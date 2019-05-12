 
 
 

 
 
На главную
 
 

Роскошный интерьер особняка Илона Маска


8 3

Богатые и знаменитые неохотно впускают простых обывателей в святая святых – собственное жилище. Чаще всего это удается сделать в момент, когда недвижимость продается. Всего несколько месяцев назад решил расстаться со своим особняком в Лос-Анджелесе знаменитый изобретатель, долларовый миллиардер и идейный вдохновитель компании «Tesla» – Илон Маск.

Фотографии интерьера появились на одном из сайтов по продаже элитной недвижимости. Владельцем этого особняка Илон стал пять лет назад. Дом он приобретал, находясь в браке с актрисой Талулой Райли.

Роскошный особняк с огромными панорамными окнами был построен в форме бумеранга. Интересно, что он находится возле оживленной улицы, но находясь внутри него, этого совсем не ощущаешь. От глаз посторонних все скрывает высокая изгородь из живых растений, а с противоположной стороны дома открывается вид на Лос-Анджелес и океан.

В доме просторная кухня и гостиная с камином объединены в одно пространство. Спален и уборных в особняке три. Во внутреннем дворе находится бассейн. На площадке рядом с ним установлены обитые кожей шезлонги, барбекю и клумбы с живыми цветами.

Все помещения оформлены в светлых тонах. Декоративных деталей в убранстве дома немного. За счет этих простых приемов внутреннее пространство выглядит легким, уютным и минималистичным.

Еще одной интересной особенностью является система умный дом. Управлять всем, что происходит внутри, владелец может со своего смартфона. Продается это великолепие, площадью 280 метров квадратных, за 4,5 млн. долларов.

Краткая информация об Илоне Маск

Имя: Илон Маск

День рождения: 28.06.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: Претория, ЮАР

Рост: 188 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: предприниматель, изобретатель

Смотреть фотографии с Илоном Маск

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 8 Нравится 12.05.2019 Теги: Илон Маск

Вам нравится интерьер дома Илона Маска? 1  

Оставить комментарий
  • Элли, Москва / 12.05.19 09:51
    -
    11
    +
    Называется, сравните менталитет. Наши звезды и политики дома картинами да рамами в золоченых багетах украшают, чтобы «дорого богато», а там чем дороже, тем проще. Больше света и меньше деталей. У западных богачей действительно есть вкус.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору