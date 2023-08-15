Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре 2022 года

Спутник Земли оказывает существенное влияние на множество процессов в организме человека. Лунный календарь на ноябрь 2022 года поможет выбрать удачное время для косметических процедур.

Косметические процедуры по фазам Луны в ноябре 2022

Рассчитывая, когда посетить косметолога или выполнить процедуры на дому, важно учитывать, как это отразятся на здоровье и внешнем виде. Выбранный день может оказаться неблагоприятным. В результате все вложенные усилия и средства не дадут желаемого результата, а в худшем случае еще и навредят.

Узнайте, какое влияние оказывает Луна на результат косметических процедур. В ноябре 2022 года ожидаются такие этапы лунного цикла:

Рост (1-7, 25-30) . В данной фазе происходит активизация жизненных процессов. По утверждению астрологов, на растущую Луну ускоряется рост ногтей и волос. Чтобы защитить их от ломкости и придать больше сил, необходимо использовать средства для оздоровления, кремы и подпитки. Лучшее время для подпитки кожи витаминами и уколов красоты.

. В данной фазе происходит активизация жизненных процессов. По утверждению астрологов, на растущую Луну ускоряется рост ногтей и волос. Чтобы защитить их от ломкости и придать больше сил, необходимо использовать средства для оздоровления, кремы и подпитки. Лучшее время для подпитки кожи витаминами и уколов красоты. Убывание (9-23 ноября) . Жизненные процессы и движение жидкостей замедляются. На этой стадии организм пытается очиститься и вывести лишнее. Рекомендуется проводить пилинги, бороться с дефектами кожи. Волосы в этой фазе растут дольше, что станет подходящим периодом для любительниц коротких стрижек.

. Жизненные процессы и движение жидкостей замедляются. На этой стадии организм пытается очиститься и вывести лишнее. Рекомендуется проводить пилинги, бороться с дефектами кожи. Волосы в этой фазе растут дольше, что станет подходящим периодом для любительниц коротких стрижек. Полнолуние (8 ноября) . Тело человека находится на пике своих возможностей и негативно реагирует на любые действия, направленные на улучшение и сохранение внешнего вида. Посещать косметолога в этот день не рекомендуется.

. Тело человека находится на пике своих возможностей и негативно реагирует на любые действия, направленные на улучшение и сохранение внешнего вида. Посещать косметолога в этот день не рекомендуется. Новолуние (24 ноября). Противоположный по состоянию, но не менее негативный день лунного календаря. Из-за недостатка энергии и сил косметические процедуры не дадут желаемого результата. Вместо посещения мастера лучше хорошенько отдохнуть.

Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре 2022

При составлении прогнозов астрологи внимательно изучают движение Луны и других небесных тел. Если вы не знаете, какие дни будут удачными для посещения косметолога, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Наиболее благоприятными днями для ухода за собой станут 15, 19, 25, 26 и 28 ноября. По мнению астрологов, в такие моменты любые косметические процедуры дадут максимальный эффект. Маникюр и стрижки окажутся удачными, положительно скажутся и на эмоциональном состоянии, и на энергетическом фоне.

Менее удачными днями для посещения косметического салона станут 2, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 27 ноября. Уходовые процедуры окажутся эффективными, но не настолько, как хотелось бы. Лучший результат покажут простые действия, с которыми можно справиться самостоятельно в домашних условиях.

Неблагоприятными днями окажутся 1, 5, 6, 8, 11, 23 и 24 ноября. На эти даты нельзя планировать сложные способы ухода за кожей и волосами. В противном случае это приведет к ухудшению самочувствия и усталости.

Дни, не вошедшие в список выше, астрологи считают нейтральными. Проведенные процедуры не окажут негативного влияния на состояние кожи, волос и ногтей, но не стоит ждать от них большой эффективности.

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в ноябре 2022

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При правильном выборе дня для похода к косметологу результат окажется даже выше ожидаемого. Но чтобы достичь этого, важно учитывать не только фазы Луны, но и другие факторы. Таблица, составленная по лунному календарю на ноябрь 2022 года, поможет определить наиболее благоприятные дни для косметических процедур.

Дни месяца Созвездие Фаза Луны Как ухаживать за кожей Как ухаживать за волосами 1, 2 Водолей Удачные дни, чтобы нанести перманентный макияж. Использовать гормональные кремы противопоказано. Нежелательно наносить маски для волос и корректировать брови. 3, 4 Рыбы Благоприятный период для увлажняющих процедур, косметических обертываний, борьбы с целлюлитом. Чистка лица окажет негативное влияние на энергетику. Любые стрижки хорошо скажутся на состоянии волос. 5, 6 Овен Можно ухаживать за зоной декольте и шеи, использовать маски для лица. Плохой день для окрашивания волос и бровей. Химическую завивку и укладывание лучше перенести на другое время. 7 Телец Чистка лица и использование масок дадут благоприятный эффект. Можно красить и осветлять волосы, корректировать брови. 8 Полнолуние. Любые процедуры противопоказаны. 9 Чистка лица и использование масок дадут благоприятный эффект. Можно красить и осветлять волосы, корректировать брови. 10, 11 Близнецы Можно проводить процедуры по очистке лица. Стрижки противопоказаны. 12-14 Рак Уход за зоной декольте и шеей не рекомендуются. Можно применять увлажняющие маски для лица и тела, проводить операции по удалению дефектов. Допускаются химические завивки. 15, 16 Лев Чистка лица возможна только легкими и проверенными средствами. Осветление и окрашивание волос не окажут негативного влияния на их структуру. 17-19 Дева Можно экспериментировать с различными кремами и увлажняющими составами. Благоприятные дни для любых стрижек. 20, 21 Весы Очистительные процедуры для тела разрешены. Применение масок для волос окажет максимальное действие. 22, 23 Скорпион Ухаживайте за зоной декольте и шеей только проверенными составами. Можно делать укладку и окрашивание. 24 Стрелец Новолуние. Любые процедуры противопоказаны. 25 Маски использовать нельзя. Осветление волос противопоказано. 26, 27 Козерог Средства на натуральной основе будут иметь эффект значительно выше, чем химические составы. Можно смело менять оттенок волос. 28, 29 Водолей Удачные дни, чтобы нанести перманентный макияж. Использовать гормональные кремы противопоказано. Нежелательно наносить маски для волос и корректировать брови. 30 Рыбы Благоприятные дни для увлажняющих процедур, косметических обертываний, борьбы с целлюлитом. Нельзя проводить чистку лица. Любые стрижки хорошо скажутся на состоянии волос.

Подведем итог

Лунный календарь на ноябрь 2022 года указывает, какие дни будут наиболее подходящими для косметических процедур. Советы астрологов помогут сохранить природную красоту и энергетический баланс.