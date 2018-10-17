Провокационная реклама от Рудовой

Наталья Рудова снялась в провокационной рекламе нижнего белья. Режиссером и оператором ролика выступил ее близкий друг.

Рудова стала известна широкому зрителю после сериала «Татьянин день». По окончании съемок в теленовелле она появлялась в различных комедийных фильмах и сериалах производства телеканала ТНТ. График у Натальи относительно свободный, а потому много времени она проводит, путешествуя по другим странам. Актриса активно ведет инстаграм и часть прибыли получает от рекламных публикаций и съемок.

Так, Рудовой предложили сняться в рекламном ролике марки, выпускающей нижнее белье, и актриса с радостью согласилась. В ролике, выполненном буквально «на коленке», Рудова появилась в очень провокационном виде. Она призывно изгибалась, демонстрировала трусы и бюстгальтеры разных моделей со всех сторон и ракурсов. Несмотря на откровенные позы, Наталья не оголила ничего лишнего.

Тем не менее, ролик вызвал шквал негативных комментариев от тех, кто недолюбливает актрису. Выпадов со стороны фолловеров оказалось настолько много, что Рудова предпочла не вступать с ними в полемику и на время закрыла возможность комментирования поста.

Напомним, что девушке исполнилось 35 лет. Она не замужем и не имеет детей. В свои годы Наталья прекрасно выглядит.