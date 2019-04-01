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Илья Древнов усомнился в отцовстве и подал иск в суд на имя Марии Порошиной


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Не так давно актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Своего единственного сына она родила уже после развода. Кто отец малыша, Мария предпочитала прессе не сообщать. Изначально журналисты предполагали, что это супруг актрисы Илья Древнов, но как выяснилось, в самом начале беременности женщина развелась. Больше никаких мужчин рядом с ней замечено не было.  

В марте этого года актер подал иск в один из районных судов столицы. Согласно документу, он намеревается оспаривать свое отцовство, а ответчиком по делу выступит Порошина. Составляя заявление, мужчина не указал в отношении кого из детей у него возникли сомнения. Из-за этого представители суда были вынуждены вернуть актеру заявление.

По словам представителей юстиции, они дали ему 15 дней на то, чтобы внести поправки в документы и подать их заново. Мария данную ситуацию не комментировала.

Напомним, что всего у Порошиной пятеро детей. Отцом старшей дочери актрисы является Гоша Куценко. После расставания с женщиной, он сохранил с ней дружеские отношения. Дочку он поддерживает, помогает ей и часто видится.   

Находясь в браке с Ильей Древновым, актриса родила еще троих дочерей. Во время четвертой беременности отношения их дали трещину. Они то расставались, то сходились. Одной из причин конфликтов было желание женщины иметь много детей. Актер был против, поскольку боялся финансово не обеспечить нужды такой большой семьи. Является ли он отцом пятого ребенка, неизвестно.

Краткая информация о Марии Порошиной

Имя: Мария Порошина

Отчество: Михайловна

День рождения: 01.11.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Москва

Рост: 170 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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8 Не нравится 1 Нравится 01.04.2019 Теги: Мария Порошина

Вы считаете правильным со стороны мужчин подавать иск на установление отцовства? 6  

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