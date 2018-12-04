Кейт Миддлтон дает матери бизнес-советы

Кэрол Миддлтон все еще спрашивает совета у своей дочери Кейт, когда речь заходит о семейной компании Party Pieces. Компания была основана Кэрол в 1983 году и занимается поставками различных товаров для праздников, торжеств и мероприятий.

Кэрол, которой исполнилось 63 года, заявляет, что все трое ее детей – 36-летняя Кэтрин, 35-летняя Пиппа и 31-летний Джеймс - принимали участие в работе компании. Кэрол говорит, что по-прежнему просит у своих детей совета, когда дело касается каких-либо решений в бизнесе.

«Все мои дети участвовали в нем, - говорит она в интервью изданию Good Housekeeping. - Кэтрин запустила бренд First Birthday, она выбирала продукты, присматривала за производством каталогов. Пиппа вела блог. Джеймс выступил с идеей оригинальных тортов на заказ и организовал все это. Все мои дети росли, работая в компании. Она - часть нашей жизни и то, о чем мы всегда говорили. Я до сих пор спрашиваю у них совета и мнения».

Кэрол организовала компанию, когда еще была беременна Джеймсом, так как не хотела выходить на постоянную работу и пропустить все детство своих отпрысков. «В 1987 году у меня было двое маленьких детей, и я была беременна Джеймсом. Нам пришлось вернуться из-за границы в Великобританию, и я была мамой на полный день, - говорит Кэрол. - Я не хотела пропустить то, как растут мои дети, поэтому решила начать свое собственное дело. Компания стала результатом собственных нужд: мне самой нередко требовались предметы для организации детских праздников и я не знала, где их найти. Я нашла поставщиков и разместила рекламу там, где играли мои дочери, со словами «планируете вечеринку?». Заказы стали поступать почти сразу же. Я очень хорошо помню те дни».

Впрочем, Кэрол не всегда мечтала быть бизнес-леди. Она хотела быть учительницей, но для этого требовалось образование, на которое у нее не было денег. А потом она оказалась молодой мамой с тремя детьми, и собственное дело выглядело намного более привлекательным, чем работа учительницы.