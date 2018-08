Джастин Тимберлейк похвастался книгой

Джастин Тимберлейк вернулся к своим корням в пятом альбоме Man of the Woods, и он делает это снова в книге, которая должна скоро выйти и которая будет называться «Взгляд в прошлое и все вещи, которые я не могу увидеть перед собой» (Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me). Это будет собрание картинок и анекдотичных ситуаций, которые прольют свет на то, как его прошлое и будущее влияют на музыкальное творчество.

В пятницу певец эксклюзивно поделился с изданием PEOPLE обложкой долгожданной книги и деталями о ней. Книга выйдет 30 октября и представляет собой возможность взглянуть на жизнь и артистическую деятельность певца и то, каково это – смотреть на мир и видеть в нем только источник вдохновения.

«Работа над этой книгой была для меня невероятным процессом, - сказал Тимберлейк. - Моя жизнь была наполнена таким количеством потрясающих людей, которые помогли мне стать тем артистом, каким я являюсь сегодня. Вспоминая все эти моменты, рассказывая о важных людях и местах, которые подарили мне музыку, я очень благодарен за возможность поделиться моей историей».

В книге будут фотографии и рассказ о детстве Тимберлейка в Мемфисе, штат Теннесси. Затем будет рассказ об эре NSYNC и создании первых успешных синглов, а также о том, какие усилия прилагаются для того, чтобы создавать живые представления.

В работе над текстом книги Джастину помогала Сандра Барк, а дизайнером выступил Майкл Бьерут. «Джастин Тимберлейк - феномен в мире развлечений, и теперь он обратил свой талант на то, чтобы создать эту уникальную книгу, - говорит Джонатан Бернхэм, президент издания Harper. - Это смесь текста и картинок, которая отражает многие события в его жизни, от источников вдохновения до восторга от живых выступлений, от идей за его стихами до детских воспоминаний».