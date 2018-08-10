Джастин Тимберлейк похвастался книгой
0 0
Джастин Тимберлейк вернулся к своим корням в пятом альбоме Man of the Woods, и он делает это снова в книге, которая должна скоро выйти и которая будет называться «Взгляд в прошлое и все вещи, которые я не могу увидеть перед собой» (Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me). Это будет собрание картинок и анекдотичных ситуаций, которые прольют свет на то, как его прошлое и будущее влияют на музыкальное творчество.
В пятницу певец эксклюзивно поделился с изданием PEOPLE обложкой долгожданной книги и деталями о ней. Книга выйдет 30 октября и представляет собой возможность взглянуть на жизнь и артистическую деятельность певца и то, каково это – смотреть на мир и видеть в нем только источник вдохновения.
«Работа над этой книгой была для меня невероятным процессом, - сказал Тимберлейк. - Моя жизнь была наполнена таким количеством потрясающих людей, которые помогли мне стать тем артистом, каким я являюсь сегодня. Вспоминая все эти моменты, рассказывая о важных людях и местах, которые подарили мне музыку, я очень благодарен за возможность поделиться моей историей».
В книге будут фотографии и рассказ о детстве Тимберлейка в Мемфисе, штат Теннесси. Затем будет рассказ об эре NSYNC и создании первых успешных синглов, а также о том, какие усилия прилагаются для того, чтобы создавать живые представления.
В работе над текстом книги Джастину помогала Сандра Барк, а дизайнером выступил Майкл Бьерут. «Джастин Тимберлейк - феномен в мире развлечений, и теперь он обратил свой талант на то, чтобы создать эту уникальную книгу, - говорит Джонатан Бернхэм, президент издания Harper. - Это смесь текста и картинок, которая отражает многие события в его жизни, от источников вдохновения до восторга от живых выступлений, от идей за его стихами до детских воспоминаний».
Краткая информация о Джастине Тимберлейке
Имя: Джастин Тимберлейк
День рождения: 31.01.1981 ( возраст: 37 лет )
Место рождения: г. Мемфисе, штат Теннеси, США
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: поп и r&b певец
Фотографии
Фотографии
А вам бы хотелось узнать больше о певце? 5
-
Лоретта / 10.08.18 23:57Послушала пару его песен, не, не мой вариант, слишком слащавый, а книга скорее не его идея, видимо, кто-то на нем просто решил заработать)
-
Варя / 10.08.18 23:56Мне всегда был интересен внутренний мир этого певца, я сама немного пою, знаю, как трудно даются первые шаги в мире шоу-бизнеса.
-
Зизи / 10.08.18 23:53Интересно, он ее лично писал? Или просто был некий биограф, которому он рассказывал истории из личной жизни?
-
Мари / 10.08.18 23:51Мне было бы интересно узнать про его переживания, внутренний мир, как рождаются у него идеи, где он ищет вдохновение, любопытно, а если это еще и с юмором подается, то я уже в первых рядах на покупку.
-
Софья / 10.08.18 23:48Мне было бы интересно почитать о нем книгу, заинтриговал) Очень у него романтичные песни, а Man of the Woods просто шедевр.