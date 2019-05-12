Роскошный интерьер особняка Илона Маска
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Богатые и знаменитые неохотно впускают простых обывателей в святая святых – собственное жилище. Чаще всего это удается сделать в момент, когда недвижимость продается. Всего несколько месяцев назад решил расстаться со своим особняком в Лос-Анджелесе знаменитый изобретатель, долларовый миллиардер и идейный вдохновитель компании «Tesla» – Илон Маск.
Фотографии интерьера появились на одном из сайтов по продаже элитной недвижимости. Владельцем этого особняка Илон стал пять лет назад. Дом он приобретал, находясь в браке с актрисой Талулой Райли.
Роскошный особняк с огромными панорамными окнами был построен в форме бумеранга. Интересно, что он находится возле оживленной улицы, но находясь внутри него, этого совсем не ощущаешь. От глаз посторонних все скрывает высокая изгородь из живых растений, а с противоположной стороны дома открывается вид на Лос-Анджелес и океан.
В доме просторная кухня и гостиная с камином объединены в одно пространство. Спален и уборных в особняке три. Во внутреннем дворе находится бассейн. На площадке рядом с ним установлены обитые кожей шезлонги, барбекю и клумбы с живыми цветами.
Все помещения оформлены в светлых тонах. Декоративных деталей в убранстве дома немного. За счет этих простых приемов внутреннее пространство выглядит легким, уютным и минималистичным.
Еще одной интересной особенностью является система умный дом. Управлять всем, что происходит внутри, владелец может со своего смартфона. Продается это великолепие, площадью 280 метров квадратных, за 4,5 млн. долларов.
Краткая информация об Илоне Маск
Имя: Илон Маск
День рождения: 28.06.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: Претория, ЮАР
Рост: 188 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: предприниматель, изобретатель