Церковь не желает развенчивать Евгения Петросяна

В свое время поклонники известного юмориста Евгения Петросяна были ошарашены новостью о том, что он развелся с Еленой Степаненко и вступил в отношения с Татьяной Брухуновой, которая значительно моложе него. Новая связь знаменитости не нашла одобрения не только среди некоторых фанатов, но и у представителей церкви. Об этом заявил Павел Островский, потомственный священник, который дал комментарии по поводу желания Петросяна развенчаться со Степаненко.

Священник объяснил, что с религиозной точки зрения, грех Евгения Петросяна, который заключается в прелюбодеянии, разводе и связи с молодой женщиной, невозможно искупить. Это противоречит всем канонам Евангелия, согласно которым брак должен быть заключен один и на всю жизнь.

Павел Островский также заявил, что даже если Петросян и найдет представителя церкви, который пойдет на этот шаг, то перед лицом Бога Евгений все равно не получит оправдания своему поступку. Единственно возможный правильный шаг, по мнению священника, это расстаться с Татьяной и попросить прощения у бывшей жены в надежде восстановить брак.

Как отреагировал на эти высказывания знаменитый комик, и какова его точка зрения по этому поводу, пока остается неизвестным.

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