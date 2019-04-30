За последние несколько дней о победе Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, на музыкальном конкурсе "Голос. Дети" не высказался только ленивый. Охотно обсуждают эту тему и знаменитости, имеющие непосредственное отношение к музыке, и блогеры, в числе которых, конечно же, Лена Миро.

Нет, саму Микеллу, которой кстати вчера, 29 апреля, исполнилось одиннадцать лет, Елена почти не трогала. В основном, все претензии острой на язык девушки были направлены в адрес старших представителей семьи Абрамовых, организаторов конкурса, тех звезд, кто по просьбе Алсу призывал голосовать за ребенка, и собственно тех, кто голосовал. "Алсу и ее подружки-селебы плюнули в лица других детей, когда обратились к своим поклонникам в Инстаграм, чтобы они проголосовали за Микеллу", - написала Миро в одном из двух постов, посвященных этой теме. Также она отметила, что у других конкурсантов возможности привлечь к себе такое внимание не было: "Кто за них проголосует? Трое знакомых семьи и двадцать одноклассников?"

А простых зрительниц, кто отдавал свои голоса не для того, чтобы поддержать действительно понравившегося участника, а для того, чтобы оставить у Алсу или Бузовой в Инстаграм комментарий "отправила", Лена и вовсе назвала "безмозглыми курицами". По ее мнению, от таких ситуаций нужно уходить быстро и не оглядываясь, а не идти на поводу у тех, кто заврался. "Это не детей, участвовавших в "Голосе" обошли, это всех вас обошли те, у кого есть связи и возможности", - резюмировала Миро.

Что же касается самого конкурса, то и здесь блогер была весьма категорична. Девушка уверена, что из-за таких шоу страдают прежде всего дети, "которые проиграли в нечестной борьбе". Елена подчеркнула, что всегда найдутся родители-миллиардеры, которые захотят дать своему чаду всё, что он пожелает, и организаторы таких вот конкурсов, "которым нужны деньги, чтобы пожрать и отвезти жену к морю".Но если шоу упразднить, то не будет соблазна и мошенничества." А самое главное, что психика детей будет целее", - уверена Миро.

Впрочем, не все знаменитости негативно отнеслись к победе Микеллы. Например, королева шансона Любовь Успенская назвала ее талантливой будущей звёздочкой, которая уверенно идет по стопам мамы. Но, так уж вышло, что подписчики Любови Залмановны оказались с ней не согласны, и на исполнительницу тут же обрушился шквал критики. Кто-то даже обвинил Успенскую в лицемерии, заявил, что про других детей, которые выигрывали "Голос" раньше, она хвалебных од не писала.