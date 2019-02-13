Сергей Жорин рассказал, что Степаненко завышает стоимость совместного имущества

Слушание по бракоразводному процессу Елены Степаненко и Евгения Петросяна было совершено достаточно быстро. Спустя несколько месяцев после подачи заявления брак был аннулирован. Однако процесс раздела имущества затянулся и, похоже, закончится не скоро. Как пояснил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Елена передала суду документы по оценке имеющегося имущества. Согласно им, все от книг и картин до квартир было завышено в несколько раз.

Примечательно, что недвижимость, предметы искусства, книги, посуду и прочее оценивал один и тот же человек. По мнению Сергея Жорина, так экспертизы не делаются. Специалист не может быть экспертом во всех областях. Не согласившись с пакетом документов от Степаненко, они подготовили свой вариант описи имущества с указанием реальной стоимости. Бумаг оказалось очень много, несколько мешков.

Сторона женщины с ними не согласилась. Сергей не исключает, что в ближайшее время из-за подобных разногласий между сторонами суд назначит проведение независимой экспертной оценки. Это долго и по стоимости может обойтись в несколько миллионов рублей.

Жорин уже пытался договориться с адвокатом Елены. Он предложил большую часть имущества разделить путем мирных переговоров, по принципу «твое-мое», но женщина отметила, что Степаненко договариваться не желает. Сергей рассказал, что артистка настроена очень агрессивно.

Общаясь с журналистами, адвокат упомянул, что Елена намерена делить подарки, которые были в свое время адресованы Евгению Вагановичу. Но по закону в случае развода они не делятся. Оставлять их Петросяну Степаненко не желает. Жорин не исключает, что из-за подобной позиции истцов. Им придется приглашать на процесс тех, кто дарил статуэтки, антиквариат, книги и прочее. Сейчас из оставшихся в живых дарителей он смог назвать Аллу Пугачеву и Максима Галкина.