Актер ушел из жизни в 32 года. Трагическое событие случилось в Мексике, куда Кевин отправился на отдых. Молодой человек по прибытии в страну успел сделать лишь несколько публикаций в сети. После этого исчез и не выходил ни с кем на связь.

По предварительным данным, не стало его 22 января. По факту смерти местные представители правоохранительных органов ведут следствие. Причина произошедшего на данный момент достоверно не известна. Никакие версии в интересах дела не разглашаются.

Кевин Барнетт позиционировал себя не только как актер. Молодой человек пробовал себя в качестве сценариста и продюсера. В перечне крупных проектов с его участием значится «Брод Сити», а также «Шоу Эрика Андре». Известность на мировом уровне Кевину принесли съемки во второй части культовой комедии «Тупой и еще тупее». В прокат лента вышла 5 лет назад.

Партнерами Барнетта по съемочной площадке стал Джим Керри и Джефф Дэнилс. У Кевина была небольшая роль. Сотрудники «20th TV и Fox Entertainment» опечалены трагической гибелью коллеги. Они уже выразили свое официальное соболезнование родственникам актера. Представители компании надеются, что картина произошедшего будет восстановлена и, если в смерти Кевина есть виновные, они будут найдены.