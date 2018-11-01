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Меган Маркл сверкнула ягодицами


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Полупрозрачный наряд Меган позволил желающим в подробностях рассмотреть ее ягодицы и нижнее белье. Об «особенном» эффекте ткани герцогиня Сассекская не знала.

Принц Гарри и его супруга в рамках запланированной поездки посетили Новую Зеландию. Завершающим пунктом маршрута являлся небольшой городок Роторуа. Для выхода на публику Меган подобрала наряд, соответствующий протоколу. Она надела плиссированную юбку миди и закрытый топ с коротким рукавом насыщенного синего цвета. Завершали образ туфли-лодочки в тон.

Как оказалось на солнечном свете, складки плиссе были дополнены полупрозрачными вставками. Это позволило всем желающим рассмотреть ягодицы беременной герцогини. Не укрылось от глаз посторонних и нижнее белье Меган. Фотографии, сделанные в этот момент репортерами, стали настоящим хитом в сети. Критики тут же назвали наряд одним из самых громких провалов Меган.

Представители модного дома Givanchy поспешили оправдаться. Юбка, выбранная герцогиней Сассекской, оказалась из их коллекции, но, по словам дизайнеров, никаких вставок из прозрачных материалов в ней нет. Запечатленную на фото полуобнаженную филейную часть супруги принца они назвали обычной оптической иллюзией.

Поклонники и недоброжелатели скептически отнеслись к заявлению модного дома и отметили, что при иллюзии рассмотреть цвет белья они бы не смогли.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2018 Теги: Меган Маркл

Как вы думаете, это была иллюзия или юбка на самом деле полупрозрачная? 4  

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