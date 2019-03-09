Поклонники в грубой форме критикуют Малахова и его передачу

Безобидный пост на странице ведущего в Instagram, посвященный 8 марта, вызвал негативную обратную связь. Поклонники дошли до точки кипения и решили в праздничный день высказать все, что они думают о темах проектов с участием Андрея.

Все началось с размещения информации о флэшмобе #ятебялюблю. Специально для поста Малахов снял небольшой видеоролик, в котором призывает представителей сильного пола признаваться в чувствах своим избранницам. На видео журналист держит в руках букет белых роз и произносит трогательную речь. Все мило, все красиво – в унисон праздничной атмосфере. Вот только аудитория телеведущего была настроена совсем иначе. Звезду ток-шоу начали жестко критиковать в бессмысленности передач и обвинять в игнорировании действительно важных тем. По всей видимости, поклонники были настолько возмущены обсуждаемыми вопросами на программах Малахова, что выплеснули море негатива на первом попавшемся посте.

Как только не обращались к владельцу аккаунта пользователи и какие острые комментарии не оставляли. Некчемный клоун, мерзкий Малахов, а его передачу «Привет, Андрей» называют шабашом и советуют переименовать в «Дурдом 3». Фоловеры именуют программы ток-шоу «гнилыми постановочными сериалами». Подписчики недоумевают, как один из самых талантливых журналистов России «мог так опуститься». «Боже, такой понос вы стали снимать и вести… безумно стыдно за вас» - пишет одна из пользовательниц. Велика вероятность, что дамы разгневались из-за последнего выпуска шоу. Некоторые женщины пишут, что в честь 8 марта ожидали более интересной темы, чем «Жена Гогена потеряла память».