Благоприятные дни для операций в ноябре 2022 года

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Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в ноябре 2022 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Лунный календарь на ноябрь 2022 года сообщает, какие дни месяца станут самыми благоприятными для проведения плановых операций. Также вы узнаете, почему стоит посещать хирурга именно в это время.

Операции по фазам Луны в ноябре 2022

За долгие годы исследований астрологи собрали достаточно информации о том, как транзит Луны отражается на здоровье и самочувствии людей. Перед посещением хирурга и назначением плановых операций, предлагаем узнать, какие фазы лунного цикла будут в ноябре 2022 года и как они могут отразиться на здоровье:

  • Убывающая Луна. В этой фазе большинство жизненных процессов замедляются. В результате человек легче переносит хирургическое вмешательство. Плановые операции показывают хороший результат, а пациент быстрее и легче переносит процесс восстановления и заживления. Из-за замедления процессов жизнедеятельности, болезнетворные организмы хуже распространяются, сокращается вероятность послеоперационных осложнений.
  • Растущая Луна. В этой фазе лунного цикла организм реагирует на лечение противоположным образом. Из-за ускоренного движения жидкостей возможна большая потеря крови во время операции, повышается опасность послеоперационного заражения. Астрологи считают фазу растущей Луны не самым удачным периодом для хирургического вмешательства и рекомендуют использовать медикаментозные способы лечения.
  • Полнолуние. Один из самых неблагоприятных периодов для проведения плановых операций. Луна находится в критической точке своего движения. Организм находится на пределе своих возможностей, но это негативно отражается на результатах операции. Существенно повышается вероятность заражения после хирургического вмешательства, а также врачебных ошибок.
  • Новолуние. Второй наиболее неблагоприятный период для проведения операций. Из-за недостатка энергии организм пациента сильно ослаблен и уязвим, плохо реагирует на лечение. Результат хирургического вмешательства плохо предсказуем.

Все рекомендации астрологов касаются только плановых операций и исключительно в тех случаях, когда жизни пациента ничего не угрожает. В экстремальных ситуациях, когда медицинская помощь необходима срочно, советами лунного календаря пренебрегают.

Благоприятные дни для операций в ноябре 2022

Зная, как фазы Луны влияют на организм человека, становится проще определить благоприятные дни для проведения плановых операций, а также моменты, когда хирургического вмешательства лучше избегать. Предлагаем узнать, что советуют делать астрологи в ноябре 2022 года.

  • Убывающая Луна (9-23 ноября). По прогнозам астрологов, данная фаза лунного цикла наиболее благоприятна для проведения хирургического вмешательства. Операции проходят легче, организм лучше восстанавливается, а вероятность осложнений минимальна.
  • Растущая Луна (1-7, 25-30 ноября). Посещать хирурга в данный период не рекомендуется. Разрешены простые процедуры. Хороший результат показывает медикаментозное неинвазивное лечение.
  • Полнолуние и новолуние (8 и 24 ноября). Крайне неблагоприятные дни для любого способа лечения. Вероятность осложнений и послеоперационных заражений на высоком уровне. Рекомендуется избегать медицинских процедур.
  • Луна в мутабельных знаках (2-4, 9-11, 17, 18, 23-25 и 30 ноября). Данные созвездия находятся на пересечении времен года. В такие периоды в организме происходят изменения, которые могут самым неожиданным образом сказаться на процессе хирургического вмешательства и послеоперационного восстановления.
  • Сатанинские лунные сутки (3, 9, 17, 18 и 24 ноября). В такие дни эмоциональное состояние и концентрация человека находится на критически низком уровне. Даже опытный хирург, находясь под влиянием небесных тел, способен совершать опасные ошибки.

Если советы астрологов расходятся с рекомендациями медицинских специалистов, то отдавать предпочтение нужно последим. Опытный врач видит картину более широко благодаря результатам анализов и проведенному обследованию.

Когда делать операцию по лунному календарю в ноябре 2022

Чтобы было проще определить благоприятные дни для операций, предлагаем воспользоваться удобной таблицей, составленной на основании лунного календаря на ноябрь 2022 года. В ней показано, когда можно и нельзя оперировать конкретные органы.

День месяца

Знак зодиака

Фаза Луны

Что можно лечить

Какие органы оперировать нельзя

1

Водолей

Растущая

В этой фазе делать операции опасно

Ноги (выше стопы), почки, вены

2-4

Рыбы

Ступни, пальцы ног, органы зрения

5, 6

Овен

Глаза, уши, верхняя челюсть, мозг

7

Телец

Нижняя челюсть, шея, голосовые связки

8

Полнолуние. Лечение противопоказано.

9-11

Близнецы

Убывающая

Процедуры по очистке крови, лечение печени

Руки, легкие

12, 13

Рак

Опорно-двигательный аппарат, зубы

Операции на груди, ЖКТ

14-16

Лев

Операции на мозге, глазах и ногах

Сердечно-сосудистая система, органы в области диафрагмы

17, 18

Дева

Пластические и косметические операции, кожные покровы

Пищеварительная система

19, 20

Весы

Органы дыхания, процедуры по избавлению от лишнего веса

Почки и мочевой пузырь

21, 22

Скорпион

Лечение эндокринной системы и верхних дыхательных путей

Половые органы, кишечник

23

Стрелец

 

Руки, плечи, легкие, в районе лопаток

Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы

24

Новолуние. Лечение противопоказано.

25

Растущая

В этой фазе делать операции опасно

Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы

26, 27

Козерог

Опорно-двигательный аппарат, желчный пузырь

28, 29

Водолей

В районе таза, бедер и голеней

30

Рыбы

Нижняя часть ноги – ступни, пальцы

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года показывает самые удачные дни для плановых операций. Советы экспертов помогут назначить правильное время для проведения процедур и избежать множества проблем со здоровьем.

Станислав Полупанов

Астролог

 

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