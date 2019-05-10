Малахов осудил модель Дианову, сделавшую снимок в зоне ветеранов

В день празднования победы над фашистами инстаграмы звезд и простых людей пополнились фотографиями, сделанными во время парадов. Некоторые из них вызвали искреннее негодование пользователей. Людям не понравились селфи гламурных девиц, запечатленных на Красной Площади в зоне, где положено сидеть ветеранам.

Этот неприятный момент отметили не только простые обыватели, но и представители звездного бомонда. Одним из тех, кто решился поддержать волну народного гнева и предать этот факт огласке, оказался Андрей Малахов. Лично ему не понравилось фото Лии Диановой с подругой. На снимке девушки в яркой одежде с пилотками в руках позируют на фоне выстроившихся военных.

Девушки не были одеты вызывающе и вели себя в меру скромно. Тем не менее, Андрей искренне недоумевал, за какие благие дела владелица столичного салона красоты и ее знакомая оказались в особой зоне. «Неужели делали мейк ветеранам?» – возмутился Малахов.

Не все подписчики Андрея поддержали его гнев. Некоторые посчитали, что девушки ничего предосудительного не сделали. А раз ветеранов с каждым годом становится меньше, пусть хотя бы красавицы радуют глаз присутствующих.

Напомним, что вход в зону на Красной Площади в момент проведения парада возможен только по специальным пригласительным билетам. К большому удивлению пользователей, в этом году подобными привилегиями хвастались сразу несколько звезд инстаграма.

Профили этих девушек изобилуют полуобнаженными фото, сделанными на дорогих курортах. За какие заслуги перед Родиной они были приглашены и что хорошего сделали для блага общества, неизвестно.