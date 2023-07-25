Синий дизайн на длинные и короткие ногти в 2023 году

В 2023 году синий маникюр входит в список самых модных тенденций. Гель-лак этого цвета смотрится на ногтях красиво и придает любому образу нотку элегантности. Дизайн прекрасен как в однотонном исполнении, так и в сочетании с декором. Лучшие идеи представлены на фото ниже.

Модные тенденции синего маникюра

С каждым годом синий дизайн ногтей становится все популярнее. Он не так универсален, как нюдовый, но тоже отлично подходит под любой образ. Его можно сочетать с деловым костюмом, элегантным платьем или повседневной одеждой. Этот цвет актуален в любой сезон, поскольку предлагает множество оттенков.

Синий цвет всегда ассоциируется с чем-то мягким и легким, в голове сразу появляется образ чистого летнего неба. Маникюр такого оттенка идеально подходит для весенне-летнего периода. Он сможет освежить и внести яркую нотку в ваш стиль. Самыми популярными оттенками в 2023 году будут:

джинсовый;

ультрамарин;

бирюзовый;

васильковый;

лазурный.

Большим спросом у девушек пользуется синий френч. Сегодня модницы стараются отойти от классики и сделать что-то необычное на своих ногтях. Линия «улыбки» синего цвета смотрится неординарно и креативно, можно также поэкспериментировать с ее формой. Интересно смотрится треугольный вариант. Такой френч выглядит лаконично и свежо.

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Бирюзовый маникюр очень круто смотрится на коротких ногтях в технике омбре. Если вы хотите сделать более нежный дизайн, то лучше выбирать пастельные тона. Изысканно будет смотреться цвет Тиффани — это новинка в нейл-мире. Он передает на ногтях роскошную имитацию мрамора. Такой дизайн входит в топ лучших идей синего маникюра на 2023 год.

Окутать теплом и незабываемым комфортом сможет «вязаный» синий маникюр. Это невероятно легкий дизайн, который напоминает любимый свитер. Он смотрится изящно и элегантно. Такой вариант оформления дамы предпочитают выбирать осенью и зимой.

Стильных красок в дизайн поможет добавить геометрия. Необычные фигурки разного размера и формы смотрятся очень современно и модно в сочетании с синим гель-лаком. Пересечение ромбов, квадратов и прямых линий создает уникальный кубистический дизайн. Вы будете неотразимы с таким оформлением ногтей.

Тем, кто не любит яркий дизайн, отлично подойдет однотонный синий маникюр. Форма и длина ногтей не имеют значения, здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Для более элегантного вида можно покрыть ногти матовым топом. Маникюр приобретет более нежный и женственный вид.

Идеи синего маникюра на длинные ногти

На длинных ногтях можно создавать настоящие шедевры нейл-арта. Это огромное полотно для воплощения в реальность самых невероятных идей. Вы можете сочетать разные оттенки, техники, добавлять различные элементы декора и рисовать крутые иллюстрации. Здесь просто нужно дать волю своей фантазии.

Попробуйте сочетание желтого и синего. Яркий желтый цвет в тандеме с глубоким синим заставляют мечтать о солнечных деньках. Такой союз смотрится свежо и новомодно, поднимает настроение. Попробуйте чередовать эти оттенки на ногтях, а на одном сделать акцент в виде цветка и страз. Получится интересный дизайн.

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Добавьте нотку элегантности своим ногтям и украсьте свой синий маникюр золотым глиттером. Золото смотрится дорого и изысканно. Этот дизайн идеально подходит для любого времени года. Он прекрасно дополнит любой ваш образ. На длинных ногтях шикарно смотрится синий градиент. Игра с разными оттенками этого гель-лака напоминает о море и излучает особое тепло и уют. Не бойтесь выбирать броские оттенки. Чем сильнее контраст между начальным и конечным цветами, тем круче получится образ.

На синем фоне очень красиво смотрятся различные рисунки. В холодный период времени девушки любят добавлять елочные игрушки, снежинки, звездочки и незамысловатые завитушки. В теплые месяцы актуальны иллюстрации с цветами, веточками, милыми зверушками и мотыльками. Вневременным остается дизайн с мультяшными героями. Здесь пользуются спросом иллюстрации с Микки и Мини Маусом, Аладдином, диснеевскими принцессами, Стичем и Олафом.

Если вы хотите сделать на длинных ногтях действительно что-то шикарное, то отдайте предпочтение дизайну «кошачий глаз». Он отличается своей глубиной и невероятными переливами. Для создания дизайна лучше использовать темные оттенки синего. Такое оформление можно дополнить элементами фольги или стразами. Эффект будет сногсшибательным.

Идеи синего маникюра на короткие ногти

Короткие ногти универсальны, именно поэтому девушки так их любят. Многие думают, что на такой длине невозможно создать впечатляющий маникюр, но такое мнение ошибочно. Нейл-мастера подготовили сотни крутых дизайнов на 2023 год. Некоторыми идеями они уже поделились на фото в социальных сетях.

Матовый топ смотрится одновременно просто и шикарно. Покрытие напоминает бархат и придает женским рукам элегантный вид. В сравнении с глянцем такой дизайн имеет более лаконичный вид. В 2023 году стилисты советуют обратить внимание на цвет индиго.

На коротких ногтях будет отлично смотреться втирка. Это относительно новая техника в мире нейл-индустрии, но она уже смогла покорить сердца многих девушек. Отдавать предпочтение рекомендуется голографической втирке. Она придаст вашим ногтям более свежий и модный вид.

Для создания праздничного дизайна можно разбавить синий маникюр стразами, бусинками или камушками. Но на коротких ногтях их не должно быть много — лучше сделать акцент на одном или двух пальцах. Украшения можно выбирать любого цвета и формы. Из мелких элементов можно создать интересный рисунок или узор.

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Невероятно эффектно будет смотреться дизайн в стиле космоса. Ногти покрывают темным оттенком синего лака, сверху наносят рисунки планет, можно добавить почти незаметные блестки. Иллюстрации лучше разместить на трех пальцах: указательном, среднем и безымянном. Этому варианту оформления ногтей позавидуют все вокруг.

Нежный дизайн можно создать при помощи рисунков с цветами. Цветочные мотивы всегда пользуются большим спросом у дам. С синим гель-лаком лучше всего сочетаются васильки, незабудки и одуванчики. Такой дизайн подойдет милым и романтичным натурам — это воплощение женственности и элегантности.

Новинки синего дизайна ногтей с фото

Неординарный синий маникюр способен круто дополнить любой стиль. Он подходит для школьниц, студенток, офисных работниц и пожилых дам. Вы можете отправляться с ним на любое мероприятие. Новинки дизайна в 2023 году спешат порадовать всех модниц мира интересными идеями. Определиться будет нелегко.

Абстракция

Абстрактные рисунки придают образу стильный вид, маникюр смотрится молодежно и красиво. Рекомендуется выбирать темные тона. Такой дизайн подойдет девушкам, которые хотят отойти от строгих правил. Главные черты абстрактного маникюра — размашистость, хаотичность, яркость и выразительность. Рисунки в данном случае не поддаются здравому смыслу, они абсолютно нелогичны. Этим абстракция привлекает к себе особое внимание.

Одно из лучших достоинств в этом оформлении — простота выполнения. Сделать такой маникюр может даже новичок в домашних условиях. Нейл-мастера рекомендуют создавать новые вариации. Интересно смотрится сочетание с геометрией, штрихами и мазками, точками и брызгами, а также тандем с техникой «негативное пространство». Такие приемы в нейл-арте будут выглядеть эффектно и нестандартно.

Фольга

Это трендовый дизайн, который выглядит интригующе и эстетично, придает женским пальчикам роскошный и шикарный вид. Элементы фольги станут отличным дополнением к ногтям любой формы, в тандеме с синим гель-лаком она будет смотреться неотразимо.

Можно попробовать выбрать фольгу синего цвета и нанести ее на белую основу. Этот вариант будет смотреться необычно. Такой дизайн встречается редко, поэтому ваши ручки будут привлекать к себе внимание повсюду. Маникюр подойдет как для повседневной носки, так и для деловых встреч.

Лунный дизайн

Его лучше выбирать девушкам со средними и длинными ногтями. Синее покрытие прекрасно сочетается с белыми лунками. Маникюр смотрится натурально и привлекательно. Лунула должна быть прорисована четко и аккуратно, тогда ногти приобретают опрятный вид.

Лунный маникюр будет потрясающе смотреться в сочетании с кружевом, замысловатыми вензелями и паутинкой. Их стоит наносить белым, золотым или черным цветом на синюю основу. Также дизайн можно разбавить интересными рисунками. Но не стоит переусердствовать, акцент лучше сделать на одном ногте.

Мраморный маникюр

Красоту этого маникюра не передать словами. Это стильный, оригинальный и очень эффектный дизайн. Мрамор хорош сам по себе, но если вы хотите более праздничный вариант, то можно добавить элементы декора. Обычно нейл-мастера используют глиттер или шиммер, матовый топ, фольгу, втирку или металлизированные полосы. Особенно круто смотрится добавление золотых элементов.

Попробуйте сочетать этот дизайн с техникой «негативное пространство», чтобы придать маникюру легкости и невесомости. Можно оставить половинку ногтевой платины неокрашенной мраморным узором, используя для разделения полосы фольги или геометрические линии. Такое оформление часто можно увидеть на фото в самых модных журналах.

Горошек

Милый дизайн в горошек подвластен даже новичку. Вы легко можете сделать такой маникюр дома, не обращаясь за помощью к мастеру. На синей подложке лучше всего смотрятся черные и белые точки. Дизайн выглядит ненавязчиво и нежно, его выбирают девушки всех возрастов и статусов.

Этот маникюр можно увидеть в разных интерпретациях. Вы можете поэкспериментировать с размером и расположением горошка. Точки можно нарисовать в хаотичном порядке или создать из них рисунок. Хорошей идеей станет нанести синие точки на бежевую или молочную основу. Также интересно будет смотреться серебристый горошек на голубом или бирюзовом фоне.

Главным хитом 2023 года станет синий маникюр. Он смотрится на женских пальчиках элегантно и свежо. Это прекрасная альтернатива скучной классике. Преимущество цвета в его многогранности и изобилии оттенков. Вы можете выбирать любой из них и сочетать с самыми трендовыми техниками нейл-арта. Результат всегда оказывается впечатляющим.