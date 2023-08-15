Благоприятные дни для зачатия в декабре 2022 года

Подготовка к рождению ребенка – очень ответственный комплекс мероприятий, требующий тщательного обдумывания и изучения. Лунный календарь на декабрь 2022 года поможет выбрать подходящее время для зачатия, а дополнительная информация укажет на пол будущего ребенка и его судьбу.

Влияние фаз Луны на зачатие в декабре 2022

Естественный спутник Земли оказывает серьезное воздействие на многие процессы на планете. Астрологи, изучая это влияние Луны на человека, составляют прогнозы. Эти исследования помогают узнать, каким образом транзит ночного светила отразится на жизненных процессах, в том числе и на зачатии. Предлагаем узнать подробнее о фазах Луны в декабре 2022 года:

Растущая (1-7, 24-31 декабря) . Самый благоприятный период для зачатия. Заряженные космической энергетикой, дети вырастают здоровыми и активными людьми. Их жизнь будет наполнена приятными впечатлениями и эмоциями. Судьба будет к ним благосклонна.

. Самый благоприятный период для зачатия. Заряженные космической энергетикой, дети вырастают здоровыми и активными людьми. Их жизнь будет наполнена приятными впечатлениями и эмоциями. Судьба будет к ним благосклонна. Убывающая (9-22 декабря) . Не очень удачное время для зачатия. Такие дети чаще болеют, поддаются чужому влиянию, реже воплощают в жизнь свои мечты и желания. В результате возможны различные психологические расстройства на фоне нереализованных амбиций.

. Не очень удачное время для зачатия. Такие дети чаще болеют, поддаются чужому влиянию, реже воплощают в жизнь свои мечты и желания. В результате возможны различные психологические расстройства на фоне нереализованных амбиций. Полнолуние (8 декабря) . Крайне неблагоприятный день для зачатия. Детям будет сложнее найти свой жизненный путь, они чаще сталкиваются с несправедливостью. Неприятности ожидают не только рожденных на полнолуние детей, но и окружающих их близких людей. Судьба «наградит» их сложнейшими испытаниями.

. Крайне неблагоприятный день для зачатия. Детям будет сложнее найти свой жизненный путь, они чаще сталкиваются с несправедливостью. Неприятности ожидают не только рожденных на полнолуние детей, но и окружающих их близких людей. Судьба «наградит» их сложнейшими испытаниями. Новолуние (23 декабря). Нейтральный день. Дефицит энергии значительно усложняет процесс зачатия. Вероятность забеременеть сводится к минимуму. В случае благоприятного исхода положение Луны никак не отразится на дальнейшей жизни ребенка. Особых проблем и поблажек в его жизни не произойдет.

Благоприятные дни для зачатия в декабре 2022

Астрологи утверждают, что из зачатых в декабре 2022 года детей вырастут люди с жаждой справедливости. Ради достижения данной цели они готовы идти на серьезные поступки. Это может развить в таких людях жестокость по отношению к окружающим. Родителям необходимо закладывать правильную модель поведения при воспитании, чтобы нивелировать такой вариант.

Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает, что самыми благоприятными днями для зачатия станут 1, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 17-19, 21, 24, 26, 28-30. Положение спутника Земли и других небесных тел даст необходимую энергию. Однако и самим родителям нужно подготовиться к такому ответственному событию и морально, и энергетически.

Неблагоприятные дни для зачатия в декабре 2022

Самыми неблагоприятными днями лунного цикла станут 2, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 22 и 31 декабря. Зачатие в эти дни не рекомендовано. Столкнувшись с энергетическим сопротивлением Луны, пара просто не добьется желаемого результата, либо будущий ребенок столкнется с огромными жизненными трудностями.

Также не рекомендуется планировать беременность на полнолуние – 8 декабря. В такие моменты организм человека находится на своих энергетических пределах. Астрологи утверждают, что на полную Луну передается в основном негатив. Будущего ребенка ожидают большие жизненные трудности, проблемы со здоровьем и непонимание со стороны окружающих. Новолуние (23 декабря) не считается неблагоприятным днем, но зачатие сильно осложняется дефицитом энергии.

Также нежелательно планировать зачатие детей на сатанинские лунные сутки - 2, 8, 16 и 23 декабря. Отрицательная энергетика в такие моменты особенно сильна. Она отражается в самых негативных качествах человека. Астрологи предполагают, что ребенок может поддаться их влиянию. Это сильно отразится на его характере и психологическом состоянии.

Влияние знаков зодиака на зачатие в декабре 2022

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Представители астрологии отмечают, что космическое влияние оказывает не только Луна, но и другие небесные тела. Очень важную роль в составлении прогнозов и лунных календарей играют зодиакальные созвездия, через которые совершается транзит. В таблице ниже показаны рекомендации астрологов с учетом всех факторов. Эта информация поможет эффективнее планировать беременность.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Пол ребенка Рекомендации 1 Рыбы Рост Девочка Дети будут радовать родителей своим примерным поведением, но в самостоятельной жизни возможны проблемы с инициативой. 2-4 Овен Мальчик Положение звезд указывает на негативный период для зачатия. Ожидаются большие проблемы с физическим и психологическим здоровьем. 5, 6 Телец Девочка Ребенку будет сопутствовать удача и благосклонность судьбы. 7 Близнецы Мальчик Перед полнолунием зачатие нежелательно. 8 Полнолуние. Планирование беременности не рекомендуется. 9-11 Рак Убывание Девочка С большой вероятностью малыши родятся со слабым здоровьем, но очень любознательными и наделенными острым умом. 12, 13 Лев Мальчик Ребенок будет обладать отличными лидерскими качествами, сможет привлекать окружающих на свою сторону. 14-16 Дева Девочка Луна наделит детей мудростью, но судьба приготовит им немало жизненных испытаний. 17, 18 Весы Мальчик Один из самых благоприятных периодов с большими шансами на оплодотворение. 19, 20 Скорпион Девочка Дети впитают лучшие качества родителей и будут активно применять их в своей жизни. 21, 22 Стрелец Мальчик Ребенок будет безответственным и безынициативным, но удача окажется на его стороне в сложных ситуациях. 23 Козерог Новолуние. Планирование беременности не рекомендуется. 24 Рост Девочка Один из самых благоприятных дней с большими шансами на оплодотворение. 25, 26 Водолей Мальчик Малыши будут обладать крепкой силой воли, хорошим здоровьем и природной способностью добиваться поставленных целей. 27-29 Рыбы Девочка Дети будут радовать родителей своим примерным поведением, но в самостоятельной жизни возможны проблемы с инициативой. 30, 31 Овен Мальчик Положение звезд указывает на негативный период для зачатия. Ожидаются большие проблемы с физическим и психологическим здоровьем.

Подведем итог

Лунный календарь на декабрь 2022 года показывает самые удачные даты для зачатия. Рекомендации астрологов помогут подобрать лучшее время, чтобы обеспечить будущему ребенку хорошую жизнь с минимальным количеством проблем.