«Ибица» стала золотым мешком

15 миллионов рублей. Именно столько требуют артисты за участие в рекламных компаниях брендов.

Скандальный клип «Ибица», который Басков и Киркоров выпустили совместными усилиями, обернулся не только скандалом и миллионными просмотрами в Youtube. Звезды семимильными шагами прошлись по рынку рекламы, положив в карман не один гонорар.

Больше в этом плане повезло Киркорову. Сразу три его работы стали площадкой для рекламы. Это клипы: «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный», а также «Ибица». Король эстрады в шуточной форме вместе с коллегами успел прорекламировать алкоголь, пельмени, презервативы и прочее. Вместе с Егором Кридом исполнители сделали это открыто, даже не стараясь скрыть рекламный характер кадров.

По словам представителя агентства «Бренды и звезды», за рекламную кампанию с собственным участием Киркоров просит немало: 15 миллионов рублей. Это намного больше, чем гонорар Дмитрия Нагиева, ставшего лицом мобильного оператора.

Такая цифра владельцев брендов не пугает. После выхода нашумевших клипов Филиппа пригласили прорекламировать средство от боли в горле.

Предложение сняться в ролике получил и Басков. Теперь он будет рекламировать сок. Участие Николая в клипе повысило его рейтинги не только как медийного лица, но и как певца. Со стороны слушателей резко возрос спрос на альбом Баскова «Верую». Парадоксально, но это сборник духовной музыки. Она кардинально отличается от представленной «Ибицы».