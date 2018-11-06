Пугачева уделала Меньшикова

Примадонна – частая гостья на театральных премьерах. Не обошла она стороной и постановку Олега Меньшикова. Актер сыграл в ней главную роль и одновременно выступил художественным руководителем.

Для выхода в свет Алла Борисовна подобрала наряд в своем стиле. Она надела черные брюки и свободную блузу того же тона. Спектакль «Макбет» пришелся ей по душе, и сразу по его окончании она отправилась за кулисы к Олегу Меньшикову. Актер еще не успел переодеться и в таком виде звезд запечатлели на камеру. Памятным снимком Алла поделилась в аккаунте инстаграм.

Внимательные пользователи с удивлением обнаружили, что Алла, которая старше Меньшикова на десяток лет, выглядит намного лучше актера. Олег на фото изможден, а черная ряса только усиливает это впечатление.

Многие поклонники артиста отметили, что в последнее время из-за напряженного рабочего графика он очень сильно похудел. Это сделало черты лица и морщины выразительными. От былой красоты и притягательности актера не осталось и следа.

​

Интересно, что Алла Борисовна также похудела, но в ее случае избавление от лишних килограммов пошло на пользу образу.