Роскошный интерьер особняка Илона Маска

Богатые и знаменитые неохотно впускают простых обывателей в святая святых – собственное жилище. Чаще всего это удается сделать в момент, когда недвижимость продается. Всего несколько месяцев назад решил расстаться со своим особняком в Лос-Анджелесе знаменитый изобретатель, долларовый миллиардер и идейный вдохновитель компании «Tesla» – Илон Маск.

Фотографии интерьера появились на одном из сайтов по продаже элитной недвижимости. Владельцем этого особняка Илон стал пять лет назад. Дом он приобретал, находясь в браке с актрисой Талулой Райли.

Роскошный особняк с огромными панорамными окнами был построен в форме бумеранга. Интересно, что он находится возле оживленной улицы, но находясь внутри него, этого совсем не ощущаешь. От глаз посторонних все скрывает высокая изгородь из живых растений, а с противоположной стороны дома открывается вид на Лос-Анджелес и океан.

В доме просторная кухня и гостиная с камином объединены в одно пространство. Спален и уборных в особняке три. Во внутреннем дворе находится бассейн. На площадке рядом с ним установлены обитые кожей шезлонги, барбекю и клумбы с живыми цветами.

Все помещения оформлены в светлых тонах. Декоративных деталей в убранстве дома немного. За счет этих простых приемов внутреннее пространство выглядит легким, уютным и минималистичным.

Еще одной интересной особенностью является система умный дом. Управлять всем, что происходит внутри, владелец может со своего смартфона. Продается это великолепие, площадью 280 метров квадратных, за 4,5 млн. долларов.