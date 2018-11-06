Пугачева уделала Меньшикова
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Примадонна – частая гостья на театральных премьерах. Не обошла она стороной и постановку Олега Меньшикова. Актер сыграл в ней главную роль и одновременно выступил художественным руководителем.
Для выхода в свет Алла Борисовна подобрала наряд в своем стиле. Она надела черные брюки и свободную блузу того же тона. Спектакль «Макбет» пришелся ей по душе, и сразу по его окончании она отправилась за кулисы к Олегу Меньшикову. Актер еще не успел переодеться и в таком виде звезд запечатлели на камеру. Памятным снимком Алла поделилась в аккаунте инстаграм.
Внимательные пользователи с удивлением обнаружили, что Алла, которая старше Меньшикова на десяток лет, выглядит намного лучше актера. Олег на фото изможден, а черная ряса только усиливает это впечатление.
За кулисами театра Ермоловой 🎭 Премьера спектакля «Макбет» ♥️ 📆 03.11.2018 📆 . . . #АллаПугачева #АллаПугачёва #Пугачева #женщинакотораяпоет #Алла #этолюбовь #женщиналегенда #AllaPugacheva #примадонна #АБП #АБ #великаянашадевочка #нашевсё #нашевсе #нашаАлла #театрЕрмоловой #театримениЕрмоловой #ОлегМеньшиков #Меньшиков #театр #премьера #Макбет
Многие поклонники артиста отметили, что в последнее время из-за напряженного рабочего графика он очень сильно похудел. Это сделало черты лица и морщины выразительными. От былой красоты и притягательности актера не осталось и следа.
Интересно, что Алла Борисовна также похудела, но в ее случае избавление от лишних килограммов пошло на пользу образу.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Кто из звезд на фото вам кажется более привлекательным? 3
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Модная / 06.11.18 13:03Мужчина не должен быть красавцем, а в Меньшикове и харизма есть, и талант огромен. Худой он или полный, молодой или старый – значения не имеет.
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Марианна / 06.11.18 12:32Только у него за плечами кучи пластических операций и процедур красоты, нет...
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Kto tut ya? / 06.11.18 12:29Грим? Нет! Не слышали. Человек в роли, он из рясы выскочить не успел, а грим вообще снимать будет намного позже. Добавьте к этому свет – вот вам и все секреты «успеха» Пугачевой.