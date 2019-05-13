Бывший муж Меган Маркл женился
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Торжество состоялось в Калифорнии 11 мая, церемония прошла на одном из местных пляжей. Мероприятие значительно отличалось от официального королевского, здесь преобладала расслабленная атмосфера. Новобрачные и гости предпочли провести свадьбу возле бассейна, где были организованы игры и подавались закуски. Обстановка была чрезвычайно веселой и непринужденной.
Как известно, продюсер Тревор Энгельсон состоял в браке с Меган Маркл. Семья просуществовала всего два года, хотя перед этим они встречались на протяжении многих лет. Свою бывшую супругу с рождением малыша Тревор не поздравил, поскольку, по его словам, отношения они не поддерживают. Этому находится простое объяснение: Тревор счастлив со своей новой возлюбленной.
Знакомство пары состоялось в ноябре 2017 года, а уже через год Энгельсон сделал девушке предложение. Трейси является дочерью состоятельного банкира и наследницей 200 миллионов. Как мальчишник, так и девичник перед свадьбой были отпразднованы с необычайным размахом.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам кто больше нравится - Меган Маркл или Трейси Курланд? 4
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Кура / 13.05.19 17:26Какие профили одинаковые.
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Дарина / 13.05.19 14:06Обе девушки очень эффектные и привлекательные. На мой взгляд, у них разный тип внешности, поэтому при сравнении, кто из них лучше, ответ зависит исключительно от индивидуального вкуса. Определенно, Тревор Энгельсон предпочитает ярких женщин
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Маша / 13.05.19 14:03Меган Маркл, однозначно, выглядит намного эффектнее. У нее более правильные черты лица и гораздо лучше фигура. Тревор наверняка решил выбрать противоположность Меган, по крайней мере, это касается внешнего вида Трейси, а именно ее светлого цвета волос