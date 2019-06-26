Брэдли Купер хочет жить рядом с Ириной Шейк

Расставание звездной пары Брэдли Купера и Ирины Шейк стало полной неожиданностью для их поклонников. Это повлекло для них обоих смену привычного образа жизни и места проживания. Так, Ирина вместе с дочкой Леей переехала в Нью-Йорк. По последним слухам, возникшим в СМИ, туда же собирается перебраться и Брэдли.

Разрыв отношений послужил, в том числе, и поводом для переезда Ирины Шейк. Ранее она обитала вместе с супругом в особняке, расположенном в Лос-Анджелесе, но после расставания отправилась в Нью-Йорк, где у нее имеется собственная квартира.

Недвижимость расположена в элитном районе города и является подарком Купера, купленным им в прошлом году. Приобретение было сделано с целью, чтобы Шейк могла останавливаться здесь в случае необходимости. Стоимость жилья составляет 13,5 миллионов долларов.

После разрыва отношений Ирина решила сделать временное пристанище своим постоянным местом проживания. Последовать за ней решил и Брэдли, поводом для принятия такого решения послужило то, что мужчина не хочет терять общение с дочерью.

На днях журналисты видели Купера в тот момент, когда он входил в дом, где сейчас проживает Шейк. Как стало известно, он зашел туда с разрешения Ирины, чтобы забрать дочь и провести с ней какое-то время.

По всей видимости, знаменитость не желает довольствоваться редкими встречами с ребенком, поэтому ищет жилье и для себя. При этом одним из основных критериев подбора является место расположения, которое должно быть как можно ближе к бывшей возлюбленной.