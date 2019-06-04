Саша Зверева раскритиковала Анну Седокову за сладости, которые та купила для онкобольных детей

Нешуточный скандал разразился 1 июня, в день защиты детей, на просторах социальной сети Инстаграм. Две известных певицы Саша Зверева и Анна Седокова разошлись во мнениях, можно ли онкобольным детям есть продукты с высоким содержанием сахара.

В первый день лета Анна Седокова решила сделать небольшой подарок детям, проходящим лечение в Онкологическом центре им. Блохина. Артистка зашла в супермаркет и набрала там 170 коробок пастилы и зефир, чтобы впоследствии подарить их ребятам. Довольная собой, девушка выложила тележку с покупкой в сторис Инстаграм, где ее заметила другая певица Саша Зверева.

Экс-солистка группы "Демо" последние несколько лет вплотную занимающаяся вопросами поддержания взрослого и детского здоровья, и правильного питания тут же опубликовала в своем микро-блоге встречную сторис, где призвала аудиторию никогда не привозить онкобольным детям "такую вот медленную смерть". По мнению Александры, которая опирается на 9-летние исследования Бельгийского центра микробиологии, рафинированный сахар является хорошим питанием для раковых клеток.

В свою очередь Седокова отнеслась к замечанию коллеги, мягко говоря, скептически. Не желая вступать в дискуссию, она просто заблокировала Звереву в социальной сети, чем вызвала еще большее недоумение Александры. А на следующий день в интервью журналу "СтарХит" Анна и вовсе посоветовала Саше заняться благотворительностью, а не пытаться пиариться за счет других. "Есть, кстати, много иных способов напомнить о своем существовании. Например, выпустить в этом веке уже новую песню", - заявила Седокова, обращаясь через журналистов к бывшей солистке группы "Демо". Также певица подчеркнула, что никогда не стала бы заниматься "самодурством" и нести больным детям запрещенные сладости без разрешения врачей.

Следом и Александра решила еще раз объяснить подписчикам свою позицию. Девушка записала ряд сторис, где пояснила, что считает поступок Анны хорошим и правильным, но, по ее мнению, Седокова проявила неосведомленность в этом вопросе. А в качестве доказательства своей правоты Зверева привела скрин состава тех сладостей, которые были отвезены онкобольным детям, и там отчётливо виден сахар, который девушка попросила не путать со сложными углеводами.

Поклонники же обеих певиц уверены, что и Саша, и Анна - обе большие молодцы, так как являются многодетными мамочками и активно занимаются благотворительностью.