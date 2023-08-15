Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022 года

Планирование беременности – серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознанности совершаемых действий. Лунный календарь на ноябрь 2022 года поможет выбрать самые благоприятные дни для зачатия. С его помощью можно определить пол детей, узнать об испытаниях, которые приготовила им судьба.

Влияние фаз Луны на зачатие в ноябре 2022

Астрологи заметили, что транзит Луны сильно влияет на различные жизненные процессы и состояние здоровья. Положение небесного светила отражается и на процессе зачатия. В ноябре 2022 года ожидаются следующие фазы Луны:

Растущая (1-7, 25-30 ноября) . Этот период считается наиболее благоприятным для зачатия ребенка. Малыш вырастет здоровым и способным человеком.

. Этот период считается наиболее благоприятным для зачатия ребенка. Малыш вырастет здоровым и способным человеком. Убывающая (9-23 ноября) . Менее удачный отрезок времени для зачатия. У детей, зачатых на убывающую Луну, могут быть проблемы со здоровьем. Астрологи также предупреждают, что таких малышей ожидает множество испытаний, выдержать которые дано не каждому.

. Менее удачный отрезок времени для зачатия. У детей, зачатых на убывающую Луну, могут быть проблемы со здоровьем. Астрологи также предупреждают, что таких малышей ожидает множество испытаний, выдержать которые дано не каждому. Полнолуние (8 ноября) . Неоднозначный период. На этом этапе человек находится на пике своих возможностей. Часть энергии может передаться и малышу. В этом случае его не сломят жизненные трудности, а здоровье будет на самом высоком уровне. Однако возможен и противоположный результат – жизненные проблемы у малыша начнутся с самого рождения. В день большой неопределенности лучше не рисковать.

. Неоднозначный период. На этом этапе человек находится на пике своих возможностей. Часть энергии может передаться и малышу. В этом случае его не сломят жизненные трудности, а здоровье будет на самом высоком уровне. Однако возможен и противоположный результат – жизненные проблемы у малыша начнутся с самого рождения. В день большой неопределенности лучше не рисковать. Новолуние (24 ноября). Нейтральный период. Положение Луны сильно влияет на сам процесс зачатия. Из-за низкого энергетического потенциала вероятность забеременеть существенно уменьшается. На жизни ребенка новолуние практически не отражается.

Благоприятные дни для зачатия в ноябре 2022

По прогнозам астрологов, из запланированных в ноябре детей вырастают чрезвычайно умные и способные люди. Необходимо развивать их всесторонне, не зацикливаясь на чем-то одном.

Согласно лунному календарю на ноябрь 2022 года, самыми благоприятными днями для зачатия станут 1, 2, 4, 5, 16, 18, 20, 25-30 ноября. Это прекрасное время, чтобы подготовить себя морально и энергетически к такому важному событию.

Неблагоприятные дни для зачатия в ноябре 2022

Чтобы избежать проблем со здоровьем у ребенка и защитить его от сложных жизненных ситуаций, следует избегать зачатия в неблагоприятные дни: 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 23 и 24 ноября.

Полнолуние несет слишком большие риски для будущего человека, поэтому не стоит планировать зачатие на этот день. Новолуние считается нейтральной датой в лунном календаре, но могут возникнуть проблемы с самим процессом зачатия.

Также неблагоприятными днями считаются сатанинские лунные сутки: 3, 9, 17 и 23 ноября. По мнению астрологов, негативная энергетика может отразиться на психологическом состоянии будущих детей. С высокой вероятностью они будут иметь сложный характер.

Влияние знаков зодиака на зачатие в ноябре 2022

Помимо фаз Луны, на планирование беременности и дальнейшую жизнь малыша влияют и знаки зодиака, в которых находится ночное светило. Таблица, учитывающая лунный календарь на ноябрь 2022 год, содержит самые благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия, а также дополнительные рекомендации астрологов.

Дни месяца Знаки зодиака Фаза Луны Пол Рекомендации 1, 2 Водолей Растущая Мальчик Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением. 3, 4 Рыбы Девочка Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение. 5, 6 Овен Мальчик Малыш вырастет крепким и здоровым, в делах будет руководствоваться только благими намерениями. 7 Телец Девочка Удача будет благоволить ребенку, но в день перед полнолунием планирование нежелательно. 8 Полнолуние Неблагоприятный этап лунного цикла. 9 Убывающая День, близкий к полнолунию. Результат будет непредсказуемым. 10, 11 Близнецы Мальчик Знак зодиака подарит детям хорошее здоровье и целеустремленность. 12-14 Рак Девочка Зачатые в эти дни дети рождаются талантливыми, обладают лидерскими качествами, но обделены хорошим здоровьем. 15, 16 Лев Мальчик Ребенку предстоит всю жизнь бороться с трудностями. Судьба преподнесет ему множество неприятных испытаний. 17-19 Дева Девочка Знак зодиака наградит солидными интеллектуальными способностями. 20, 21 Весы Мальчик Удачное время с большими шансами на оплодотворение. 22, 23 Скорпион Девочка Звезды сулят рождение честного и справедливого человека, который посвятит жизнь защите других людей. Однако перед новолунием планировать беременность нежелательно. 24 Стрелец Новолуние Мальчик Не лучшее время для зачатия. 25 Растущая Судьба подарит детей с хорошим здоровьем, умеющих достигать своих целей, невзирая на препятствия. 26, 27 Козерог Девочка Хороший день. Дети будут награждены математическим складом ума, станут хорошо разбираться в технологиях. Из них вырастут первоклассные инноваторы. 28, 29 Водолей Мальчик Благоприятное время для зачатия. Ребенок порадует родителей характером и поведением. 30 Рыбы Девочка Удачное время с высокими шансами на зачатие и благополучное рождение.

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года помогает выбрать лучшее время для зачатия. Следуя рекомендациям экспертов, можно сделать жизнь своего ребенка благополучной и удачливой.