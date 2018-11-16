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Семейное видео Галкина умилило пользователей


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После рождения детей Максим Галкин стал охотнее делиться с поклонниками фотографиями и видео из домашнего архива. Его новый ролик вызвал очередную порцию умиления со стороны фолловеров.

На кадрах запечатлены отдельные жизненные моменты: танец Максима с Аллой, дети и Пугачева, прогуливающаяся у водоема. Фолловеры внимательно изучили кадры, отметили, что Алла, действительно сильно похудела и выглядит прекрасно. В подробностях рассмотреть ноги Примадонны им позволила ткань брюк, ставшая полупрозрачной в лучах солнца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

На видео образ Аллы Максим украсил сердцами. Раньше в интервью он признавался, что его никак не задевают шутки других относительно разницы в возрасте между супругами. Максим сказал, что по-настоящему любит Пугачеву. В его жизни она очень дорогой человек и между ними происходит все то, что и должно происходить между любящими супругами.

По трогательным кадрам видно, что Максим очень скучает по семье. Сейчас он находится на территории США, где радует зарубежных поклонников концертами. В перерывах между ними Галкин отдыхает, катаясь на велосипеде у побережья и общаясь с подписчиками.

Находит Максим время и на новости шоу-бизнеса. Так, прочитав много нового о себе, он рассмеялся. Галкин отметил, что его забавляют невероятные  слухи, которыми пестрит бульварная пресса, заодно юморист поинтересовался, верят ли его поклонники в подобные  вымыслы.  

Краткая информация о Максиме Галкине

Имя: Максим Галкин

Отчество: Александрович

День рождения: 18.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 16.11.2018 Теги: Максим Галкин

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