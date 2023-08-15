Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре 2022 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в ноябре 2022 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Спутник Земли оказывает существенное влияние на множество процессов в организме человека. Лунный календарь на ноябрь 2022 года поможет выбрать удачное время для косметических процедур.
Косметические процедуры по фазам Луны в ноябре 2022
Рассчитывая, когда посетить косметолога или выполнить процедуры на дому, важно учитывать, как это отразятся на здоровье и внешнем виде. Выбранный день может оказаться неблагоприятным. В результате все вложенные усилия и средства не дадут желаемого результата, а в худшем случае еще и навредят.
Узнайте, какое влияние оказывает Луна на результат косметических процедур. В ноябре 2022 года ожидаются такие этапы лунного цикла:
- Рост (1-7, 25-30). В данной фазе происходит активизация жизненных процессов. По утверждению астрологов, на растущую Луну ускоряется рост ногтей и волос. Чтобы защитить их от ломкости и придать больше сил, необходимо использовать средства для оздоровления, кремы и подпитки. Лучшее время для подпитки кожи витаминами и уколов красоты.
- Убывание (9-23 ноября). Жизненные процессы и движение жидкостей замедляются. На этой стадии организм пытается очиститься и вывести лишнее. Рекомендуется проводить пилинги, бороться с дефектами кожи. Волосы в этой фазе растут дольше, что станет подходящим периодом для любительниц коротких стрижек.
- Полнолуние (8 ноября). Тело человека находится на пике своих возможностей и негативно реагирует на любые действия, направленные на улучшение и сохранение внешнего вида. Посещать косметолога в этот день не рекомендуется.
- Новолуние (24 ноября). Противоположный по состоянию, но не менее негативный день лунного календаря. Из-за недостатка энергии и сил косметические процедуры не дадут желаемого результата. Вместо посещения мастера лучше хорошенько отдохнуть.
Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре 2022
При составлении прогнозов астрологи внимательно изучают движение Луны и других небесных тел. Если вы не знаете, какие дни будут удачными для посещения косметолога, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- Наиболее благоприятными днями для ухода за собой станут 15, 19, 25, 26 и 28 ноября. По мнению астрологов, в такие моменты любые косметические процедуры дадут максимальный эффект. Маникюр и стрижки окажутся удачными, положительно скажутся и на эмоциональном состоянии, и на энергетическом фоне.
- Менее удачными днями для посещения косметического салона станут 2, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 27 ноября. Уходовые процедуры окажутся эффективными, но не настолько, как хотелось бы. Лучший результат покажут простые действия, с которыми можно справиться самостоятельно в домашних условиях.
- Неблагоприятными днями окажутся 1, 5, 6, 8, 11, 23 и 24 ноября. На эти даты нельзя планировать сложные способы ухода за кожей и волосами. В противном случае это приведет к ухудшению самочувствия и усталости.
Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в ноябре 2022
При правильном выборе дня для похода к косметологу результат окажется даже выше ожидаемого. Но чтобы достичь этого, важно учитывать не только фазы Луны, но и другие факторы. Таблица, составленная по лунному календарю на ноябрь 2022 года, поможет определить наиболее благоприятные дни для косметических процедур.
|
Дни месяца
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Как ухаживать за кожей
|
Как ухаживать за волосами
|
1, 2
|
Водолей
|
|
Удачные дни, чтобы нанести перманентный макияж. Использовать гормональные кремы противопоказано.
|
Нежелательно наносить маски для волос и корректировать брови.
|
3, 4
|
Рыбы
|
Благоприятный период для увлажняющих процедур, косметических обертываний, борьбы с целлюлитом. Чистка лица окажет негативное влияние на энергетику.
|
Любые стрижки хорошо скажутся на состоянии волос.
|
5, 6
|
Овен
|
Можно ухаживать за зоной декольте и шеи, использовать маски для лица.
|
Плохой день для окрашивания волос и бровей. Химическую завивку и укладывание лучше перенести на другое время.
|
7
|
Телец
|
Чистка лица и использование масок дадут благоприятный эффект.
|
Можно красить и осветлять волосы, корректировать брови.
|
8
|
Полнолуние. Любые процедуры противопоказаны.
|
9
|
|
Чистка лица и использование масок дадут благоприятный эффект.
|
Можно красить и осветлять волосы, корректировать брови.
|
10, 11
|
Близнецы
|
Можно проводить процедуры по очистке лица.
|
Стрижки противопоказаны.
|
12-14
|
Рак
|
Уход за зоной декольте и шеей не рекомендуются. Можно применять увлажняющие маски для лица и тела, проводить операции по удалению дефектов.
|
Допускаются химические завивки.
|
15, 16
|
Лев
|
Чистка лица возможна только легкими и проверенными средствами.
|
Осветление и окрашивание волос не окажут негативного влияния на их структуру.
|
17-19
|
Дева
|
Можно экспериментировать с различными кремами и увлажняющими составами.
|
Благоприятные дни для любых стрижек.
|
20, 21
|
Весы
|
Очистительные процедуры для тела разрешены.
|
Применение масок для волос окажет максимальное действие.
|
22, 23
|
Скорпион
|
Ухаживайте за зоной декольте и шеей только проверенными составами.
|
Можно делать укладку и окрашивание.
|
24
|
Стрелец
|
Новолуние. Любые процедуры противопоказаны.
|
25
|
|
Маски использовать нельзя.
|
Осветление волос противопоказано.
|
26, 27
|
Козерог
|
Средства на натуральной основе будут иметь эффект значительно выше, чем химические составы.
|
Можно смело менять оттенок волос.
|
28, 29
|
Водолей
|
Удачные дни, чтобы нанести перманентный макияж. Использовать гормональные кремы противопоказано.
|
Нежелательно наносить маски для волос и корректировать брови.
|
30
|
Рыбы
|
Благоприятные дни для увлажняющих процедур, косметических обертываний, борьбы с целлюлитом. Нельзя проводить чистку лица.
|
Любые стрижки хорошо скажутся на состоянии волос.
Подведем итог
Лунный календарь на ноябрь 2022 года указывает, какие дни будут наиболее подходящими для косметических процедур. Советы астрологов помогут сохранить природную красоту и энергетический баланс.