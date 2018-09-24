Безобразие на подиуме

Модели с тремя молочными железами вместо двух на показе GCDS запомнились всем: и зрителям, и пользователям. Такой шаг представителей модного дома не оставил равнодушным никого.

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Сейчас в Милане проходит неделя моды. В рамках шоу дизайнеры и представители модных домов стремятся привлечь к своему показу как можно больше внимания и интереса со стороны СМИ и потенциальных покупателей.

В этом году самые смелые ожидания превзошел итальянский бренд GCDS. Марка специализируется на пошиве уличной одежды. Она задает молодежные тренды, умело улавливая настроение подрастающего поколения.

Также у модного дома имеются грамотные пиарщики и постановщики шоу. Они уже привлекали внимание на неделе моды в Лондоне несколько лет назад. Тогда марка выпустила на подиум молодых беременных манекенщиков. Животы мужчин были накладными.

В этот раз демонстрировать одежду на подиум отправили нестандартных моделей. Кроп топы надели на девушек с грудью, состоящей из трех молочных желез. Часть пользователей юмор оценила, сказав, что это был неожиданный и запоминающийся ход. Кто-то стал размышлять о том, что индустрия к таким трендам не готова. Нашлись и подписчики, которые пришли в ужас. Они не смогли отличить накладную грудь от настоящей.