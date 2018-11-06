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Пугачева уделала Меньшикова


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Примадонна – частая гостья на театральных премьерах. Не обошла она стороной и постановку Олега Меньшикова. Актер сыграл в ней главную роль и одновременно выступил художественным руководителем.

Для выхода в свет Алла Борисовна подобрала наряд в своем стиле. Она надела черные брюки и свободную блузу того же тона. Спектакль «Макбет» пришелся ей по душе, и сразу по его окончании она отправилась за кулисы к Олегу Меньшикову. Актер еще не успел переодеться и в таком виде звезд запечатлели на камеру. Памятным снимком Алла поделилась в аккаунте инстаграм.

Внимательные пользователи с удивлением обнаружили, что Алла, которая старше Меньшикова на десяток лет, выглядит намного лучше актера. Олег на фото изможден, а черная ряса только усиливает это впечатление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За кулисами театра Ермоловой 🎭 Премьера спектакля «Макбет» ♥️ 📆 03.11.2018 📆 . . . #АллаПугачева #АллаПугачёва #Пугачева #женщинакотораяпоет #Алла #этолюбовь #женщиналегенда #AllaPugacheva #примадонна #АБП #АБ #великаянашадевочка #нашевсё #нашевсе #нашаАлла #театрЕрмоловой #театримениЕрмоловой #ОлегМеньшиков #Меньшиков #театр #премьера #Макбет

Публикация от Алла Пугачёва | Pop Queen (@allapugacheva_koroleva)

Многие поклонники артиста отметили, что в последнее время из-за напряженного рабочего графика он очень сильно похудел. Это сделало черты лица и морщины выразительными. От былой красоты и притягательности актера не осталось и следа.

Интересно, что Алла Борисовна также похудела, но в ее случае избавление от лишних килограммов пошло на пользу образу. 

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2018 Теги: Алла Пугачева

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