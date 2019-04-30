Блогер Лена Миро негативно высказалась о победе дочери Алсу в шоу "Голос. Дети"
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За последние несколько дней о победе Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, на музыкальном конкурсе "Голос. Дети" не высказался только ленивый. Охотно обсуждают эту тему и знаменитости, имеющие непосредственное отношение к музыке, и блогеры, в числе которых, конечно же, Лена Миро.
Нет, саму Микеллу, которой кстати вчера, 29 апреля, исполнилось одиннадцать лет, Елена почти не трогала. В основном, все претензии острой на язык девушки были направлены в адрес старших представителей семьи Абрамовых, организаторов конкурса, тех звезд, кто по просьбе Алсу призывал голосовать за ребенка, и собственно тех, кто голосовал. "Алсу и ее подружки-селебы плюнули в лица других детей, когда обратились к своим поклонникам в Инстаграм, чтобы они проголосовали за Микеллу", - написала Миро в одном из двух постов, посвященных этой теме. Также она отметила, что у других конкурсантов возможности привлечь к себе такое внимание не было: "Кто за них проголосует? Трое знакомых семьи и двадцать одноклассников?"
А простых зрительниц, кто отдавал свои голоса не для того, чтобы поддержать действительно понравившегося участника, а для того, чтобы оставить у Алсу или Бузовой в Инстаграм комментарий "отправила", Лена и вовсе назвала "безмозглыми курицами". По ее мнению, от таких ситуаций нужно уходить быстро и не оглядываясь, а не идти на поводу у тех, кто заврался. "Это не детей, участвовавших в "Голосе" обошли, это всех вас обошли те, у кого есть связи и возможности", - резюмировала Миро.
Что же касается самого конкурса, то и здесь блогер была весьма категорична. Девушка уверена, что из-за таких шоу страдают прежде всего дети, "которые проиграли в нечестной борьбе". Елена подчеркнула, что всегда найдутся родители-миллиардеры, которые захотят дать своему чаду всё, что он пожелает, и организаторы таких вот конкурсов, "которым нужны деньги, чтобы пожрать и отвезти жену к морю".Но если шоу упразднить, то не будет соблазна и мошенничества." А самое главное, что психика детей будет целее", - уверена Миро.
Впрочем, не все знаменитости негативно отнеслись к победе Микеллы. Например, королева шансона Любовь Успенская назвала ее талантливой будущей звёздочкой, которая уверенно идет по стопам мамы. Но, так уж вышло, что подписчики Любови Залмановны оказались с ней не согласны, и на исполнительницу тут же обрушился шквал критики. Кто-то даже обвинил Успенскую в лицемерии, заявил, что про других детей, которые выигрывали "Голос" раньше, она хвалебных од не писала.
Алсу @alsou_a и Микелла @mikellaabramova , я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки! Совершенно случайно на гастролях, смотрела «Голос.Дети» и видела твое выступление. Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь😉Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене🌟 #успенская #алсу #успех #голосдети #микеллаабрамова
Краткая информация об Алсу
Имя: Алсу
Отчество: Ралифовна
День рождения: 27.06.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР
Рост: 172 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Лены Миро, что детский "Голос" нужно закрыть? 8
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121212 / 30.04.19 21:09Успенская тоже себя во все "красе" проявила. Показала, что она с сильными мира сего, а на справедливость - плевать.
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Париж / 01.05.19 12:52Успенская сама по себе лизопоп. Она обожает систему " рука руку моет". А как еще ей выбиться? Все песни шлягеры написаны ей Резником, а теперь он ей не разрешает их петь , потому что не тому лизнула против него. Хитро@oпасть всегда оборачивается против лизуна. Вот и теперь в кака. Долизалась...
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AL777 Москва / 30.04.19 20:26впервые согласно с Миро
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Персикова / 30.04.19 15:18Мне жаль саму Микелуу . Родители своим безумным желанием любой ценой получить для неё эту победу , тем самым оказали ей "медвежью услугу". Такой шквал негатива на ребёнка обрушился , что не каждый справится.
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Лидия В. / 30.04.19 20:58Полностью Вас поддержу! Девочке сейчас не позавидуешь, я тоже ей сочувствую в этом плане. Но детей по которым проехались, мне все-таки жалко больше. И еще, в статье есть одна фраза - у Микеллы 29 ДР был. И меня не покидает чувство, что родители просто сделали ей такой подарок.
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Маша / 30.04.19 14:45Не слишком много на себя берут все эти блогеры?
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mila / 30.04.19 20:03точно , не знаю насчет этих Абрамовых и тому подобных , но кто такая Миро ,чтобы авторитетно об этом судить . Она не музыкант , не детский психолог , не музыкальный критик и даже у нее нет диплома журналиста , нет и просто опыта работы в подобных программах или ,к примеру , с детьми . и своих детей у нее тоже нет
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Альфия / 30.04.19 13:13Не думала, что когда-нибудь это скажу, но сейчас Миро абсолютно права. Мне тоже искренне жаль тех двух мальчиков и нескольких других детишек, кто заслуживал, но не попал в финал только из-за того, что за кого-то всё проплатили. Конечно, сама Микелла ещё ребёнок и возможно многого не понимает, но её родители точно знали, что делали, и это отвратительно!