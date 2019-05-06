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Врачи предложили Меган Маркл вызвать искусственные роды


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Жители Великобритании находятся в радостном ожидании нового члена королевской семьи. Однако, по прогнозам врачей, появление первенца Меган Маркл задерживается уже на целую неделю. В этой ситуации медики видят как наилучший выход вызвать стимуляцию родов.

Одной из причин служит возраст герцогини, которой исполнилось 37 лет. Специалисты считают, что после 35 лет у многих женщин роды могут пройти с определенными трудностями. Поэтому врачи советуют не затягивать ожидание еще на неделю, а применить специальные медицинские препараты уже в ближайшее время.

Медики настоятельно рекомендовали Меган Маркл переехать в клинику из замка в Виндзоре. Под его стенами в настоящее время дежурят фанаты королевской семьи, которые принесли два плаката: розовый и голубой, один из которых будет применен в зависимости от того, какого пола будет ребенок.

Ранее Меган Маркл высказывала желание как можно раньше вернуться к общественной работе после родов. Оглашались и ее совместные с супругом планы переехать в Африку с целью осуществлять благотворительность. Однако позже у герцогини возникли намерения обзавестись домом в Калифорнии, на что непосредственно повлияла ее мать, навестившая дочь из США.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 06.05.2019 Теги: Меган Маркл

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