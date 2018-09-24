Безобразие на подиуме
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Модели с тремя молочными железами вместо двух на показе GCDS запомнились всем: и зрителям, и пользователям. Такой шаг представителей модного дома не оставил равнодушным никого.
Сейчас в Милане проходит неделя моды. В рамках шоу дизайнеры и представители модных домов стремятся привлечь к своему показу как можно больше внимания и интереса со стороны СМИ и потенциальных покупателей.
В этом году самые смелые ожидания превзошел итальянский бренд GCDS. Марка специализируется на пошиве уличной одежды. Она задает молодежные тренды, умело улавливая настроение подрастающего поколения.
Также у модного дома имеются грамотные пиарщики и постановщики шоу. Они уже привлекали внимание на неделе моды в Лондоне несколько лет назад. Тогда марка выпустила на подиум молодых беременных манекенщиков. Животы мужчин были накладными.
В этот раз демонстрировать одежду на подиум отправили нестандартных моделей. Кроп топы надели на девушек с грудью, состоящей из трех молочных желез. Часть пользователей юмор оценила, сказав, что это был неожиданный и запоминающийся ход. Кто-то стал размышлять о том, что индустрия к таким трендам не готова. Нашлись и подписчики, которые пришли в ужас. Они не смогли отличить накладную грудь от настоящей.
Как вам такая коллекция? 4
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Sasha / 24.09.18 13:46Кто-то фильмы про марсиан явно пересмотрел..
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fashion / 24.09.18 13:44Развидеть бы….
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Куприк / 24.09.18 13:40Сумки в виде голов, беременные мужики и трехгрудые девушки – супер!
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Фу / 24.09.18 13:40Каждый раз думаю, когда закончится фантазия, и мы вернемся к классическим показам? Ан-нет. Не закончится. Страшно подумать, что будет дальше.