Как популярные звёзды шоу-бизнеса выглядели в молодости

Время меняет абсолютно всех. Кому-то перемены идут на пользу, и женщины буквально на глазах расцветают, а кто-то, наоборот, начинает выглядеть хуже. Узнаем, какими были популярные сегодня звёзды в молодости.

Анастасия Волочкова

К сожалению, Анастасия пример того, что время способно менять людей не в лучшую сторону. В юные годы балерина была прекрасной, очаровательной и изящной. Правильные черты лица и точеная фигура Волочковой на самом деле сводили с ума олигархов. В какой-то момент Настя перестала за собой следить. Несмотря на тренировки и строгое питание, выглядит она хуже.

Валерия

Певица оказалась в числе счастливых женщин, которых возраст не портит. Сравнивая фотографии многолетней давности, на которых Алла была запечатлена ещё с короткой стрижкой и темными волосами, очевидно – сейчас артистка выглядит ярче и намного миловиднее.

Интересно, что с тех пор Валерия не полнела, не худела и не делала пластических операций. Ей просто изменили цвет волос, а молодость кожи лица певице помогает поддерживать косметолог.

Лера Кудрявцева

Разница между нынешними фотографиями Леры Кудрявцевой и снимками, сделанными 10 лет назад, особо в глаза не бросается. Кажется, что телеведущая всю жизнь выглядела так.

Глядя на ее фото в юности, становится понятно, что работа с имиджем была проведена неплохая, а сделав ставку на светлый цвет волос, Кудрявцева явно не прогадала.

Лариса Долина

Артистка сейчас выглядит намного интереснее, чем в молодости. Начало ее карьеры пришлось на 80-е годы. Образ Ларисы тогда соответствовал веяниям времени. Сейчас же очевидно, что тёмные густые брови, яркий макияж и выраженный начёс старили её.

Теперь Долина выглядит намного естественнее и элегантнее. Несмотря на почтенный возраст, она заметно похорошела.

Анна Седокова

Многодетная мама и обладательница пышных форм в инстаграме предстаёт в образе роковой красавицы, которая усиленно занимается построением собственного тела. О том, что раньше она была милой девушкой с кудряшками, мало кто помнит. А ведь именно в таком виде она пришла на кастинг в группу «Виагра», давшей ей путёвку на сцену.

​