Благоприятные дни для операций в ноябре 2022 года

Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в ноябре 2022 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Лунный календарь на ноябрь 2022 года сообщает, какие дни месяца станут самыми благоприятными для проведения плановых операций. Также вы узнаете, почему стоит посещать хирурга именно в это время.
Операции по фазам Луны в ноябре 2022
За долгие годы исследований астрологи собрали достаточно информации о том, как транзит Луны отражается на здоровье и самочувствии людей. Перед посещением хирурга и назначением плановых операций, предлагаем узнать, какие фазы лунного цикла будут в ноябре 2022 года и как они могут отразиться на здоровье:
- Убывающая Луна. В этой фазе большинство жизненных процессов замедляются. В результате человек легче переносит хирургическое вмешательство. Плановые операции показывают хороший результат, а пациент быстрее и легче переносит процесс восстановления и заживления. Из-за замедления процессов жизнедеятельности, болезнетворные организмы хуже распространяются, сокращается вероятность послеоперационных осложнений.
- Растущая Луна. В этой фазе лунного цикла организм реагирует на лечение противоположным образом. Из-за ускоренного движения жидкостей возможна большая потеря крови во время операции, повышается опасность послеоперационного заражения. Астрологи считают фазу растущей Луны не самым удачным периодом для хирургического вмешательства и рекомендуют использовать медикаментозные способы лечения.
- Полнолуние. Один из самых неблагоприятных периодов для проведения плановых операций. Луна находится в критической точке своего движения. Организм находится на пределе своих возможностей, но это негативно отражается на результатах операции. Существенно повышается вероятность заражения после хирургического вмешательства, а также врачебных ошибок.
- Новолуние. Второй наиболее неблагоприятный период для проведения операций. Из-за недостатка энергии организм пациента сильно ослаблен и уязвим, плохо реагирует на лечение. Результат хирургического вмешательства плохо предсказуем.
Благоприятные дни для операций в ноябре 2022
Зная, как фазы Луны влияют на организм человека, становится проще определить благоприятные дни для проведения плановых операций, а также моменты, когда хирургического вмешательства лучше избегать. Предлагаем узнать, что советуют делать астрологи в ноябре 2022 года.
- Убывающая Луна (9-23 ноября). По прогнозам астрологов, данная фаза лунного цикла наиболее благоприятна для проведения хирургического вмешательства. Операции проходят легче, организм лучше восстанавливается, а вероятность осложнений минимальна.
- Растущая Луна (1-7, 25-30 ноября). Посещать хирурга в данный период не рекомендуется. Разрешены простые процедуры. Хороший результат показывает медикаментозное неинвазивное лечение.
- Полнолуние и новолуние (8 и 24 ноября). Крайне неблагоприятные дни для любого способа лечения. Вероятность осложнений и послеоперационных заражений на высоком уровне. Рекомендуется избегать медицинских процедур.
- Луна в мутабельных знаках (2-4, 9-11, 17, 18, 23-25 и 30 ноября). Данные созвездия находятся на пересечении времен года. В такие периоды в организме происходят изменения, которые могут самым неожиданным образом сказаться на процессе хирургического вмешательства и послеоперационного восстановления.
- Сатанинские лунные сутки (3, 9, 17, 18 и 24 ноября). В такие дни эмоциональное состояние и концентрация человека находится на критически низком уровне. Даже опытный хирург, находясь под влиянием небесных тел, способен совершать опасные ошибки.
Когда делать операцию по лунному календарю в ноябре 2022
Чтобы было проще определить благоприятные дни для операций, предлагаем воспользоваться удобной таблицей, составленной на основании лунного календаря на ноябрь 2022 года. В ней показано, когда можно и нельзя оперировать конкретные органы.
|
День месяца
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Что можно лечить
|
Какие органы оперировать нельзя
|
1
|
Водолей
|
Растущая
|
В этой фазе делать операции опасно
|
Ноги (выше стопы), почки, вены
|
2-4
|
Рыбы
|
Ступни, пальцы ног, органы зрения
|
5, 6
|
Овен
|
Глаза, уши, верхняя челюсть, мозг
|
7
|
Телец
|
Нижняя челюсть, шея, голосовые связки
|
8
|
Полнолуние. Лечение противопоказано.
|
9-11
|
Близнецы
|
Убывающая
|
Процедуры по очистке крови, лечение печени
|
Руки, легкие
|
12, 13
|
Рак
|
Опорно-двигательный аппарат, зубы
|
Операции на груди, ЖКТ
|
14-16
|
Лев
|
Операции на мозге, глазах и ногах
|
Сердечно-сосудистая система, органы в области диафрагмы
|
17, 18
|
Дева
|
Пластические и косметические операции, кожные покровы
|
Пищеварительная система
|
19, 20
|
Весы
|
Органы дыхания, процедуры по избавлению от лишнего веса
|
Почки и мочевой пузырь
|
21, 22
|
Скорпион
|
Лечение эндокринной системы и верхних дыхательных путей
|
Половые органы, кишечник
|
23
|
Стрелец
|
Руки, плечи, легкие, в районе лопаток
|
Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы
|
24
|
Новолуние. Лечение противопоказано.
|
25
|
Растущая
|
В этой фазе делать операции опасно
|
Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы
|
26, 27
|
Козерог
|
Опорно-двигательный аппарат, желчный пузырь
|
28, 29
|
Водолей
|
В районе таза, бедер и голеней
|
30
|
Рыбы
|
Нижняя часть ноги – ступни, пальцы
Подведем итог
Лунный календарь на ноябрь 2022 года показывает самые удачные дни для плановых операций. Советы экспертов помогут назначить правильное время для проведения процедур и избежать множества проблем со здоровьем.