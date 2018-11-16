Семейное видео Галкина умилило пользователей

На кадрах запечатлены отдельные жизненные моменты: танец Максима с Аллой, дети и Пугачева, прогуливающаяся у водоема. Фолловеры внимательно изучили кадры, отметили, что Алла, действительно сильно похудела и выглядит прекрасно. В подробностях рассмотреть ноги Примадонны им позволила ткань брюк, ставшая полупрозрачной в лучах солнца.

На видео образ Аллы Максим украсил сердцами. Раньше в интервью он признавался, что его никак не задевают шутки других относительно разницы в возрасте между супругами. Максим сказал, что по-настоящему любит Пугачеву. В его жизни она очень дорогой человек и между ними происходит все то, что и должно происходить между любящими супругами.

По трогательным кадрам видно, что Максим очень скучает по семье. Сейчас он находится на территории США, где радует зарубежных поклонников концертами. В перерывах между ними Галкин отдыхает, катаясь на велосипеде у побережья и общаясь с подписчиками.

​

Находит Максим время и на новости шоу-бизнеса. Так, прочитав много нового о себе, он рассмеялся. Галкин отметил, что его забавляют невероятные слухи, которыми пестрит бульварная пресса, заодно юморист поинтересовался, верят ли его поклонники в подобные вымыслы.