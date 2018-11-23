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Киану Ривз впервые озвучит персонажа в мультике


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Киану Ривз впервые за долгую свою кинокарьеру примет участие в озвучке. Голосом актера заговорит один из персонажей в мультфильме «История игрушек 4». Об этом сообщил Тим Аллен, который озвучивает Базза в этом диснеевском проекте.

Став гостем шоу Джимми Фэллона, Аллен рассказал о том, что Ривз будет важной частью нового фильма, показывая при этом пальцами игрушку маленьких размеров. Новый мультфильм будет представлен зрителям в следующем году и станет сиквелом фильма 2010 года, пишет издание independent.

Ранее в этом месяце был выпущен трейлер к мультфильму, благодаря которому стало ясно, что Том Хэнкс вернется как голос шерифа Вуди и Джоан Кьюсак вновь подарила свой голос персонажу Джесси.

Аллен впервые стал голосом Базза Лайтера в 1995 году. Теперь он рассказывает о том, как расчувствовался, когда они записывали финальную сцену грядущего фильма. «Хэнк был превосходен, - сказал Аллен. - Конечно же, он всегда превосходен, но последняя сцена фильма была такой, что я не мог оставаться спокойным. Я думал, что после нее еще есть страницы. Когда я читал ее, мне приходилось уходить из студии. Это было слишком эмоционально».

Аллен сравнивает эту сцену по эмоциональности со сценой из фильма «Унесенные ветром», когда Ретт Батлер говорит Скарлетт, спрашивающей у него, как ей жить после того, как он уйдет: «Вообще-то, дорогая, мне на это наплевать».

Вместе с астронавтом Баззом на экраны вернутся и все прежние герои мультфильма: мистер Картофельная Голова, динозавр Рекс, собака Спиралька.

Краткая информация о Киану Ривз

Имя: Киану Ривз

День рождения: 02.09.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: Бейрут, Ливан

Рост: 186 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актер, режиссер, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2018 Теги: Киану Ривз

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