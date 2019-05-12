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Церковь не желает развенчивать Евгения Петросяна


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В свое время поклонники известного юмориста Евгения Петросяна были ошарашены новостью о том, что он развелся с Еленой Степаненко и вступил в отношения с Татьяной Брухуновой, которая значительно моложе него. Новая связь знаменитости не нашла одобрения не только среди некоторых фанатов, но и у представителей церкви. Об этом заявил Павел Островский, потомственный священник, который дал комментарии по поводу желания Петросяна развенчаться со Степаненко.

Священник объяснил, что с религиозной точки зрения, грех Евгения Петросяна, который заключается в прелюбодеянии, разводе и связи с молодой женщиной, невозможно искупить. Это противоречит всем канонам Евангелия, согласно которым брак должен быть заключен один и на всю жизнь.

Павел Островский также заявил, что даже если Петросян и найдет представителя церкви, который пойдет на этот шаг, то перед лицом Бога Евгений все равно не получит оправдания своему поступку. Единственно возможный правильный шаг, по мнению священника, это расстаться с Татьяной и попросить прощения у бывшей жены в надежде восстановить брак.

Как отреагировал на эти высказывания знаменитый комик, и какова его точка зрения по этому поводу, пока остается неизвестным.

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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0 Не нравится 1 Нравится 12.05.2019 Теги: Евгений Петросян

А как на ваш взгляд, является ли верным мнение священника? 2  

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  • Марго / 12.05.19 14:21
    -
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    +
    В настоящее время многие священники берутся за то, чтобы развенчать старый брак и обвенчать новых молодоженов. Поэтому я думаю, что у Евгения Петросяна не возникнет никаких проблем, чтобы при желании развенчаться с Еленой Степаненко и обвенчаться с Татьяной Брухуновой
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  • Вита / 12.05.19 14:19
    -
    0
    +
    По моему мнению, если человек является верующим, то он соблюдает церковные каноны, а если нет - то для него не принципиальный вопрос о том, венчаться или развенчиваться. Конечно, это очень жесткие условия со стороны церкви, так что придется Евгению Петросяну быть в церковном браке с Еленой Степаненко
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