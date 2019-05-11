Софи Тернер рассказала о главном запрете во время съемок в сериале «Игра престолов»

Звезда популярного сериала «Игра престолов», которая запомнилась своим ярким исполнением роли Сансы Старк, в недавнем интервью поделилась откровенными воспоминаниями о съемках и рассказала о том, какие моменты для нее были самыми неприятными.

Одним из основных требований создателей сериала являлось то, что герои должны были выглядеть максимально естественно. В случае с Софи Тернер это заключалось в том, что она на протяжении около двух лет вынуждена была значительно сократить употребление косметических средств по уходу за волосами. Это было обусловлено тем, что волосы Сансы Старк должны были выглядеть несколько немытыми, и уже в этом их состоянии стилисты занимались созданием сложных причесок.

Кроме того, Софи Тернер, которая предпочитает быть блондинкой, должна была краситься в яркий рыжий цвет. Это существенно отразилось на состоянии ее волос, которые стали ломкими и слабыми.

Впоследствии как одну, так и другую проблему удалось успешно решить с помощью специально созданного парика. Однако актриса отмечает, что ей пришлось приложить множество усилий для того, чтобы вернуть волосам первоначальный вид. Так, чересчур яркий рыжий цвет пришлось осветлять несколько раз, чтобы в итоге добиться нужного оттенка.

Однако, наряду с неприятными воспоминаниями о некоторых отдельных моментах, у Софи Тернер осталась и масса положительных эмоций от совместных съемок с коллегами. Как она отмечает, с некоторыми из них ее связывает тесная дружба, а с другими было чрезвычайно интересно работать.