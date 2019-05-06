Врачи предложили Меган Маркл вызвать искусственные роды
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Одной из причин служит возраст герцогини, которой исполнилось 37 лет. Специалисты считают, что после 35 лет у многих женщин роды могут пройти с определенными трудностями. Поэтому врачи советуют не затягивать ожидание еще на неделю, а применить специальные медицинские препараты уже в ближайшее время.
Медики настоятельно рекомендовали Меган Маркл переехать в клинику из замка в Виндзоре. Под его стенами в настоящее время дежурят фанаты королевской семьи, которые принесли два плаката: розовый и голубой, один из которых будет применен в зависимости от того, какого пола будет ребенок.
Ранее Меган Маркл высказывала желание как можно раньше вернуться к общественной работе после родов. Оглашались и ее совместные с супругом планы переехать в Африку с целью осуществлять благотворительность. Однако позже у герцогини возникли намерения обзавестись домом в Калифорнии, на что непосредственно повлияла ее мать, навестившая дочь из США.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
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Фотографии
А как Вы восприняли новость о возможности проведения искусственных родов у Меган Маркл? 4
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[email protected] / 06.05.19 17:16Уже родила. Англия вздохнула с облегчением))
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Катя / 06.05.19 13:24Значит, в скором времени наконец-то Великобритания и другие страны узнают о пополнении королевской семьи. Конечно, учитывая статус Меган Маркл, врачи приложат все усилия, чтобы все прошло гладко. Не исключено, что в таком возрасте организму необходимо помочь и вызвать искусственные роды
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Саша / 06.05.19 13:24Если это необходимо по медицинским показаниям, то, конечно, нужно перестраховаться и применить стимуляцию родов. Тем более, что Меган Маркл находится уже не в столь юном возрасте, чтобы рисковать здоровьем своего ребенка. Я считаю, что медики взвешенно и обоснованно подошли к данной проблеме
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Ольга / 06.05.19 12:42Я за! Так ей и передайте.