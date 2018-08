Кто выпустил Мадонну на сцену?

На днях умерла королева соула Арета Франклин. И на церемонии MTV Video Music Awards многие звезды воздали почести певице. Почтила память Ареты и Мадонна. Однако ее выступление многим пришлось не по душе, поскольку певица больше говорила о себе.

Мадонну усиленно критикуют за то, каким образом она воздала почести Арете Франклин на церемонии MTV Video Music Awards, во время которой она рассказала о своем пути к вершине славы. Поп-звезда рассказала о своем отношении к великой певице, заявила, что Франклин изменила саму суть ее жизни. Исполнение одной из песен Ареты позволило ей начать ее собственную карьеру.

Мадонна поведала, что когда-то жила в Детройте с 35 долларами в кармане и постоянно получала отказы на прослушиваниях, потому что была недостаточно красивой. Потом, на одном из прослушиваний на место в подтанцовке при исполнителе французского диско, она решила спеть песню Франклин You Make Me Feel Like A Natural Woman («Ты заставляешь меня чувствовать себя настоящей женщиной»), и ее, наконец, заметили.

Во время своей речи Мадонна по большей части рассказывала свою историю падений и взлетов. «Вы, наверное, недоумеваете, почему я рассказываю все это, - сказала она под конец. - Ничего из этого не было бы, если бы не наша королева соула. Она привела меня туда, где я сейчас нахожусь. Я хочу поблагодарить тебя, Арета, за то, что дала нам всем силы. Безмерное к тебе уважение».

После этой речи равно звезды и простые зрители пришли к выводу, что Мадонна была слишком сосредоточена на себе самой. Так, активистка Алисия Гарза написала, что тот, кто пустил Мадонну на сцену, чтобы она произнесла такую речь, должен быть немедленно уволен. Один телевизионный продюсер сказал, что ненавидит то, как Мадонна может в любой ситуации сосредоточить внимание на ней самой. «Арета заслужила иных почестей», - добавил он.

Певец Ziwe заявил, что уровень неуважения к Арете Франклин в речи Мадонны достиг невероятных высот. Актер и комедиант Рой Вуд-младший суммировал речь Мадонны в следующем предложении: «"Если бы не Арета, то у нас не было бы Мадонны" - Мадонна». Другие зрители также отметили, что Мадонна скорее выказала почести себе. «Это были почести Мадонне с участием Ареты Франклин», - написал один из комментаторов.