий. Лунный календарь на ноябрь 2022 года поможет выбрать самые благоприятные дни для зачатия. С его помощью можно определить пол детей, узнать об испытаниях, которые приготовила им судьба.

Влияние фаз Луны на зачатие в ноябре 2022

Астрологи заметили, что транзит Луны сильно влияет на различные жизненные процессы и состояние здоровья. Положение небесного светила отражается и на процессе зачатия. В ноябре 2022 года ожидаются следующие фазы Луны:

  • Растущая (1-7, 25-30 ноября). Этот период считается наиболее благоприятным для зачатия ребенка. Малыш вырастет здоровым и способным человеком.
  • Убывающая (9-23 ноября). Менее удачный отрезок времени для зачатия. У детей, зачатых на убывающую Луну, могут быть проблемы со здоровьем. Астрологи также предупреждают, что таких малышей ожидает множество испытаний, выдержать которые дано не каждому.
  • Полнолуние (8 ноября). Неоднозначный период. На этом этапе человек находится на пике своих возможностей. Часть энергии может передаться и малышу. В этом случае его не сломят жизненные трудности, а здоровье будет на самом высоком уровне. Однако возможен и противоположный результат – жизненные проблемы у малыша начнутся с самого рождения. В день большой неопределенности лучше не рисковать.
  • Новолуние (24 ноября). Нейтральный период. Положение Луны сильно влияет на сам процесс зачатия. Из-за низкого энергетического потенциала вероятность забеременеть существенно уменьшается. На жизни ребенка новолуние практически не отражается.

Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022

По прогнозам астрологов, из запланированных в ноябре детей вырастают чрезвычайно умные и способные люди. Необходимо развивать их всесторонне, не зацикливаясь на чем-то одном.

Согласно лунному календарю на ноябрь 2022 года, самыми благоприятными днями для зачатия станут 1, 2, 4, 5, 16, 18, 20, 25-30 ноября. Это прекрасное время, чтобы подготовить себя морально и энергетически к такому важному событию.

Неблагоприятные дни для зачатия в ноябре 2022

Чтобы избежать проблем со здоровьем у ребенка и защитить его от сложных жизненных ситуаций, следует избегать зачатия в неблагоприятные дни: 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 23 и 24 ноября.

Полнолуние несет слишком большие риски для будущего человека, поэтому не стоит планировать зачатие на этот день. Новолуние считается нейтральной датой в лунном календаре, но могут возникнуть проблемы с самим процессом зачатия.

Также неблагоприятными днями считаются сатанинские лунные сутки: 3, 9, 17 и 23 ноября. По мнению астрологов, негативная энергетика может отразиться на психологическом состоянии будущих детей. С высокой вероятностью они будут иметь сложный характер.

Влияние знаков зодиака на зачатие в ноябре 2022

Помимо фаз Луны, на планирование беременности и дальнейшую жизнь малыша влияют и знаки зодиака, в которых находится ночное светило. Таблица, учитывающая лунный календарь на ноябрь 2022 год, содержит самые благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия, а также дополнительные рекомендации астрологов.

Дни месяца

Знаки зодиака

Фаза Луны

Пол

Рекомендации

1, 2

Водолей

Растущая

Мальчик

Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением.

3, 4

Рыбы

Девочка

Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение.

5, 6

Овен

Мальчик

Малыш вырастет крепким и здоровым, в делах будет руководствоваться только благими намерениями.

7

Телец

 

Девочка

 

Удача будет благоволить ребенку, но в день перед полнолунием планирование нежелательно.

8

Полнолуние

Неблагоприятный этап лунного цикла.

9

Убывающая

День, близкий к полнолунию. Результат будет непредсказуемым.

10, 11

Близнецы

Мальчик

Знак зодиака подарит детям хорошее здоровье и целеустремленность.

12-14

Рак

Девочка

Зачатые в эти дни дети рождаются талантливыми, обладают лидерскими качествами, но обделены хорошим здоровьем.

15, 16

Лев

Мальчик

Ребенку предстоит всю жизнь бороться с трудностями. Судьба преподнесет ему множество неприятных испытаний.

17-19

Дева

Девочка

Знак зодиака наградит солидными интеллектуальными способностями.

20, 21

Весы

Мальчик

Удачное время с большими шансами на оплодотворение.

22, 23

Скорпион

Девочка

Звезды сулят рождение честного и справедливого человека, который посвятит жизнь защите других людей. Однако перед новолунием планировать беременность нежелательно.

24

Стрелец

Новолуние

Мальчик

Не лучшее время для зачатия.

25

Растущая

Судьба подарит детей с хорошим здоровьем, умеющих достигать своих целей, невзирая на препятствия.

26, 27

Козерог

Девочка

Хороший день. Дети будут награждены математическим складом ума, станут хорошо разбираться в технологиях. Из них вырастут первоклассные инноваторы.

28, 29

Водолей

Мальчик

Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением.

30

Рыбы

Девочка

Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение.

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года помогает выбрать лучшее время для зачатия. Следуя рекомендациям экспертов, можно сделать жизнь своего ребенка благополучной и удачливой.

Станислав Полупанов

Астролог

 

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