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Брэдли Купер хочет жить рядом с Ириной Шейк


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Расставание звездной пары Брэдли Купера и Ирины Шейк стало полной неожиданностью для их поклонников. Это повлекло для них обоих смену привычного образа жизни и места проживания. Так, Ирина вместе с дочкой Леей переехала в Нью-Йорк. По последним слухам, возникшим в СМИ, туда же собирается перебраться и Брэдли.

Разрыв отношений послужил, в том числе, и поводом для переезда Ирины Шейк. Ранее она обитала вместе с супругом в особняке, расположенном в Лос-Анджелесе, но после расставания отправилась в Нью-Йорк, где у нее имеется собственная квартира.

Недвижимость расположена в элитном районе города и является подарком Купера, купленным им в прошлом году. Приобретение было сделано с целью, чтобы Шейк могла останавливаться здесь в случае необходимости. Стоимость жилья составляет 13,5 миллионов долларов.

После разрыва отношений Ирина решила сделать временное пристанище своим постоянным местом проживания. Последовать за ней решил и Брэдли, поводом для принятия такого решения послужило то, что мужчина не хочет терять общение с дочерью.

На днях журналисты видели Купера в тот момент, когда он входил в дом, где сейчас проживает Шейк. Как стало известно, он зашел туда с разрешения Ирины, чтобы забрать дочь и провести с ней какое-то время.

По всей видимости, знаменитость не желает довольствоваться редкими встречами с ребенком, поэтому ищет жилье и для себя. При этом одним из основных критериев подбора является место расположения, которое должно быть как можно ближе к бывшей возлюбленной.

Краткая информация о Брэдли Купер

Имя: Брэдли Купер

День рождения: 05.01.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Филадельфия, США

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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3 Не нравится 4 Нравится 26.06.2019 Теги: Брэдли Купер

А какое впечатление произвело на Вас намерение Брэдли Купера жить ближе к Ирине Шейк и дочери? 3  

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  • Ольга / 26.06.19 20:29
    -
    -3
    +
    Как она его хорошо прокрутила. Замуж не позвал и ладненько, можно хвостом махнуть и вартиру за 13 милл не делить :) На образование дочке тоже явно зажимать не станет. Отличный вариант.
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  • Ирэн / 26.06.19 16:19
    -
    2
    +
    Может, за этим намерением стоит желание быть поближе к Ирине Шейк и восстановить с ней отношения? Понятно, что общение с ребенком тоже играет огромную роль, но, мне кажется, что планируемый переезд имеет не только эту причину
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  • Аня / 26.06.19 16:18
    -
    7
    +
    В этом случае желание быть поближе к ребенку похвально, Брэдли Купер проявляет себя как отличный отец. Не каждый будет так себя проявлять после расставания, многим становится все равно, что происходит с их детьми. Так что в этом плане он проявил себя только лишь с положительной стороны
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