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Лизу Пескову осудили за отсутствие толерантности


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Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза активно ведет свой инстаграм. К ней приковано внимание не только российских, но и западных пользователей. Они следят за каждым ее шагом и любят задавать провокационные вопросы.

Общаясь с подписчиками, девушка опубликовала один из ответов в сторис. На вопрос поклонников об инициативе смертной казни в отношении геев в Брунее, Лиза заявила, что поддерживает ее. Девушка пояснила, что для нее формат подобных отношений и всевозможная их пропаганда – не приемлемы.

Часть подписчиков обрадовалась столь смелому заявлению со стороны Песковой, а вот толерантно настроенные пользователи возмутились. Они посчитали, что девушке, являющейся дочерью высокопоставленного чиновника и ведущей публичную жизнь, стоит быть менее резкой в своих высказываниях.

Критично настроенные фолловеры недоумевали, как Елизавета, получившая образование в столице толерантной Франции, может быть гомофобкой.

Позже девушка поняла опрометчивость подобного высказывания в своем положении. Ей пришлось публично принести извинения. В своем посте она отметила, что подобные связи все равно не поддерживает, но и за смертную казнь представителей сексуальных меньшинств не ратует.

Предполагая очередную волну негодования Пескова предусмотрительно ограничила возможность комментирования. Немногим позже она полностью удалила обе публикации.


0 Не нравится 0 Нравится 18.06.2019 Теги: Лиза Пескова

А вы согласны с мнением Песковой? 1  

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  • Каро / 18.06.19 13:45
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    Наконец-то! Видно – здравый смысл в голове девушки присутствует. Если она собралась строить карьеру в России или в исламских странах – молодец! Все правильно делает.
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