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Экс-супруг Чеховой представил новую подругу


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Ведущая Анфиса Чехова сейчас свободная девушка. Осенью прошлого года артистка развелась с актером Гурамом Баблишвили. И Гурам времени не теряет. На днях он представил новую подругу.

Баблишвили представил новую подругу по имени Юлия в эфире программы «Ты не поверишь!». Девушка работает маркетологом и с актером познакомилась через общих друзей. Сейчас у пары сплошная романтика, но Гурам пока не познакомил девушку с родителями. «Мы хорошо ладим, хорошо общаемся, нам замечательно. Я себя потрясающее чувствую, мне даже друзья говорят, когда я в Грузию приезжаю, говорят – вау! У меня были отношения, но не серьезные. Мужчине нужно раздолье, другая энергетика... », - говорит Гурам.

Баблишвили не мог не упомянуть бывшую супругу. «Мы два дикобраза, они очень осторожно занимаются любовью. Понимаете, когда два лидера и каждый тянет одеяло, им лучше порознь идти», - сказал актер о своих прошлых отношениях с Чеховой.

Стоит отметить, что после развода Анфиса с уважением говорила о бывшем муже, несмотря на то, что Гурам признался в изменах. «Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга! Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения!».

Напомним, у бывших супругов растет сын Соломон. Пару недель назад Анфиса опубликовала в Insta совместное фото с экс-супругом и сыном.

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Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

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0 Не нравится 1 Нравится 28.05.2018 Теги: Анфиса Чехова

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