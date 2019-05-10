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Малахов осудил модель Дианову, сделавшую снимок в зоне ветеранов


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В день празднования победы над фашистами инстаграмы звезд и простых людей пополнились фотографиями, сделанными во время парадов. Некоторые из них вызвали искреннее негодование пользователей. Людям не понравились селфи гламурных девиц, запечатленных на Красной Площади в зоне, где положено сидеть ветеранам.

Этот неприятный момент отметили не только простые обыватели, но и представители звездного бомонда. Одним из тех, кто решился поддержать волну народного гнева и предать этот факт огласке, оказался Андрей Малахов. Лично ему не понравилось фото Лии Диановой с подругой. На снимке девушки в яркой одежде с пилотками в руках позируют на фоне выстроившихся военных.

Девушки не были одеты вызывающе и вели себя в меру скромно. Тем не менее, Андрей искренне недоумевал, за какие благие дела владелица столичного салона красоты и ее знакомая оказались в особой зоне. «Неужели делали мейк ветеранам?» – возмутился Малахов.

Не все подписчики Андрея поддержали его гнев. Некоторые посчитали, что девушки ничего предосудительного не сделали. А раз ветеранов с каждым годом становится меньше, пусть хотя бы красавицы радуют глаз присутствующих.

Напомним, что вход в зону на Красной Площади в момент проведения парада возможен только по специальным пригласительным билетам. К большому удивлению пользователей, в этом году подобными привилегиями хвастались сразу несколько звезд инстаграма.

Профили этих девушек изобилуют полуобнаженными фото, сделанными на дорогих курортах. За какие заслуги перед Родиной они были приглашены и что хорошего сделали для блага общества, неизвестно.

Краткая информация об Андрее Малахове

Имя: Андрей Малахов

Отчество: Николаевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: телеведущий, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2019 Теги: Андрей Малахов

Как вы думаете, кто должен занимать пустующие ряды ветеранов ВОВ? 3  

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  • Mood_love / 10.05.19 20:03
    -
    1
    +
    Есть же люди действительно отличившиеся, спасшие жизни других людей. Пусть их приглашают, они достойны там сидеть.
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  • Евсей / 10.05.19 19:05
    -
    0
    +
    Ветеранов уже нет, практически. Считаю пора вообще отменять это цирк и тратить деньги на повышение уровня образованности граждан. Уверен, эти звезды с пилотками в руках даже дат начала и конца войны не знают. Нечего такими посрамлять память погибших.
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  • Tata / 10.05.19 14:36
    -
    1
    +
    Члены, уважаемые члены нашего правительства! Пусть красуются рядом со своими «помощницами», снимающими стресс во время тяжелых и напряженных будней! Страна своих героев должна знать в лицо. А в идеальном варианте на месте Путина в этот день должен сидеть Сталин.
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