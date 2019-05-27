В новом выпуске шоу "Песни" Тимати почтил память Децла и попросил у него прощения
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В минувшую субботу на телешоу "Песни", которое транслируется телеканалом ТНТ, произошло неожиданное для всех поклонников Тимати событие - певец спустя восемнадцать лет попросил прощения у Децла.
Дружбы и общения между двумя исполнителями не было уже очень давно, но поклонники уверены, что именно Кирилл Толмацкий много лет назад помог Тимуру Юнусову с развитием карьеры. А после того, как в феврале этого года Децл скоропостижно скончался в Ижевске, многие почитатели его таланта накинулись на основателя лейбла Black Star с критикой. По их мнению, в память о давней дружбе, а также в знак благодарности Тимати просто обязан был прийти на похороны Кирилла. Однако вопреки ожиданиям этого не произошло. Единственное, чем ограничился тогда рэпер - прощальный пост в своем микро-блоге.
Спустя несколько месяцев никто уже и не надеялся, что Тимати решится на извинения. И все-таки это произошло. В минувший уикенд во время трансляции очередного концерта в рамках музыкального проекта Тимати и рэпер SLAME исполнили трибьют композиции Децла "Мои слёзы". По сути, это получилась самостоятельная песня, которую зрители приняли с восторгом. Но главным "гвоздем" номера стала голограмма Кирилла, у которой Тимур и просил прощения.
Это были простые, но искренние слова, полные сожаления о потерянной дружбе. "Прости, из меня вышел не очень друг, когда ты тонул, я видел, но не протянул круг. Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой, походу. Но круче оказался тот, кто не бежит за модой", - спел Тимати, обращаясь к проекции своего коллеги, главного оппонента и приятеля. Также он извинился за то, что не пришел на его похороны.
Зрителям трогательное выступление настолько понравилось, что видео с этим эпизодом буквально стало вирусным. Помимо этого, поклонники Децла, благодаря креативной задумке Тимати, вновь смогли увидеть на сцене своего кумира еще совсем ребенком и в образе времен его "Вечеринки".
Известно, что ради создания этого номера Тимати некоторое время назад обращался к отцу Децла - Александру Толмацкому. Именно от него он и получил разрешение на данный трибьют. Сам же Тимур Юнусов больше склонен называть эту песню исповедью, ведь с помощью нее он сумел сказать то, что давным-давно хотел озвучить.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
А вам понравился способ, который Тимати избрал, чтобы попросить прощения у Децла? 4
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IL / 28.05.19 10:37При жизни просить прощение эфективнее, нежели после. Песня трогательная, но поступок сделан с опозданием. Удовлетворил только своё эго.
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Ирина Златоуст / 27.05.19 21:06Достойно вышло. И песня красивая получилась. Я правда тоже думаю, что это пиар, но не отталкивающий. Возможно, Тимати действительно хотелось показать, что у него на сердце.
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Ульяна / 27.05.19 20:32Смотрю, и до сих пор сердце щемит, как жаль Децла. Наша молодость... росли по его хиты. Тимати большой молодец. Сделал все трогательно и очень красиво. Я даже расплакалась немного. Почтил память друга, сказал правильные слова, а главное извинился. Это надо было.
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Лизавета / 27.05.19 16:03Красиво получилось, и на первый взгляд даже искренне. Но все-таки это пиар. Но, не самый плохой. В тот момент, когда Тимати и голограмма Децла поворачиваются спиной к залу и поднимают руки, у меня невольно навернулись слезы. Хотя поклонницей этих певцов я не являюсь.