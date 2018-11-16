Семейное видео Галкина умилило пользователей
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После рождения детей Максим Галкин стал охотнее делиться с поклонниками фотографиями и видео из домашнего архива. Его новый ролик вызвал очередную порцию умиления со стороны фолловеров.
На кадрах запечатлены отдельные жизненные моменты: танец Максима с Аллой, дети и Пугачева, прогуливающаяся у водоема. Фолловеры внимательно изучили кадры, отметили, что Алла, действительно сильно похудела и выглядит прекрасно. В подробностях рассмотреть ноги Примадонны им позволила ткань брюк, ставшая полупрозрачной в лучах солнца.
На видео образ Аллы Максим украсил сердцами. Раньше в интервью он признавался, что его никак не задевают шутки других относительно разницы в возрасте между супругами. Максим сказал, что по-настоящему любит Пугачеву. В его жизни она очень дорогой человек и между ними происходит все то, что и должно происходить между любящими супругами.
По трогательным кадрам видно, что Максим очень скучает по семье. Сейчас он находится на территории США, где радует зарубежных поклонников концертами. В перерывах между ними Галкин отдыхает, катаясь на велосипеде у побережья и общаясь с подписчиками.
Находит Максим время и на новости шоу-бизнеса. Так, прочитав много нового о себе, он рассмеялся. Галкин отметил, что его забавляют невероятные слухи, которыми пестрит бульварная пресса, заодно юморист поинтересовался, верят ли его поклонники в подобные вымыслы.
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
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Вам нравится семья Галкина и Пугачевой? 4
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Полина / 16.11.18 13:08Галкин и дети – да, Пугачева, как ни крути, бабушка семейства. В такой роли она прекрасна.
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Nikki / 16.11.18 12:54Да, вне зависимости от слухов об ориентации Галкина.
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Мирослава / 16.11.18 12:48Пугачева грубая и почивает на лаврах прошлого, а Максим, как был для меня «кривлякой» так и остался. Я не вижу в них действительно крутых артистов.