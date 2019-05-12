Церковь не желает развенчивать Евгения Петросяна
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Священник объяснил, что с религиозной точки зрения, грех Евгения Петросяна, который заключается в прелюбодеянии, разводе и связи с молодой женщиной, невозможно искупить. Это противоречит всем канонам Евангелия, согласно которым брак должен быть заключен один и на всю жизнь.
Павел Островский также заявил, что даже если Петросян и найдет представителя церкви, который пойдет на этот шаг, то перед лицом Бога Евгений все равно не получит оправдания своему поступку. Единственно возможный правильный шаг, по мнению священника, это расстаться с Татьяной и попросить прощения у бывшей жены в надежде восстановить брак.
Как отреагировал на эти высказывания знаменитый комик, и какова его точка зрения по этому поводу, пока остается неизвестным.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
А как на ваш взгляд, является ли верным мнение священника? 2
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Марго / 12.05.19 14:21В настоящее время многие священники берутся за то, чтобы развенчать старый брак и обвенчать новых молодоженов. Поэтому я думаю, что у Евгения Петросяна не возникнет никаких проблем, чтобы при желании развенчаться с Еленой Степаненко и обвенчаться с Татьяной Брухуновой
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Вита / 12.05.19 14:19По моему мнению, если человек является верующим, то он соблюдает церковные каноны, а если нет - то для него не принципиальный вопрос о том, венчаться или развенчиваться. Конечно, это очень жесткие условия со стороны церкви, так что придется Евгению Петросяну быть в церковном браке с Еленой Степаненко