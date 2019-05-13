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Бывший муж Меган Маркл женился


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Радостное событие произошло не только в семье Меган Маркл, жены принца Гарри, которая порадовала фанатов появлением на свет ребенка. Средства массовой информации сообщили, что ее экс-супруг Тревор Энгельсон заключил брак со своей возлюбленной Трейси Курланд.

Торжество состоялось в Калифорнии 11 мая, церемония прошла на одном из местных пляжей. Мероприятие значительно отличалось от официального королевского, здесь преобладала расслабленная атмосфера. Новобрачные и гости предпочли провести свадьбу возле бассейна, где были организованы игры и подавались закуски. Обстановка была чрезвычайно веселой и непринужденной.

Как известно, продюсер Тревор Энгельсон состоял в браке с Меган Маркл. Семья просуществовала всего два года, хотя перед этим они встречались на протяжении многих лет. Свою бывшую супругу с рождением малыша Тревор не поздравил, поскольку, по его словам, отношения они не поддерживают. Этому находится простое объяснение: Тревор счастлив со своей новой возлюбленной.

Знакомство пары состоялось в ноябре 2017 года, а уже через год Энгельсон сделал девушке предложение. Трейси является дочерью состоятельного банкира и наследницей 200 миллионов. Как мальчишник, так и девичник перед свадьбой были отпразднованы с необычайным размахом.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 2 Нравится 13.05.2019 Теги: Меган Маркл

А вам кто больше нравится - Меган Маркл или Трейси Курланд? 4  

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  • Кура / 13.05.19 17:26
    -
    0
    +
    Какие профили одинаковые.
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  • Дарина / 13.05.19 14:06
    -
    -1
    +
    Обе девушки очень эффектные и привлекательные. На мой взгляд, у них разный тип внешности, поэтому при сравнении, кто из них лучше, ответ зависит исключительно от индивидуального вкуса. Определенно, Тревор Энгельсон предпочитает ярких женщин
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  • Маша / 13.05.19 14:03
    -
    -5
    +
    Меган Маркл, однозначно, выглядит намного эффектнее. У нее более правильные черты лица и гораздо лучше фигура. Тревор наверняка решил выбрать противоположность Меган, по крайней мере, это касается внешнего вида Трейси, а именно ее светлого цвета волос
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    • Нашли красотку / 14.05.19 09:42
      -
      2
      +
      Утиный нос меган и близко посаженные глаза нельзя назвать правильными чертами. Весьма отталкивающая внешность, ко вторая лишь немного налаживается широкой улыбкой. Но сама по себе меган далеко не красавица. Скорее ухоженная дурнушка
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