Киану Ривз впервые озвучит персонажа в мультике
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Киану Ривз впервые за долгую свою кинокарьеру примет участие в озвучке. Голосом актера заговорит один из персонажей в мультфильме «История игрушек 4». Об этом сообщил Тим Аллен, который озвучивает Базза в этом диснеевском проекте.
Став гостем шоу Джимми Фэллона, Аллен рассказал о том, что Ривз будет важной частью нового фильма, показывая при этом пальцами игрушку маленьких размеров. Новый мультфильм будет представлен зрителям в следующем году и станет сиквелом фильма 2010 года, пишет издание independent.
Ранее в этом месяце был выпущен трейлер к мультфильму, благодаря которому стало ясно, что Том Хэнкс вернется как голос шерифа Вуди и Джоан Кьюсак вновь подарила свой голос персонажу Джесси.
Аллен впервые стал голосом Базза Лайтера в 1995 году. Теперь он рассказывает о том, как расчувствовался, когда они записывали финальную сцену грядущего фильма. «Хэнк был превосходен, - сказал Аллен. - Конечно же, он всегда превосходен, но последняя сцена фильма была такой, что я не мог оставаться спокойным. Я думал, что после нее еще есть страницы. Когда я читал ее, мне приходилось уходить из студии. Это было слишком эмоционально».
Аллен сравнивает эту сцену по эмоциональности со сценой из фильма «Унесенные ветром», когда Ретт Батлер говорит Скарлетт, спрашивающей у него, как ей жить после того, как он уйдет: «Вообще-то, дорогая, мне на это наплевать».
Вместе с астронавтом Баззом на экраны вернутся и все прежние герои мультфильма: мистер Картофельная Голова, динозавр Рекс, собака Спиралька.
Краткая информация о Киану Ривз
Имя: Киану Ривз
День рождения: 02.09.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: Бейрут, Ливан
Рост: 186 см
Вес: 84 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актер, режиссер, музыкант
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А вы что думаете по этому поводу? 3
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Дина / 24.11.18 02:12Для актера интересный опыт попробовать себя в озвучке, тем более Киану такой знаменитый, думаю, он привлечет внимание публики.
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Марта / 24.11.18 01:54Мне лично очень нравится этот мультик, надеюсь, он внесет свежую струю в его продолжение. Да и Том Хэнкс там бесподобен.
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Алла / 24.11.18 01:52Киану Ривз мне нравится, особенно по его роли в "Матрице", думаю, он хорошо справится с этой ролью.