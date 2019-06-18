Лизу Пескову осудили за отсутствие толерантности

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза активно ведет свой инстаграм. К ней приковано внимание не только российских, но и западных пользователей. Они следят за каждым ее шагом и любят задавать провокационные вопросы.

Общаясь с подписчиками, девушка опубликовала один из ответов в сторис. На вопрос поклонников об инициативе смертной казни в отношении геев в Брунее, Лиза заявила, что поддерживает ее. Девушка пояснила, что для нее формат подобных отношений и всевозможная их пропаганда – не приемлемы.

Часть подписчиков обрадовалась столь смелому заявлению со стороны Песковой, а вот толерантно настроенные пользователи возмутились. Они посчитали, что девушке, являющейся дочерью высокопоставленного чиновника и ведущей публичную жизнь, стоит быть менее резкой в своих высказываниях.

Критично настроенные фолловеры недоумевали, как Елизавета, получившая образование в столице толерантной Франции, может быть гомофобкой.

Позже девушка поняла опрометчивость подобного высказывания в своем положении. Ей пришлось публично принести извинения. В своем посте она отметила, что подобные связи все равно не поддерживает, но и за смертную казнь представителей сексуальных меньшинств не ратует.

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Предполагая очередную волну негодования Пескова предусмотрительно ограничила возможность комментирования. Немногим позже она полностью удалила обе публикации.