Бывший муж Меган Маркл женился

Радостное событие произошло не только в семье Меган Маркл, жены принца Гарри, которая порадовала фанатов появлением на свет ребенка. Средства массовой информации сообщили, что ее экс-супруг Тревор Энгельсон заключил брак со своей возлюбленной Трейси Курланд.

Торжество состоялось в Калифорнии 11 мая, церемония прошла на одном из местных пляжей. Мероприятие значительно отличалось от официального королевского, здесь преобладала расслабленная атмосфера. Новобрачные и гости предпочли провести свадьбу возле бассейна, где были организованы игры и подавались закуски. Обстановка была чрезвычайно веселой и непринужденной.

Как известно, продюсер Тревор Энгельсон состоял в браке с Меган Маркл. Семья просуществовала всего два года, хотя перед этим они встречались на протяжении многих лет. Свою бывшую супругу с рождением малыша Тревор не поздравил, поскольку, по его словам, отношения они не поддерживают. Этому находится простое объяснение: Тревор счастлив со своей новой возлюбленной.

Знакомство пары состоялось в ноябре 2017 года, а уже через год Энгельсон сделал девушке предложение. Трейси является дочерью состоятельного банкира и наследницей 200 миллионов. Как мальчишник, так и девичник перед свадьбой были отпразднованы с необычайным размахом.