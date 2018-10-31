Лебедев тратил на Бузову огромные суммы

После сенсационного разоблачения сыровара Дениса Лебедева прошла уже ни одна неделя. Все это время мужчина пытался хоть как-то наладить отношения со своей избранницей Ольгой Бузовой, но та упорно игнорировала все его попытки.

Так, на днях он приехал на Казанский вокзал с огромным букетом цветов, намереваясь встретить Олю с очередных гастролей. Но его ждало разочарование - девушка букет не приняла. Удрученный этим фактом, Лебедев дал интервью одной из газет. В нем он рассказал всю ситуацию уже со своей точки зрения.

"Ольга Бузова для меня - особенная женщина" - признался сыровар. Оказывается, после окончания съемок проекта пара много времени проводила вместе. Денис водил Ольгу по дорогим ресторанам, где счет за ужин составлял 120 тысяч рублей, дарил ей шикарные букеты цветов и милые безделушки. Некоторые из этих подарков даже засветились в Инстаграме Бузовой. Помимо этого, Лебедев забирал Ольгу с "Дома - 2" и фактически жил между двумя квартирами - своей съемной и Олиной. А когда мужчине задали вопрос о том, что он пиарился и наживался на имени звезды, тот ответил категорично: "Я ничего не заработал на отношениях с Бузовой. Я не хотел и не буду этого делать. Только тратил."

А что же спонсоры, о которых так много велась речь в переписке? Как утверждает Денис, эти люди просто являются его партнерами по бизнесу. Именно они предложили Лебедеву в свое время вложиться в сыроварню. Более того, с развитием отношений провинциальный предприниматель собирался предложить Бузовой стать лицом его завода. Но, пока этим планам не суждено сбыться, ведь телеведущая упорно продолжает отвергать любые попытки Лебедева на сближение.

В завершении интервью, Денис добавил, что пишет сообщения своей возлюбленной каждый день и видит, что она их читает. Но ответа пока не дает. И все же он ждет и надеется, что Ольга хотя бы выслушает его, прежде чем принять окончательное решение.