Как популярные звёзды шоу-бизнеса выглядели в молодости
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Время меняет абсолютно всех. Кому-то перемены идут на пользу, и женщины буквально на глазах расцветают, а кто-то, наоборот, начинает выглядеть хуже. Узнаем, какими были популярные сегодня звёзды в молодости.
Анастасия Волочкова
К сожалению, Анастасия пример того, что время способно менять людей не в лучшую сторону. В юные годы балерина была прекрасной, очаровательной и изящной. Правильные черты лица и точеная фигура Волочковой на самом деле сводили с ума олигархов. В какой-то момент Настя перестала за собой следить. Несмотря на тренировки и строгое питание, выглядит она хуже.
Валерия
Певица оказалась в числе счастливых женщин, которых возраст не портит. Сравнивая фотографии многолетней давности, на которых Алла была запечатлена ещё с короткой стрижкой и темными волосами, очевидно – сейчас артистка выглядит ярче и намного миловиднее.
Интересно, что с тех пор Валерия не полнела, не худела и не делала пластических операций. Ей просто изменили цвет волос, а молодость кожи лица певице помогает поддерживать косметолог.
Лера Кудрявцева
Разница между нынешними фотографиями Леры Кудрявцевой и снимками, сделанными 10 лет назад, особо в глаза не бросается. Кажется, что телеведущая всю жизнь выглядела так.
Глядя на ее фото в юности, становится понятно, что работа с имиджем была проведена неплохая, а сделав ставку на светлый цвет волос, Кудрявцева явно не прогадала.
Лариса Долина
Артистка сейчас выглядит намного интереснее, чем в молодости. Начало ее карьеры пришлось на 80-е годы. Образ Ларисы тогда соответствовал веяниям времени. Сейчас же очевидно, что тёмные густые брови, яркий макияж и выраженный начёс старили её.
Теперь Долина выглядит намного естественнее и элегантнее. Несмотря на почтенный возраст, она заметно похорошела.
Анна Седокова
Многодетная мама и обладательница пышных форм в инстаграме предстаёт в образе роковой красавицы, которая усиленно занимается построением собственного тела. О том, что раньше она была милой девушкой с кудряшками, мало кто помнит. А ведь именно в таком виде она пришла на кастинг в группу «Виагра», давшей ей путёвку на сцену.
Краткая информация
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Долина / 10.06.19 20:56Долина обошла даже Волочкова. Крест на выме - это совсем писец, ни один шпагат Волочковой не переплюнет.
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Cdtn / 10.06.19 17:48Лера Кудрявцева "Разница между нынешними фотографиями Леры Кудрявцевой и снимками, сделанными 10 лет назад, особо в глаза не бросается". Родилась: 19 мая 1971 г. С фото в юности "призагнули". В 2009 не помню чтобы носили такие начесы. Вот в конце 80-х соглашусь, что было, то было. Это еще скромный начес.
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Ник / 10.06.19 15:31Седокова и Волочкова – это отдельная история, ранимые роковухи, которые хотят, чтобы их любили за душу, а вместо этого демонстрирует постаревшее тело и заезженные шпагаты.
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Оля П., Томск / 10.06.19 14:39Долина, однозначно! Страх Божий, что там было в молодости, и насколько приятной дамой она стала сейчас.
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Олимпиада / 10.06.19 13:11Волочкова – это печаль и беда. Мне часто ее фото в молодости в сет попадаются. В голове при этом одна мысль: как можно было такие роскошные данные спустить неизвестно куда? В общем, как часто бывает, к красивой внешности мозги не прилагаются.