Брэдли Купер хочет жить рядом с Ириной Шейк
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Разрыв отношений послужил, в том числе, и поводом для переезда Ирины Шейк. Ранее она обитала вместе с супругом в особняке, расположенном в Лос-Анджелесе, но после расставания отправилась в Нью-Йорк, где у нее имеется собственная квартира.
Недвижимость расположена в элитном районе города и является подарком Купера, купленным им в прошлом году. Приобретение было сделано с целью, чтобы Шейк могла останавливаться здесь в случае необходимости. Стоимость жилья составляет 13,5 миллионов долларов.
После разрыва отношений Ирина решила сделать временное пристанище своим постоянным местом проживания. Последовать за ней решил и Брэдли, поводом для принятия такого решения послужило то, что мужчина не хочет терять общение с дочерью.
На днях журналисты видели Купера в тот момент, когда он входил в дом, где сейчас проживает Шейк. Как стало известно, он зашел туда с разрешения Ирины, чтобы забрать дочь и провести с ней какое-то время.
По всей видимости, знаменитость не желает довольствоваться редкими встречами с ребенком, поэтому ищет жилье и для себя. При этом одним из основных критериев подбора является место расположения, которое должно быть как можно ближе к бывшей возлюбленной.
Краткая информация о Брэдли Купер
Имя: Брэдли Купер
День рождения: 05.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Филадельфия, США
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А какое впечатление произвело на Вас намерение Брэдли Купера жить ближе к Ирине Шейк и дочери? 3
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Ольга / 26.06.19 20:29Как она его хорошо прокрутила. Замуж не позвал и ладненько, можно хвостом махнуть и вартиру за 13 милл не делить :) На образование дочке тоже явно зажимать не станет. Отличный вариант.
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Ирэн / 26.06.19 16:19Может, за этим намерением стоит желание быть поближе к Ирине Шейк и восстановить с ней отношения? Понятно, что общение с ребенком тоже играет огромную роль, но, мне кажется, что планируемый переезд имеет не только эту причину
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Аня / 26.06.19 16:18В этом случае желание быть поближе к ребенку похвально, Брэдли Купер проявляет себя как отличный отец. Не каждый будет так себя проявлять после расставания, многим становится все равно, что происходит с их детьми. Так что в этом плане он проявил себя только лишь с положительной стороны