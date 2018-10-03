«Ибица» стала золотым мешком
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15 миллионов рублей. Именно столько требуют артисты за участие в рекламных компаниях брендов.
Скандальный клип «Ибица», который Басков и Киркоров выпустили совместными усилиями, обернулся не только скандалом и миллионными просмотрами в Youtube. Звезды семимильными шагами прошлись по рынку рекламы, положив в карман не один гонорар.
Больше в этом плане повезло Киркорову. Сразу три его работы стали площадкой для рекламы. Это клипы: «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный», а также «Ибица». Король эстрады в шуточной форме вместе с коллегами успел прорекламировать алкоголь, пельмени, презервативы и прочее. Вместе с Егором Кридом исполнители сделали это открыто, даже не стараясь скрыть рекламный характер кадров.
По словам представителя агентства «Бренды и звезды», за рекламную кампанию с собственным участием Киркоров просит немало: 15 миллионов рублей. Это намного больше, чем гонорар Дмитрия Нагиева, ставшего лицом мобильного оператора.
Такая цифра владельцев брендов не пугает. После выхода нашумевших клипов Филиппа пригласили прорекламировать средство от боли в горле.
Предложение сняться в ролике получил и Басков. Теперь он будет рекламировать сок. Участие Николая в клипе повысило его рейтинги не только как медийного лица, но и как певца. Со стороны слушателей резко возрос спрос на альбом Баскова «Верую». Парадоксально, но это сборник духовной музыки. Она кардинально отличается от представленной «Ибицы».
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
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Типичная_коза / 03.10.18 12:32А пенсионеры могут-то!
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Свят / 03.10.18 12:32Не там я учился.
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Born / 03.10.18 12:25Страшны в этом не заработки, а то, что зритель смотрит это шлак.
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Moscow / 03.10.18 12:21Да уж, отработали ребятки на славу.