Благоприятные дни для косметических процедур в декабре 2022 года

Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые благоприятные даты для косметических процедур. Предлагаем узнать, когда стоит посещать косметолога, чтобы достичь желаемых результатов.

Косметические процедуры по фазам Луны в декабре 2022

Известно, что Луна влияет на многие процессы. Ночное светило ускоряет и замедляет течение жидкостей в теле, его транзит отражается на самочувствии и внешнем виде. В различные фазы лунного цикла косметические процедуры могут давать противоположный результат.

Перед посещением салона красоты будет полезно узнать, каким образом движение Луны сказывается на результате проведенных процедур. В декабре 2022 года будут следующие фазы:

Растущая (1-7, 24-31 декабря) . В такие периоды жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей в организме, волосы и ногти начинают расти быстрее. Для этого требуется много питательных веществ, поэтому в фазе роста Луны необходимо сосредоточиться на оздоровлении и уходе. Подходящий период, чтобы воспользоваться уколами красоты и витаминными комплексами.

. В такие периоды жизненные процессы активизируются, ускоряется движение жидкостей в организме, волосы и ногти начинают расти быстрее. Для этого требуется много питательных веществ, поэтому в фазе роста Луны необходимо сосредоточиться на оздоровлении и уходе. Подходящий период, чтобы воспользоваться уколами красоты и витаминными комплексами. Убывающая (9-22 декабря) . Противоположная фаза, которая предоставляет большие возможности. Жизненные процессы начинают замедляться, а организм переходит в режим накопления энергии и пытается очиститься от всего лишнего. Косметологи рекомендуют направить силы на устранение различных дефектов. Замедление процессов отражается и на росте волос. Этот период станет удачным для любительниц коротких стрижек. Они дольше сохраняют свою форму.

. Противоположная фаза, которая предоставляет большие возможности. Жизненные процессы начинают замедляться, а организм переходит в режим накопления энергии и пытается очиститься от всего лишнего. Косметологи рекомендуют направить силы на устранение различных дефектов. Замедление процессов отражается и на росте волос. Этот период станет удачным для любительниц коротких стрижек. Они дольше сохраняют свою форму. Полнолуние (8 декабря) . Неблагоприятный этап лунного цикла. Организм отрицательно реагирует на любые попытки воздействия. Результаты косметических процедур предсказать невозможно. Не рекомендуется посещать салон красоты.

. Неблагоприятный этап лунного цикла. Организм отрицательно реагирует на любые попытки воздействия. Результаты косметических процедур предсказать невозможно. Не рекомендуется посещать салон красоты. Новолуние (23 декабря). В этой фазе Луны человек чувствует себя обессиленным, а его тело плохо реагирует на любые процедуры. Они не дадут желаемого эффекта, либо он окажется незначительным и не стоящим потраченных сил, времени и денег.

Благоприятные дни для косметических процедур в декабре 2022

Составляя прогнозы, астрологи тщательно исследуют транзит Луны. Рекомендуем воспользоваться рекомендациями астрологов на ноябрь 2022 года для определения самого удачного времени для посещения косметологического кабинета:

Наиболее благоприятными днями станут 12, 16, 13, 19 и 25 декабря. Косметические процедуры по уходу за лицом и телом дома или у мастера добавят энергии, а уколы красоты и другие сложные операции приведут к желанному результату.

Менее удачными днями для посещения салона красоты станут 2, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 22 и 24. В такие моменты лучше сосредоточиться на легких и щадящих процедурах, оздоровлении и использовании питательных масок. Уход за кожей лица и тела в домашних условиях окажется не столь эффективным, но не нанесет вреда.

Желательно избегать визитов к косметологу в неблагоприятные дни: 4, 7, 8, 23 и 31 декабря. Сопротивление спутника Земли полностью нивелирует все усилия мастера, а в некоторых случаях может привести к негативным последствиям.

Дни, которые не вошли в список выше, считаются нейтральными. В эти даты можно без опасений посещать косметический салон, но результат процедур не даст больших результатов. Уколы красоты и сложные операции желательно перенести на другие дни.

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в декабре 2022

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Большое влияние на результаты косметических операций оказывает не только Луна, но и другие небесные тела. Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые благоприятные дни для косметических процедур с учетом зодиакальных созвездий. Таблица поможет выбрать подходящее время для нужных мероприятий.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Уход за кожей лица и тела Уход за волосами 1 Рыбы Рост Неблагоприятный день для любых косметических процедур. Посещать салон нежелательно. Неблагоприятное время для любых стрижек и окрашивания. 2-4 Овен Удачное время для массажей, использования натуральных масок, чистки лица. Перманентный макияж противопоказан. 5, 6 Телец Можно выполнять мероприятия по оздоровлению и чистке кожи головы, наносить перманентный макияж. Удачные дни для стрижек, особенно для ослабленных волос. Химической завивки следует избегать. 7 Близнецы Водные процедуры и омоложение зоны декольте окажет благоприятный эффект. Можно использовать только проверенные и легкие кремы. Укорачивание длины волос приведет к активному росту. Окрашивание положительно скажется на общем самочувствии. 8 Полнолуние. Посещать косметолога противопоказано. 9-11 Рак Убывание Любые косметические процедуры дадут потрясающие результаты. Неблагоприятное время для любых стрижек и окрашивания. 12, 13 Лев Рекомендуется уход за кожей в районе декольте и шеи. Кремы от морщин максимально эффективны. Подходящие даты для кардинальной смены имиджа. Следует избегать химической завивки. 14-16 Дева Кожа хорошо реагирует на эксперименты. Попробуйте новые составы по уходу за телом. Лучшее время для смены оттенка. Любые изменения приведут к хорошим результатам. 17, 18 Весы Уход за лицом даст хороший результат. Косметические процедуры в районе шеи нежелательны. Неблагоприятный период для стрижек, но можно смело красить волосы. 19, 20 Скорпион Благоприятное время для очищающих мероприятий, подпитки кожи витаминными средствами. Нейтральный период. Рекомендаций и противопоказаний нет. 21, 22 Стрелец Подходящие дни для ухода за проблемными зонами. Используйте антицеллюлитные составы на натуральной основе. Неблагоприятные дни для окрашивания. Смена оттенка приведет к ухудшению самочувствия. 23 Козерог Новолуние. Посещать косметолога противопоказано. 24 Рост Маски и кремы для увлажнения оказывают благотворное действие. Рекомендуются процедуры по омоложению. Эпиляция противопоказана. Можно смело менять прическу и экспериментировать с цветом. 25, 26 Водолей Подходящее время для использования витаминных подпиток для тела. Неблагоприятное время для любых стрижек и окрашивания. 27-29 Рыбы Неблагоприятный день для любых косметических процедур. Посещать салон нежелательно. 30, 31 Овен Удачное время для массажей, использования натуральных масок, чистки лица. Перманентный макияж противопоказан.

Подведем итог

Лунный календарь на декабрь 2022 года сообщает, когда лучше всего проводить косметические процедуры. Рекомендации известных астрологов помогут сохранить природную красоту и прекрасное самочувствие.