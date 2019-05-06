Врачи предложили Меган Маркл вызвать искусственные роды

Жители Великобритании находятся в радостном ожидании нового члена королевской семьи. Однако, по прогнозам врачей, появление первенца Меган Маркл задерживается уже на целую неделю. В этой ситуации медики видят как наилучший выход вызвать стимуляцию родов.

Одной из причин служит возраст герцогини, которой исполнилось 37 лет. Специалисты считают, что после 35 лет у многих женщин роды могут пройти с определенными трудностями. Поэтому врачи советуют не затягивать ожидание еще на неделю, а применить специальные медицинские препараты уже в ближайшее время.

Медики настоятельно рекомендовали Меган Маркл переехать в клинику из замка в Виндзоре. Под его стенами в настоящее время дежурят фанаты королевской семьи, которые принесли два плаката: розовый и голубой, один из которых будет применен в зависимости от того, какого пола будет ребенок.

Ранее Меган Маркл высказывала желание как можно раньше вернуться к общественной работе после родов. Оглашались и ее совместные с супругом планы переехать в Африку с целью осуществлять благотворительность. Однако позже у герцогини возникли намерения обзавестись домом в Калифорнии, на что непосредственно повлияла ее мать, навестившая дочь из США.