Благоприятные дни для маникюра в декабре 2022 года

В каждом месяце есть благоприятные и неблагоприятные дни для посещения маникюрного салона. Лунный календарь на декабрь 2022 года помогает выбрать наилучшее время для маникюра.

Маникюр по фазам Луны в декабре 2022

Влияние фаз Луны на жизненные процессы сложно переоценить. С этим соглашаются даже некоторые научные деятели, которых цитируют многие мировые СМИ. Транзит ночного светила может положительно или отрицательно отразиться на состоянии ногтей. Если правильно подобрать время для посещения маникюрного салона, то результат ухода превзойдет все ожидания. И наоборот, в неблагоприятные дни процедуры принесут больше вреда, чем пользы.

Перед посещением мастера будет полезно узнать, как же все-таки спутник Земли влияет на человека. В частности, на состояние ногтей. В декабре 2022 года ожидаются следующие фазы Луны:

Растущая (1-7, 24-31 декабря) . На данном этапе происходит постепенное ускорение жизненных процессов, усиливается движение жидкостей. Это отражается и на ногтевых пластинах: они быстрее растут, что отнимает много питательных веществ и энергии. Если рацион дам не сбалансирован, то из-за быстрого отрастания ногти становятся ломкими. Данный период удачен для длинного маникюра, но для сохранения красоты и здоровья потребуется дополнительный уход.

. На данном этапе происходит постепенное ускорение жизненных процессов, усиливается движение жидкостей. Это отражается и на ногтевых пластинах: они быстрее растут, что отнимает много питательных веществ и энергии. Если рацион дам не сбалансирован, то из-за быстрого отрастания ногти становятся ломкими. Данный период удачен для длинного маникюра, но для сохранения красоты и здоровья потребуется дополнительный уход. Убывающая (9-22 декабря) . Жизненные процессы (в том числе и рост) замедляются. Организм переходит в режим экономии и накапливания энергии. Женщины, предпочитающие короткие формы маникюра, могут воспользоваться удачным моментом для похода к мастеру. В убывающей фазе организм активно избавляется от лишнего, поэтому процедуры по исправлению дефектов окажутся наиболее эффективными.

. Жизненные процессы (в том числе и рост) замедляются. Организм переходит в режим экономии и накапливания энергии. Женщины, предпочитающие короткие формы маникюра, могут воспользоваться удачным моментом для похода к мастеру. В убывающей фазе организм активно избавляется от лишнего, поэтому процедуры по исправлению дефектов окажутся наиболее эффективными. Полнолуние (8 декабря) . Очень неблагоприятный период для любых процедур, связанных с укорачиванием ногтей. Даже небольшие порезы приведут к тяжелым травмам. Рекомендуется избегать посещения маникюрного салона.

. Очень неблагоприятный период для любых процедур, связанных с укорачиванием ногтей. Даже небольшие порезы приведут к тяжелым травмам. Рекомендуется избегать посещения маникюрного салона. Новолуние (23 декабря). Луна находится в одной из критических точек цикла. Из-за дефицита энергии ногти становятся очень уязвимыми, плохо реагируют на действия мастера. В этот день лучше отказаться от маникюра и педикюра, посвятив время отдыху.

Благоприятные дни для маникюра в декабре 2022

Поход в маникюрный салон окажется успешным, если подбирать для него правильное время. Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые благоприятные и неблагоприятные дни для маникюра. Эта информация поможет выбрать подходящую дату для уходовых процедур и сложных работ.

Самыми благоприятными днями для визита к мастеру станут 5, 6, 14, 15, 16 и 24 декабря. В такие моменты можно смело проводить любые процедуры: восстановление, укрепление и наращивание ногтей, лечение кожи рук, а также другие процедуры, выполняемые в салоне и дома.

Лучшими днями для обрезного маникюра станут 7, 17, 18 и 24 декабря. После этого ногти будут лучше обновляться и расти.

Для экспериментов и креатива подойдут 12, 13, 25 и 26 декабря. Яркие и необычные тона лака привлекут больше внимания и подарят хорошее настроение. Ногти благоприятно воспримут различные украшения и стемпинг-маникюр.

Избегать посещения салона красоты нужно 8, 9, 11, 21, 23, 30 декабря. Запланированные процедуры не дадут желаемого результата и с большой вероятностью нанесут большой вред здоровью рук и ногтей. Потребуется немало времени, сил и денег, чтобы восстановить их первоначальный вид.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в декабре 2022

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На то, насколько удачным окажется визит в салон красоты, влияет не только Луна, но и другие небесные тела. Некоторые созвездия могут частично или полностью нивелировать негативное воздействие ночного светила, либо значительно усиливают оказываемый им эффект. При назначении даты процедур желательно учитывать эти факторы. Таблица по лунному календарю на декабрь 2022 года поможет выбрать лучшее время для маникюра.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации астрологов 1 Рыбы Рост Обрезной маникюр противопоказан. Допускаются процедуры по восстановлению без использования острых инструментов. 2-4 Овен Нейтральные дни. Оздоровительный эффект практически отсутствует. Обрезка ногтей вреда не принесет, но и пользы не будет. 5, 6 Телец Серьезный маникюр лучше не проводить, ограничьтесь скромным. Хорошие даты для лечения, масок и ванночек. 7 Близнецы Перед полнолунием лучше избегать визитов к мастеру. Приветствуется легкий уход в домашних условиях. 8 Полнолуние. Посещать маникюрный салон нежелательно. 9-11 Рак Убывание Стричь ногти категорически противопоказано. Любые изменения формы и размера ногтя приведут к его расслоению. 12, 13 Лев Наиболее удачное время для экспериментов с оттенками и украшениями. Дамы с ярким маникюром привлекут к себе внимание, будут в хорошем расположении духа. Звезды одобряют любой креатив. 14-16 Дева Оздоровительные процедуры для кожи и ногтей дадут наиболее высокие результаты. Идеальное время для удаления мозолей, бородавок и других дефектов кожи. 17, 18 Весы Выбирайте для окрашивания мягкие пастельные тона. Яркий цвет будет провоцировать агрессию и раздражение. Неплохой день для использования проверенных средств для ухода. 19, 20 Скорпион Можно смело делать маникюр любой длины и формы, избавляться от бородавок, трещин, огрубевшей кожи и других дефектов. 21, 22 Стрелец Можно экспериментировать не только с расцветками лаков, но и уходовыми составами. Эти средства покажут хороший результат. 23 Козерог Новолуние. Посещать маникюрный салон нежелательно. 24 Рост Любые процедуры будут успешными, если их выполняет опытный мастер. Не стоит менять привычный маникюрный салон в этот день. 25, 26 Водолей Прекрасное время, чтобы воплотить свои идеи. Можно смело экспериментировать с украшениями, расцветками и рисунками. 27-29 Рыбы Обрезной маникюр противопоказан. Допускаются процедуры по восстановлению без использования острых инструментов. 30, 31 Овен Нейтральные дни. Оздоровительный эффект практически отсутствует. Обрезка ногтей вреда не принесет, но и пользы не будет.

Подведем итог

Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самое удачное время для маникюра. Рекомендации астрологов помогут достичь желаемого результата и сохранить здоровье и хороший внешний вид ногтей.