Благоприятные дни для маникюра в ноябре 2022 года

Влияние спутника Земли распространяется на весь организм, затрагивая даже малейшие части тела, такие как ногти. Лунный календарь на ноябрь 2022 года указывает на самые подходящие дни для маникюра.

Маникюр по фазам Луны в ноябре 2022

Еще с древних времен известно, что в определенные фазы Луны в организме человека происходят различные трансформации. Астрологи тщательно собирают и систематизируют такие изменения в попытках найти взаимосвязи, и уже достигли в этом больших успехов. Теперь с помощью современных технологий удается предсказать, как движение спутника Земли отразится на организме человека.

Процедуры по уходу за кожей рук и ногтями дают совершенно разный результат, если их выполняют в противоположных фазах или критических этапах лунного цикла. Узнайте, в какие периоды месяца лучше планировать поход в маникюрный салон, а когда стоит избегать процедур на ногтях. В ноябре 2022 года будут следующие фазы Луны:

Убывающая (9-23 ноября) . В данной фазе многие процессы жизнедеятельности замедляются. Это касается и роста ногтевых пластин. Подходящий период для дам, предпочитающих короткий маникюр и желающих, чтобы он дольше сохранялся. Также в этой фазе организм избавляется от лишнего, поэтому в это время будут эффективны процедуры по удалению изъянов кожи рук и ног.

. В данной фазе многие процессы жизнедеятельности замедляются. Это касается и роста ногтевых пластин. Подходящий период для дам, предпочитающих короткий маникюр и желающих, чтобы он дольше сохранялся. Также в этой фазе организм избавляется от лишнего, поэтому в это время будут эффективны процедуры по удалению изъянов кожи рук и ног. Растущая (1-7, 25-30 ноября) . С переходом Луны в фазу роста ускоряются жизненные процессы. В результате этого ногти отрастают быстрее. Это удачное время для поклонниц длинного маникюра. Следует помнить, что быстрый рост ногтевых пластин негативно отражается на их здоровье – они становятся более ломкими. Не забывайте о дополнительном уходе и специальных витаминных комплексах.

. С переходом Луны в фазу роста ускоряются жизненные процессы. В результате этого ногти отрастают быстрее. Это удачное время для поклонниц длинного маникюра. Следует помнить, что быстрый рост ногтевых пластин негативно отражается на их здоровье – они становятся более ломкими. Не забывайте о дополнительном уходе и специальных витаминных комплексах. Полнолуние (8 ноября) . Одна из самых неблагоприятных дат лунного календаря. По возможности следует избегать любых процедур на ногтях, особенно травмоопасных. Даже небольшие порезы приводят к длительным воспалительным процессам, а раны заживают дольше.

. Одна из самых неблагоприятных дат лунного календаря. По возможности следует избегать любых процедур на ногтях, особенно травмоопасных. Даже небольшие порезы приводят к длительным воспалительным процессам, а раны заживают дольше. Новолуние (24 ноября). Из-за недостатка энергии и слабого движения жидкости в организме, эта дата тоже считается неблагоприятной для маникюра и педикюра. Даже будучи у опытного мастера, дамы рискуют нанести вред своим ногтям. В новолуние лучше дать время себе и рукам хорошенько отдохнуть.

Благоприятные дни для маникюра в ноябре 2022

Любой маникюр окажется успешным, а уходовые процедуры окажут дополнительное положительное действие, если проводить их в подходящее время. Лунный календарь на ноябрь 2022 года подскажет, какие дни будут благоприятными для посещения маникюрного салона:

7, 17, 18, 19, 26 и 27 ноября будут наиболее благоприятными днями для трудоемких действий, которые можно выполнить в домашних условиях или на приеме у мастера. К ним относятся сложные виды маникюра, процедуры по лечению и восстановлению. Также можно наращивать ногти и наносить гелевые и акриловые украшения.

Подходящими днями для удаления кутикул и обрезки ногтей станут 9, 20 и 21 ноября.

Если вы любите ставить эксперименты на своих ногтях, то конец осени подарит несколько подходящих дней: 1, 2, 15, 16, 28 и 29 ноября. В такие моменты можно пробовать различные оттенки, выбирать необычный дизайн ногтей. Это поможет дамам проявить свою индивидуальность.

Планируя свой поход в маникюрный салон, необходимо избегать неблагоприятных дней: 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 24 ноября. Согласно лунному календарю, эти даты совершенно не подходят для таких целей. Дамы рискуют нанести большой вред своим ногтям, и для восстановления здорового вида потребуется немало времени, сил и средств.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2022

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Астрологи утверждают: кроме фаз, на успешность маникюра влияет и положение Луны относительно созвездий. Таблица по дням поможет выбрать самые благоприятные дни для посещения маникюрного салона в ноябре 2022 года с учетом влияния знаков зодиака.

Дни месяца Знак зодиака Фаза луны Рекомендации астрологов 1, 2 Водолей Растущая Благоприятное время для любых экспериментов с ногтями и оздоровления. Попробуйте восстанавливающие маски и ванночки. 3, 4 Рыбы При работе с ногтевыми пластинами откажитесь от острых инструментов. Допускается только щадящая обработка. Если вы планировали сменить мастера, то эти дни станут удачными для этого. 5, 6 Овен Знак любит скорость и спонтанность. Отдавайте предпочтение быстрым и легким процедурам. Яркие оттенки лака помогут привлечь внимание окружающих людей и подчеркнут индивидуальность. 7 Телец Хороший день для незначительных изменений. Ограничьтесь скромным, не выделяющимся маникюром без изысков. 8 Полнолуние. Неблагоприятный день для любых манипуляций с ногтями. 9 Убывающая Хороший день для незначительных изменений. Ограничьтесь скромным, не выделяющимся маникюром без изысков. 10, 11 Близнецы Любые виды обрезки ногтей противопоказаны. Допускается легкий уход, массаж рук с использованием проверенных средств. Эксперименты принесут вред. 12-14 Рак Стрижка ногтей скажется негативно не только на энергетике, но и на здоровье в целом. После обрезания ногти станут ломкими. 15, 16 Лев Удачные дни для девушек, предпочитающих экспериментировать с формой, оттенками и украшениями. Нанося лак в домашних условиях, обязательно придумайте интересный дизайн. 17-19 Дева Благоприятное время для украшения ногтей рисунками и стразами. Сделанный в эти дни маникюр принесет массу удовольствия. 20, 21 Весы При выборе цвета отдавайте предпочтение пастельным тонам, избегайте ярких расцветок. Уделяйте больше времени уходу, а не украшению. 22, 23 Скорпион Хорошее время, чтобы заняться удалением изъянов. Ванночки противопоказаны, водные процедуры окажут противоположное действие. 24 Стрелец Новолуние. Неблагоприятный день для любых манипуляций с ногтями. 25 Растущая Попробуйте что-то новое: непривычный дизайн, расцветку или форму. Положение Луны располагает к экспериментам. 26, 27 Козерог Оздоровление ногтевых пластин и кожи даст дополнительный положительный эффект. Самое время использовать новые кремы и масла. 28, 29 Водолей Благоприятное время для любых экспериментов с ногтями и оздоровления. Попробуйте восстанавливающие маски и ванночки. 30 Рыбы При работе с ногтевыми пластинами откажитесь от острых инструментов. Допускается только щадящая обработка. Если вы планировали сменить мастера, то эти дни станут удачными для этого.

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года помогает подобрать самое удачное время для маникюра. Рекомендации специалистов указывают на самые распространенные ошибки и опасности, позволяя сохранить здоровье и красивый вид ногтей.