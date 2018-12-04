Кейт Миддлтон дает матери бизнес-советы
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Кэрол Миддлтон все еще спрашивает совета у своей дочери Кейт, когда речь заходит о семейной компании Party Pieces. Компания была основана Кэрол в 1983 году и занимается поставками различных товаров для праздников, торжеств и мероприятий.
Кэрол, которой исполнилось 63 года, заявляет, что все трое ее детей – 36-летняя Кэтрин, 35-летняя Пиппа и 31-летний Джеймс - принимали участие в работе компании. Кэрол говорит, что по-прежнему просит у своих детей совета, когда дело касается каких-либо решений в бизнесе.
«Все мои дети участвовали в нем, - говорит она в интервью изданию Good Housekeeping. - Кэтрин запустила бренд First Birthday, она выбирала продукты, присматривала за производством каталогов. Пиппа вела блог. Джеймс выступил с идеей оригинальных тортов на заказ и организовал все это. Все мои дети росли, работая в компании. Она - часть нашей жизни и то, о чем мы всегда говорили. Я до сих пор спрашиваю у них совета и мнения».
Кэрол организовала компанию, когда еще была беременна Джеймсом, так как не хотела выходить на постоянную работу и пропустить все детство своих отпрысков. «В 1987 году у меня было двое маленьких детей, и я была беременна Джеймсом. Нам пришлось вернуться из-за границы в Великобританию, и я была мамой на полный день, - говорит Кэрол. - Я не хотела пропустить то, как растут мои дети, поэтому решила начать свое собственное дело. Компания стала результатом собственных нужд: мне самой нередко требовались предметы для организации детских праздников и я не знала, где их найти. Я нашла поставщиков и разместила рекламу там, где играли мои дочери, со словами «планируете вечеринку?». Заказы стали поступать почти сразу же. Я очень хорошо помню те дни».
Впрочем, Кэрол не всегда мечтала быть бизнес-леди. Она хотела быть учительницей, но для этого требовалось образование, на которое у нее не было денег. А потом она оказалась молодой мамой с тремя детьми, и собственное дело выглядело намного более привлекательным, чем работа учительницы.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А вы часто советуетесь с близкими? 3
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Тиара / 05.12.18 01:47Ну если ее дочь такая толковая, то почему бы и не советоваться, тем более она уже дама в возрасте, ей требуется помощь уже в ведении дел.
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Элизабет / 05.12.18 01:44Какая у нее мама красивая) Я вот тоже часто советуюсь с мамой, даже если я и так все знаю, просто хочу ей показать, что она много для меня значит.
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Мария / 05.12.18 01:43Хоть она и стала герцогиней, она все равно остается для матери ее маленькой дочуркой, я прекрасно понимаю ее маму, она советуется не потому, что ей так важен ее совет, просто ей хочется участия от дочери, ее любви и заботы.