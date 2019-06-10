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Как популярные звёзды шоу-бизнеса выглядели в молодости


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Время меняет абсолютно всех. Кому-то перемены идут на пользу, и женщины буквально на глазах расцветают, а кто-то, наоборот, начинает выглядеть хуже. Узнаем, какими были популярные сегодня звёзды в молодости.

Анастасия Волочкова

К сожалению, Анастасия пример того, что время способно менять людей не в лучшую сторону. В юные годы балерина была прекрасной, очаровательной и изящной. Правильные черты лица и точеная фигура Волочковой на самом деле сводили с ума олигархов. В какой-то момент Настя перестала за собой следить. Несмотря на тренировки и строгое питание, выглядит она хуже. 

Валерия

Певица оказалась в числе счастливых женщин, которых возраст не портит. Сравнивая фотографии многолетней давности, на которых Алла была запечатлена ещё с короткой стрижкой и темными волосами, очевидно – сейчас артистка выглядит ярче и намного миловиднее.

Интересно, что с тех пор Валерия не полнела, не худела и не делала пластических операций. Ей просто изменили цвет волос, а молодость кожи лица певице помогает поддерживать косметолог.

Лера Кудрявцева

Разница между нынешними фотографиями Леры Кудрявцевой и снимками, сделанными 10 лет назад, особо в глаза не бросается. Кажется, что телеведущая всю жизнь выглядела так. 

Глядя на ее фото в юности, становится понятно, что работа с имиджем была проведена неплохая, а сделав ставку на светлый цвет волос, Кудрявцева явно не прогадала.

Лариса Долина

Артистка сейчас выглядит намного интереснее, чем в молодости. Начало ее карьеры пришлось на 80-е годы. Образ Ларисы тогда соответствовал веяниям времени. Сейчас же очевидно, что тёмные густые брови, яркий макияж и выраженный начёс старили её.

Теперь Долина выглядит намного естественнее и элегантнее. Несмотря на почтенный возраст, она заметно похорошела.

Анна Седокова

Многодетная мама и обладательница пышных форм в инстаграме предстаёт в образе роковой красавицы, которая усиленно занимается построением собственного тела. О том, что раньше она была милой девушкой с кудряшками, мало кто помнит. А ведь именно в таком виде она пришла на кастинг в группу «Виагра», давшей ей путёвку на сцену.

Краткая информация

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Восточный гороскоп:

Деятельность:



30 Не нравится 6 Нравится 10.06.2019 Теги: звезды

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  • Долина / 10.06.19 20:56
    -
    7
    +
    Долина обошла даже Волочкова. Крест на выме - это совсем писец, ни один шпагат Волочковой не переплюнет.
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  • Cdtn / 10.06.19 17:48
    -
    3
    +
    Лера Кудрявцева "Разница между нынешними фотографиями Леры Кудрявцевой и снимками, сделанными 10 лет назад, особо в глаза не бросается". Родилась: 19 мая 1971 г. С фото в юности "призагнули". В 2009 не помню чтобы носили такие начесы. Вот в конце 80-х соглашусь, что было, то было. Это еще скромный начес.
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  • Ник / 10.06.19 15:31
    -
    12
    +
    Седокова и Волочкова – это отдельная история, ранимые роковухи, которые хотят, чтобы их любили за душу, а вместо этого демонстрирует постаревшее тело и заезженные шпагаты.
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  • Оля П., Томск / 10.06.19 14:39
    -
    13
    +
    Долина, однозначно! Страх Божий, что там было в молодости, и насколько приятной дамой она стала сейчас.
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  • Олимпиада / 10.06.19 13:11
    -
    20
    +
    Волочкова – это печаль и беда. Мне часто ее фото в молодости в сет попадаются. В голове при этом одна мысль: как можно было такие роскошные данные спустить неизвестно куда? В общем, как часто бывает, к красивой внешности мозги не прилагаются.
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