Поклонники в грубой форме критикуют Малахова и его передачу
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Безобидный пост на странице ведущего в Instagram, посвященный 8 марта, вызвал негативную обратную связь. Поклонники дошли до точки кипения и решили в праздничный день высказать все, что они думают о темах проектов с участием Андрея.
Все началось с размещения информации о флэшмобе #ятебялюблю. Специально для поста Малахов снял небольшой видеоролик, в котором призывает представителей сильного пола признаваться в чувствах своим избранницам. На видео журналист держит в руках букет белых роз и произносит трогательную речь. Все мило, все красиво – в унисон праздничной атмосфере. Вот только аудитория телеведущего была настроена совсем иначе. Звезду ток-шоу начали жестко критиковать в бессмысленности передач и обвинять в игнорировании действительно важных тем. По всей видимости, поклонники были настолько возмущены обсуждаемыми вопросами на программах Малахова, что выплеснули море негатива на первом попавшемся посте.
Как только не обращались к владельцу аккаунта пользователи и какие острые комментарии не оставляли. Некчемный клоун, мерзкий Малахов, а его передачу «Привет, Андрей» называют шабашом и советуют переименовать в «Дурдом 3». Фоловеры именуют программы ток-шоу «гнилыми постановочными сериалами». Подписчики недоумевают, как один из самых талантливых журналистов России «мог так опуститься». «Боже, такой понос вы стали снимать и вести… безумно стыдно за вас» - пишет одна из пользовательниц. Велика вероятность, что дамы разгневались из-за последнего выпуска шоу. Некоторые женщины пишут, что в честь 8 марта ожидали более интересной темы, чем «Жена Гогена потеряла память».
Краткая информация об Андрее Малахове
Имя: Андрей Малахов
Отчество: Николаевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 47 лет
Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: телеведущий, шоумен
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Как вы относитесь к ток-шоу «Привет, Андрей»? 2
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Аха / 10.03.19 00:30Клео, а чем, собственно, вы лучше? Печатаете абсолютно тот же шлак.
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Татьяна / 09.03.19 20:44Правило девчата на его странице в Инстраграме пишут, мол, пробил дно. Страна в огромной яме, столько насущных и актуальных вопросов, к которым следует привлекать внимание. Да что там, внимание, пора уже волком выть, а Малахов пытается разбираться в конфликтах между сомнительными персонажами. Противно.