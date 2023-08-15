Благоприятные дни для операций в ноябре 2022 года

Лунный календарь на ноябрь 2022 года сообщает, какие дни месяца станут самыми благоприятными для проведения плановых операций. Также вы узнаете, почему стоит посещать хирурга именно в это время.

Операции по фазам Луны в ноябре 2022

За долгие годы исследований астрологи собрали достаточно информации о том, как транзит Луны отражается на здоровье и самочувствии людей. Перед посещением хирурга и назначением плановых операций, предлагаем узнать, какие фазы лунного цикла будут в ноябре 2022 года и как они могут отразиться на здоровье:

Убывающая Луна . В этой фазе большинство жизненных процессов замедляются. В результате человек легче переносит хирургическое вмешательство. Плановые операции показывают хороший результат, а пациент быстрее и легче переносит процесс восстановления и заживления. Из-за замедления процессов жизнедеятельности, болезнетворные организмы хуже распространяются, сокращается вероятность послеоперационных осложнений.

. В этой фазе большинство жизненных процессов замедляются. В результате человек легче переносит хирургическое вмешательство. Плановые операции показывают хороший результат, а пациент быстрее и легче переносит процесс восстановления и заживления. Из-за замедления процессов жизнедеятельности, болезнетворные организмы хуже распространяются, сокращается вероятность послеоперационных осложнений. Растущая Луна . В этой фазе лунного цикла организм реагирует на лечение противоположным образом. Из-за ускоренного движения жидкостей возможна большая потеря крови во время операции, повышается опасность послеоперационного заражения. Астрологи считают фазу растущей Луны не самым удачным периодом для хирургического вмешательства и рекомендуют использовать медикаментозные способы лечения.

. В этой фазе лунного цикла организм реагирует на лечение противоположным образом. Из-за ускоренного движения жидкостей возможна большая потеря крови во время операции, повышается опасность послеоперационного заражения. Астрологи считают фазу растущей Луны не самым удачным периодом для хирургического вмешательства и рекомендуют использовать медикаментозные способы лечения. Полнолуние . Один из самых неблагоприятных периодов для проведения плановых операций. Луна находится в критической точке своего движения. Организм находится на пределе своих возможностей, но это негативно отражается на результатах операции. Существенно повышается вероятность заражения после хирургического вмешательства, а также врачебных ошибок.

. Один из самых неблагоприятных периодов для проведения плановых операций. Луна находится в критической точке своего движения. Организм находится на пределе своих возможностей, но это негативно отражается на результатах операции. Существенно повышается вероятность заражения после хирургического вмешательства, а также врачебных ошибок. Новолуние. Второй наиболее неблагоприятный период для проведения операций. Из-за недостатка энергии организм пациента сильно ослаблен и уязвим, плохо реагирует на лечение. Результат хирургического вмешательства плохо предсказуем.

Все рекомендации астрологов касаются только плановых операций и исключительно в тех случаях, когда жизни пациента ничего не угрожает. В экстремальных ситуациях, когда медицинская помощь необходима срочно, советами лунного календаря пренебрегают.

Благоприятные дни для операций в ноябре 2022

Зная, как фазы Луны влияют на организм человека, становится проще определить благоприятные дни для проведения плановых операций, а также моменты, когда хирургического вмешательства лучше избегать. Предлагаем узнать, что советуют делать астрологи в ноябре 2022 года.

Убывающая Луна (9-23 ноября) . По прогнозам астрологов, данная фаза лунного цикла наиболее благоприятна для проведения хирургического вмешательства. Операции проходят легче, организм лучше восстанавливается, а вероятность осложнений минимальна.

. По прогнозам астрологов, данная фаза лунного цикла наиболее благоприятна для проведения хирургического вмешательства. Операции проходят легче, организм лучше восстанавливается, а вероятность осложнений минимальна. Растущая Луна (1-7, 25-30 ноября) . Посещать хирурга в данный период не рекомендуется. Разрешены простые процедуры. Хороший результат показывает медикаментозное неинвазивное лечение.

. Посещать хирурга в данный период не рекомендуется. Разрешены простые процедуры. Хороший результат показывает медикаментозное неинвазивное лечение. Полнолуние и новолуние (8 и 24 ноября) . Крайне неблагоприятные дни для любого способа лечения. Вероятность осложнений и послеоперационных заражений на высоком уровне. Рекомендуется избегать медицинских процедур.

. Крайне неблагоприятные дни для любого способа лечения. Вероятность осложнений и послеоперационных заражений на высоком уровне. Рекомендуется избегать медицинских процедур. Луна в мутабельных знаках (2-4, 9-11, 17, 18, 23-25 и 30 ноября) . Данные созвездия находятся на пересечении времен года. В такие периоды в организме происходят изменения, которые могут самым неожиданным образом сказаться на процессе хирургического вмешательства и послеоперационного восстановления.

. Данные созвездия находятся на пересечении времен года. В такие периоды в организме происходят изменения, которые могут самым неожиданным образом сказаться на процессе хирургического вмешательства и послеоперационного восстановления. Сатанинские лунные сутки (3, 9, 17, 18 и 24 ноября). В такие дни эмоциональное состояние и концентрация человека находится на критически низком уровне. Даже опытный хирург, находясь под влиянием небесных тел, способен совершать опасные ошибки.

Если советы астрологов расходятся с рекомендациями медицинских специалистов, то отдавать предпочтение нужно последим. Опытный врач видит картину более широко благодаря результатам анализов и проведенному обследованию.

Когда делать операцию по лунному календарю в ноябре 2022

Чтобы было проще определить благоприятные дни для операций, предлагаем воспользоваться удобной таблицей, составленной на основании лунного календаря на ноябрь 2022 года. В ней показано, когда можно и нельзя оперировать конкретные органы.

День месяца Знак зодиака Фаза Луны Что можно лечить Какие органы оперировать нельзя 1 Водолей Растущая В этой фазе делать операции опасно Ноги (выше стопы), почки, вены 2-4 Рыбы Ступни, пальцы ног, органы зрения 5, 6 Овен Глаза, уши, верхняя челюсть, мозг 7 Телец Нижняя челюсть, шея, голосовые связки 8 Полнолуние. Лечение противопоказано. 9-11 Близнецы Убывающая Процедуры по очистке крови, лечение печени Руки, легкие 12, 13 Рак Опорно-двигательный аппарат, зубы Операции на груди, ЖКТ 14-16 Лев Операции на мозге, глазах и ногах Сердечно-сосудистая система, органы в области диафрагмы 17, 18 Дева Пластические и косметические операции, кожные покровы Пищеварительная система 19, 20 Весы Органы дыхания, процедуры по избавлению от лишнего веса Почки и мочевой пузырь 21, 22 Скорпион Лечение эндокринной системы и верхних дыхательных путей Половые органы, кишечник 23 Стрелец Руки, плечи, легкие, в районе лопаток Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы 24 Новолуние. Лечение противопоказано. 25 Растущая В этой фазе делать операции опасно Печень, лечение кожных покровов, процедуры по очистке кровеносной системы 26, 27 Козерог Опорно-двигательный аппарат, желчный пузырь 28, 29 Водолей В районе таза, бедер и голеней 30 Рыбы Нижняя часть ноги – ступни, пальцы

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года показывает самые удачные дни для плановых операций. Советы экспертов помогут назначить правильное время для проведения процедур и избежать множества проблем со здоровьем.