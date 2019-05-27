В минувшую субботу на телешоу "Песни", которое транслируется телеканалом ТНТ, произошло неожиданное для всех поклонников Тимати событие - певец спустя восемнадцать лет попросил прощения у Децла.

Дружбы и общения между двумя исполнителями не было уже очень давно, но поклонники уверены, что именно Кирилл Толмацкий много лет назад помог Тимуру Юнусову с развитием карьеры. А после того, как в феврале этого года Децл скоропостижно скончался в Ижевске, многие почитатели его таланта накинулись на основателя лейбла Black Star с критикой. По их мнению, в память о давней дружбе, а также в знак благодарности Тимати просто обязан был прийти на похороны Кирилла. Однако вопреки ожиданиям этого не произошло. Единственное, чем ограничился тогда рэпер - прощальный пост в своем микро-блоге.

Спустя несколько месяцев никто уже и не надеялся, что Тимати решится на извинения. И все-таки это произошло. В минувший уикенд во время трансляции очередного концерта в рамках музыкального проекта Тимати и рэпер SLAME исполнили трибьют композиции Децла "Мои слёзы". По сути, это получилась самостоятельная песня, которую зрители приняли с восторгом. Но главным "гвоздем" номера стала голограмма Кирилла, у которой Тимур и просил прощения.

Это были простые, но искренние слова, полные сожаления о потерянной дружбе. "Прости, из меня вышел не очень друг, когда ты тонул, я видел, но не протянул круг. Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой, походу. Но круче оказался тот, кто не бежит за модой", - спел Тимати, обращаясь к проекции своего коллеги, главного оппонента и приятеля. Также он извинился за то, что не пришел на его похороны.

Зрителям трогательное выступление настолько понравилось, что видео с этим эпизодом буквально стало вирусным. Помимо этого, поклонники Децла, благодаря креативной задумке Тимати, вновь смогли увидеть на сцене своего кумира еще совсем ребенком и в образе времен его "Вечеринки".

Известно, что ради создания этого номера Тимати некоторое время назад обращался к отцу Децла - Александру Толмацкому. Именно от него он и получил разрешение на данный трибьют. Сам же Тимур Юнусов больше склонен называть эту песню исповедью, ведь с помощью нее он сумел сказать то, что давным-давно хотел озвучить.