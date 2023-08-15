Благоприятные дни для операций в декабре 2022 года

Лунный календарь на декабрь 2022 года помогает определить, какие дни этого месяца будут удачными для операций. Узнайте, почему нужно обращаться к хирургу именно в это время.

Операции по фазам Луны в декабре 2022

Астрологи исследуют влияние Луны на человека уже длительное время. Эксперты в этой сфере собрали достаточно информации и теперь делают точные прогнозы о том, как организм реагирует на транзит ночного светила. Перед назначением плановых процедур будет полезно узнать больше об этом влиянии. В декабре 2022 года Луна будет в следующих фазах:

Растущая . Не самое благоприятное время, чтобы обращаться к хирургу и выполнять инвазивное лечение. В фазе роста ускоряется движение жидкостей и развитие болезнетворных организмов. В результате операции возможны осложнения, связанные с большой кровопотерей, а также возрастает вероятность послеоперационного заражения. Медикаментозное лечение, напротив, дает более высокие результаты.

. Не самое благоприятное время, чтобы обращаться к хирургу и выполнять инвазивное лечение. В фазе роста ускоряется движение жидкостей и развитие болезнетворных организмов. В результате операции возможны осложнения, связанные с большой кровопотерей, а также возрастает вероятность послеоперационного заражения. Медикаментозное лечение, напротив, дает более высокие результаты. Убывающая . Самое благоприятное время, чтобы посетить хирургический кабинет. Жизненные процессы замедляются, и это благоприятно отражается на ходе операции. Заживление и восстановление проходит легче и быстрее, организм хорошо реагирует на лечение.

. Самое благоприятное время, чтобы посетить хирургический кабинет. Жизненные процессы замедляются, и это благоприятно отражается на ходе операции. Заживление и восстановление проходит легче и быстрее, организм хорошо реагирует на лечение. Полнолуние . Один из самых неподходящих дней для сложных лечебных процедур. Организм пациента находится на пределе возможностей и остро реагирует на любые вмешательства в свою работу, даже если они направлены для его же пользы. Вероятность хирургических ошибок максимальная, и даже опытные врачи допускают оплошности в своей работе. Крайне нежелательно проводить любое лечение.

. Один из самых неподходящих дней для сложных лечебных процедур. Организм пациента находится на пределе возможностей и остро реагирует на любые вмешательства в свою работу, даже если они направлены для его же пользы. Вероятность хирургических ошибок максимальная, и даже опытные врачи допускают оплошности в своей работе. Крайне нежелательно проводить любое лечение. Новолуние. Неблагоприятный день. Ослабленный недостатком энергии организм плохо воспринимает лечебные процедуры. Заживление проходит очень тяжело, сохраняется большая вероятность расхождения швов и заражения. Результат плановой операции тяжело предсказать.

Рекомендации астрологов неактуальны в экстренных ситуациях. Если пациенту необходима срочная помощь, то врачи полностью игнорируют фазы Луны. В таких случаях главной целью является жизнь пациента. Промедление может привести к непоправимым последствиям.

Благоприятные дни для операций в декабре 2022

Зная, каким образом транзит Луны отражается на состоянии здоровья, можно определить подходящее время для посещения врача. Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые благоприятные дни месяца для проведения плановых операций.

Убывающая (9-22 декабря) . Лучший период, чтобы обратиться к хирургу и провести операцию. Лечение пройдет успешно, а последствия вмешательства в работу организма покажут хороший результат. По возможности следует выбирать именно эти дни.

. Лучший период, чтобы обратиться к хирургу и провести операцию. Лечение пройдет успешно, а последствия вмешательства в работу организма покажут хороший результат. По возможности следует выбирать именно эти дни. Растущая (1-7, 24-31 декабря) . Не лучшее время, чтобы ложиться под скальпель врача. Из-за высокой активности жизненных процессов операция может привести к печальным последствиям. К тому же пациенту будет сложно восстановиться, а после ран останутся заметные шрамы.

. Не лучшее время, чтобы ложиться под скальпель врача. Из-за высокой активности жизненных процессов операция может привести к печальным последствиям. К тому же пациенту будет сложно восстановиться, а после ран останутся заметные шрамы. Полнолуние и новолуние (8 и 23 декабря) . Самые неблагоприятные дни лунного календаря. Следует избегать любого лечения в такие моменты: и инвазивного, и медикаментозного. Их результаты могут нарушить работу организма и на длительное время выведут из строя.

. Самые неблагоприятные дни лунного календаря. Следует избегать любого лечения в такие моменты: и инвазивного, и медикаментозного. Их результаты могут нарушить работу организма и на длительное время выведут из строя. Луна в мутабельных знаках (7, 8, 14-16, 21, 22, 27-29 декабря) . Такие созвездия символизируют собой смену сезонов. Астрологи утверждают, что в организме человека происходят незаметные процессы, но они могут оказать существенное влияние и на ход операции, и на послеоперационное восстановление. Результат процедуры непредсказуем.

. Такие созвездия символизируют собой смену сезонов. Астрологи утверждают, что в организме человека происходят незаметные процессы, но они могут оказать существенное влияние и на ход операции, и на послеоперационное восстановление. Результат процедуры непредсказуем. Сатанинские лунные сутки (2, 8, 16, 23 декабря). Неблагоприятные дни месяца, которые больше отражаются на действиях и поступках человека. Даже опытный хирург, поддавшийся влиянию Луны, может принять неправильное решение, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Выбирая дату для операции, необходимо прислушиваться не только к рекомендациям астрологов, но и к советам лечащего врача. Специалист принимает решение на основе своего опыта и результатов анализов. Врач владеет актуальной рекомендацией, и его назначение считаются более предпочтительными.

Когда делать операцию по лунному календарю в декабре 2022

На организм человека влияет не только Луна, но и другие небесные тела. Правильным решением будет учитывать рекомендации по лунному календарю с учетом положения небесного светила относительно зодиакальных созвездий. Подробная таблица показывает, когда и что можно лечить, чтобы принести максимальную пользу.

Дни декабря Созвездие Фаза Луны Рекомендации по лечению Что нельзя лечить 1 Рыбы Рост В растущей фазе оперировать нежелательно. Восстановление нервной системы, суставов. 2-4 Овен Мозг, черепная коробка, верхняя челюсть, нос, органы слуха. 5, 6 Телец Нижняя челюсть, шея, щитовидка, нос, язык. 7 Близнецы Легкие, руки, задняя часть шеи. 8 Полнолуние. Хирургическое вмешательство не проводят. 9-11 Рак Убывание Лечение зубов, ног ниже колена, в области спины. Органы в районе груди, желудок, печень. 12, 13 Лев Ноги выше колена, восстановление нервной системы. Оздоровление ССС, процедуры на позвоночнике и спине. 14-16 Дева Косметические и пластические процедуры, пересадка кожных покровов, чистка крови и сосудов. ЖКТ и другие органы в брюшной полости. 17, 18 Весы Лечение зубов, коррекция зрения, избавление от жира. Почки, мочевой пузырь, система желез. 19, 20 Скорпион В районе шеи, система желез. Мочеполовая система, кишечник. 21, 22 Стрелец Оздоровление дыхательной системы, верхних конечностей, органов в районе груди. Желчный пузырь и печень. 23 Козерог Новолуние. Хирургическое вмешательство не проводят. 24 Рост В растущей фазе оперировать нежелательно. Зубы, ОДА, желчный пузырь. 25, 26 Водолей Лечение почек, стоп и пальцев ног, чистка вен. 27-29 Рыбы Восстановление нервной системы, суставов. 30, 31 Овен Мозг, черепная коробка, верхняя челюсть, нос, органы слуха.

Подведем итог

Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые удачные дни для операций. Рекомендациями астрологов можно смело пользоваться, если они не идут вразрез назначению врача.