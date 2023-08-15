Гороскоп для женщины-Весы на декабрь 2022 года

Конец года принесет массу сюрпризов представителям зодиакальных созвездий. Гороскоп на декабрь 2022 года утверждает, что жизненные ситуации будут складываться в пользу женщин-Весов, открывая для них большие возможности.

Основные события для Весов в декабре

Последний месяц 2022 года Солнце проведет в 3-м доме зодиакального круга. Это поле отвечает за умственные способности, умение общаться с окружающими и находить компромисс в спорых ситуациях. Декабрь станет отличным месяцем, чтобы наладить отношения с близкими и решить давние проблемы. Помните, что компромисс подразумевает уступки с обеих сторон, поэтому не оставайтесь исключительно в невыгодном положении.

При поддержке мощного небесного тела интеллектуальные способности дам кратно усилятся. Представители знаков стихи Воздуха станут более любознательными, проявят интерес в сферах, которые ранее не привлекали внимания. Больших успехов достигнут те женщины, чья карьера напрямую или косвенно связана с коммуникацией, системами связи, интернетом, финансами и современными технологиями.

Точный гороскоп информирует о том, что ждет женщину-Весы в декабре 2022 года по декадам:

Первая декада (1-10 декабря) . В начале месяца можно потакать своим желаниям и слабостям. Это время окажется благоприятным для самочувствия, настроения и вдохновения. Женщины-Весы будут в прекрасной форме. Заниматься делами лучше в одиночку, сосредоточиться на их завершении, а не на начале новых.

. В начале месяца можно потакать своим желаниям и слабостям. Это время окажется благоприятным для самочувствия, настроения и вдохновения. Женщины-Весы будут в прекрасной форме. Заниматься делами лучше в одиночку, сосредоточиться на их завершении, а не на начале новых. Вторая декада (11-20 декабря) . Не самый благоприятный период, чтобы совершать крупные покупки, проводить отложенные транзакции и совершать сделки, связанные с высоким риском. Звезды сулят потерю денег. Это может выражаться в приобретении бракованных вещей, большой переплате или неудачном участии в инвестировании финансов.

. Не самый благоприятный период, чтобы совершать крупные покупки, проводить отложенные транзакции и совершать сделки, связанные с высоким риском. Звезды сулят потерю денег. Это может выражаться в приобретении бракованных вещей, большой переплате или неудачном участии в инвестировании финансов. Третья декада (21-31 декабря). На данном этапе месяца организм Весов сильно ослаблен многими внешними факторами. На самочувствии скажутся и постоянные стрессы, и переутомления, и подозрительное отношение со стороны окружающих. Найдите возможности для отдыха и проведите предновогодние дни в спокойствии.

Наиболее благоприятными днями месяца станут 3, 8, 12, 15 и 20 декабря. По мнению астрологов, эти даты окажутся самыми подходящими для выполнения самых важных задач, деловых переговоров, проведения плановых операций и крупных сделок. Удача будет на стороне целеустремленных Весов, но идти на неоправданный риск нежелательно. Всегда существует вероятность потерять деньги.

Самыми неблагоприятными днями месяца окажутся 22, 25 и 26 декабря. Ожидать больших результатов от своих действий в такие моменты не стоит. Наоборот, с большой вероятностью любые начинания окажутся провальными. Лучше избегать принятия важных решений, а деятельность ограничить простыми повседневными задачами.

Любовный гороскоп

Положение Венеры сообщает о том, что в декабре 2022 года женщины-Весы начнут более охотно общаться и заводить новые знакомства. Поддержка покровительницы любви поможет находить общие темы для разговора даже с незнакомцами, а обаятельность дам повысится многократно. Согласно любовному гороскопу на декабрь 2022 года, свободные женщины-Весы могут закрутить роман с человеком, к которым они недавно познакомились. Девушкам важно правильно оценить ситуацию – это мимолетное увлечение или что-то серьезное, и только потом делать соответствующие выводы и строить планы.

Несвободным и замужним дамам необходимо полностью устранить все недомолвки и обиды, быть честными со своим партнером и семьей. В некоторых вопросах, которые не представляют особой важности, можно идти на уступки. Это укрепит доверие со стороны супруга. Вторая половина месяца окажется благоприятной, чтобы навестить своих родственников и провести больше времени с семьей.

Календарь здоровья

Положение небесных тел не сильно отразится на самочувствии женщин-Весов. Существенных изменений как в лучшую, так и в худшую сторону не ожидается. Тем не менее астрологи советуют не терять бдительности и с особым вниманием относиться к сигналам своего организма. В первую очередь это относится к почкам и нижней части спины. Эта область будет сильно уязвимой к резким перепадам температуры. Избегайте переохлаждения.

Во второй половине декабря 2022 года женщинам-Весам следует пересмотреть свой рацион питания. Астрологи рекомендуют отказаться от жирных, соленых и копченых продуктов. Избыток соли в организме приведет к накоплению жидкости и сильной отечности, замедлит обмен веществ и, как следствие, негативно отразится на фигуре. Алкоголь категорически противопоказан, даже в небольших количествах и по серьезным поводам.

Финансовый прогноз

Большинство результатов трудовой деятельности будут связаны с умением находить и обрабатывать информацию, а также с наличием дополнительных знаний. Для получения необходимых навыков женщинам-Весам не стоит игнорировать курсы повышения квалификации и бесплатные онлайн-занятия. Это поможет не только при выполнении основной работы, но и для дальнейшего продвижения в карьере или открытия собственного бизнеса.

В последнем месяце года ожидаются угрозы для семейного бюджета. Финансовый гороскоп на декабрь 2022 предупреждает женщин-Весов о вероятности потерять деньги из-за обмана. Астрологи советуют с высокой осторожностью отнестись к любым предложениям быстрого заработка, особенно если для этого нужно вкладывать деньги. Очень часто этим пользуются мошенники.

Гороскоп от известных астрологов

Наверняка каждому человеку хочется знать наперед о самых важных событиях в жизни. Точные прогнозы предоставляют возможность реализовать такое желание. Предлагаем ознакомиться с предсказаниями известных астрологов.

Павел Глоба

Весь месяц окажется сложным для представительниц воздушного знака. Прогноз от Павла Глобы утверждает, что даже самые простые дела даются с большими усилиями. Неудачи на работе и в личной жизни не лучшим образом скажутся на психологическом состоянии. Астролог советует собрать силу воли в кулак и мужественно преодолевать неприятности.

С середины месяца положение начнет улучшаться. В этом большую роль сыграют близкие люди, друзья и семья. Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. Они окажут посильную помощь в любой ситуации.

Тамара Глоба

Трудолюбивые Весы практически весь месяц отдадут работе. За предыдущие периоды скопилось множество дел, и теперь они стали неотложными. Усердия и затраченное время будут по достоинству вознаграждены. Вероятно, руководство отблагодарит ответственных работников премией или повышением зарплаты.

В любовных делах существенных перемен не произойдет. Попытки свободных девушек завязать отношения окажутся провальными. Дальше нескольких приятных свиданий дело не зайдет. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует Весам не строить больших планов на будущее, а просто наслаждаться приятными мгновениями.

Василиса Володина

​

Уходящий год уже успел наградить женщин-Весов сложными испытаниями, закалив тем самым их характер. Теперь дамы могут легко преодолеть любые сложности декабря и последующих периодов. Согласно прогнозу от Василисы Володиной, теперь представительниц воздушного знака ожидает «белая полоса» в жизни.

Единственное, что может испортить предпраздничное настроение, это здоровье. Из-за регулярных стрессов и переутомления пострадает не только психологическое состояние, но и иммунитет. В декабре 2022 года Весы рискуют подхватить сезонное заболевание и слечь с температурой на несколько дней. Соблюдайте профилактические меры в зимний период.

Подведем итог

Согласно гороскопу на декабрь, конец 2022 года станет перспективным периодом для женщин-Весов. Успехи ожидают дам и в трудовой деятельности, и в личной жизни. Главное — вовремя воспользоваться предоставленными возможностями и не поддаваться сомнениям.