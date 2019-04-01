Илья Древнов усомнился в отцовстве и подал иск в суд на имя Марии Порошиной
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Не так давно актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Своего единственного сына она родила уже после развода. Кто отец малыша, Мария предпочитала прессе не сообщать. Изначально журналисты предполагали, что это супруг актрисы Илья Древнов, но как выяснилось, в самом начале беременности женщина развелась. Больше никаких мужчин рядом с ней замечено не было.
В марте этого года актер подал иск в один из районных судов столицы. Согласно документу, он намеревается оспаривать свое отцовство, а ответчиком по делу выступит Порошина. Составляя заявление, мужчина не указал в отношении кого из детей у него возникли сомнения. Из-за этого представители суда были вынуждены вернуть актеру заявление.
По словам представителей юстиции, они дали ему 15 дней на то, чтобы внести поправки в документы и подать их заново. Мария данную ситуацию не комментировала.
Напомним, что всего у Порошиной пятеро детей. Отцом старшей дочери актрисы является Гоша Куценко. После расставания с женщиной, он сохранил с ней дружеские отношения. Дочку он поддерживает, помогает ей и часто видится.
Находясь в браке с Ильей Древновым, актриса родила еще троих дочерей. Во время четвертой беременности отношения их дали трещину. Они то расставались, то сходились. Одной из причин конфликтов было желание женщины иметь много детей. Актер был против, поскольку боялся финансово не обеспечить нужды такой большой семьи. Является ли он отцом пятого ребенка, неизвестно.
Краткая информация о Марии Порошиной
Имя: Мария Порошина
Отчество: Михайловна
День рождения: 01.11.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
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Вы считаете правильным со стороны мужчин подавать иск на установление отцовства? 6
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Куку Уфа / 02.04.19 14:00Плодовитая и неразборчивая дамочка...
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Ого / 01.04.19 19:58Вот это поворот. Наверное, она слишком много алиментов потребовала. Он ведь не востребован. Попробуй такую ораву прокормить.
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жужа@ / 02.04.19 00:29по закону - не больше 50% от доходов от 3 и больше детей
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Нэо / 01.04.19 14:56Какая-то ситуация с гнильцой. Мужичонка - то с претензиями. Пока она его кормила, работала, рожала, всех одевала и учила, все его устраивало. Не шел ведь никуда проверять, его ли дети. А теперь, как только от кормушки его отлучили... хохо...
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Гала / 01.04.19 14:16такой неприятный мужик, че она в нем нашла, да еще кучу детей родила от него, вот теперь будет по судам ходить, доказывать, что дети его, а он будет сопротивляться. лишь бы алименты не платить((((
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Андрей / 01.04.19 13:58А почему нет? Как по мне, это нормальная практика в нашей стране, где много мужчин воспитывают не своих детей и даже не знают об этом. Право знать это и только после принимать решение, жить с женщиной или нет, они имеют.